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Fotos del terrible incendio en el depósito de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas

El fuego comenzó esta mañana en el ex polo industrial Fademac, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Una gran nube de humo se divisa a varios kilómetros. No hubo heridos

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Incendio en Francisco Álvarez
Se evacuaron las empresas del predio y casas vecinas
Incendio en Francisco Álvarez
El fuego no alcanzó productos agroquímicos, por ende, la nube no tuvo gran toxicidad: se acordonó la zona por varias cuadras.
Incendio en Francisco Álvarez
En el lugar trabajaron unas 30 dotaciones de bomberos para contener el incendio circunscripto en el interior del ex polo industrial Fademac
Incendio en Francisco Álvarez
El fuego afectó a un espacio de logística y acopio de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas
Incendio en Francisco Álvarez
El lugar tenía las habilitaciones correspondientes y el último control de seguridad del lugar se había realizado en febrero de este año, explicaron fuentes municipales
Incendio en Francisco Álvarez
Las pinturas y los plásticos avivaron las llamas del incendio en Francisco Álvarez
Incendio en Francisco Álvarez
El tren Sarmiento estuvo cortado por unas horas debido al operativo en la zona
Incendio en Francisco Álvarez
Una chispa de soldadura, durante trabajos de reparación en el lugar, habría originado el brutal siniestro
Incendio en Francisco Álvarez
El humo, denso y oscuro, se esparció por el cielo durante esta mañana en Francisco Álvarez
Incendio en Francisco Álvarez
En la investigación del caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°4 y el Juzgado de Garantías N°3, ambos de Moreno
Incendio en Francisco Álvarez
No se registraron heridos y se evacuó a todos los empleados y operarios de las fábricas linderas del polo industrial
Incendio en Francisco Álvarez
Una inmensa nube de humo, con un fuerte olor a pintura, se esparció por los varios barrios linderos a Francisco Álvarez
Incendio en Francisco Álvarez
Desde muy temprano se divisó una densa columna de humo que podía verse desde una distancia superior a los 30 kilómetros
Incendio en Francisco Álvarez
El predio en la avenida San Martín y Chilecito, partido de Moreno

Fotos: Maximiliano Luna

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