Fotos del terrible incendio en el depósito de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas

26 Mar, 2026 01:00 p.m. EST
Se evacuaron las empresas del predio y casas vecinas El fuego no alcanzó productos agroquímicos, por ende, la nube no tuvo gran toxicidad: se acordonó la zona por varias cuadras. En el lugar trabajaron unas 30 dotaciones de bomberos para contener el incendio circunscripto en el interior del ex polo industrial Fademac El fuego afectó a un espacio de logística y acopio de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas El lugar tenía las habilitaciones correspondientes y el último control de seguridad del lugar se había realizado en febrero de este año, explicaron fuentes municipales Las pinturas y los plásticos avivaron las llamas del incendio en Francisco Álvarez El tren Sarmiento estuvo cortado por unas horas debido al operativo en la zona Una chispa de soldadura, durante trabajos de reparación en el lugar, habría originado el brutal siniestro El humo, denso y oscuro, se esparció por el cielo durante esta mañana en Francisco Álvarez En la investigación del caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°4 y el Juzgado de Garantías N°3, ambos de Moreno No se registraron heridos y se evacuó a todos los empleados y operarios de las fábricas linderas del polo industrial Una inmensa nube de humo, con un fuerte olor a pintura, se esparció por los varios barrios linderos a Francisco Álvarez
Desde muy temprano se divisó una densa columna de humo que podía verse desde una distancia superior a los 30 kilómetros El predio en la avenida San Martín y Chilecito, partido de Moreno
Fotos: Maximiliano Luna