Samsung celebra 20 años de liderazgo en el mercado de televisores y apuesta por la tecnología Micro RGB

El crecimiento en la demanda de televisores de gran tamaño dominó las conversaciones durante el evento celebrado por Samsung en Madrid, donde los directivos de la empresa señalaron que las ventas de modelos de 98 pulgadas o más se duplicaron recientemente. Este fenómeno, detallado por ejecutivos de la firma, podría intensificarse durante el año del Mundial de fútbol, generando expectativas altas dentro del sector tecnológico. Al presentar la noticia principal, Samsung enfatizó la introducción de su tecnología Micro RGB como apuesta clave para el desarrollo futuro de televisores de grandes dimensiones.

Según consignó el medio, Samsung eligió la capital española como escenario para conmemorar dos décadas de liderazgo mundial en el sector de televisores, periodo durante el cual la firma consolidó su posición tanto a escala internacional como local. Cifras de la consultora Omdia, citadas en el encuentro, indicaron que la compañía alcanzó una cuota del 29,1% del mercado global de televisores en 2025, marca que supera incluso en el mercado español. Álvaro Uriarte, vicepresidente de Consumer Electronics en Samsung España, precisó que "uno de cada tres televisores vendidos el año pasado eran de Samsung".

El directivo aseguró que este desempeño está vinculado a la constante innovación en calidad de imagen, funcionalidades inteligentes y soluciones de pantalla, lo que ha permitido a la empresa definir los estándares de los televisores premium en el mercado. Uriarte subrayó que la evolución del catálogo de productos sigue en marcha, especialmente mediante la incorporación de modelos que utilizan la tecnología Micro RGB. Esta apuesta tecnológica representa, según los ejecutivos de Samsung, el camino elegido por la empresa para responder a la demanda creciente por pantallas de gran pulgada, consideradas actualmente entre las preferencias principales de los usuarios.

Durante el evento, los responsables de Samsung observaron que la tendencia se concentra en televisores de 65 pulgadas o más, con el segmento de modelos de 98 pulgadas experimentando el mayor crecimiento. Según destacó el medio, la expansión de las ventas en esta categoría podría encontrar un impulso adicional por el incremento del interés durante grandes eventos deportivos, como ocurre en los años de la Copa Mundial.

A la par de su avance en la línea Micro RGB, Samsung mantiene otras propuestas en desarrollo tecnológico de pantallas, reforzando tanto sus gamas OLED como Neo QLED. Estas familias de productos, apuntó la empresa, están diseñadas para lograr una calidad de imagen superior, ofrecer opciones de pantallas de grandes dimensiones y reducir los reflejos, mientras optimizan el rendimiento visual. En estas líneas, la capacidad de personalización y el rendimiento diferencial constituyen elementos centrales para la compañía.

El medio también reportó que la firma coreana amplía su oferta en tecnología Mini LED, con el objetivo de mejorar el brillo, el contraste y la precisión visual en una gama más amplia de tamaños y rangos de precios, lo que extiende el acceso a productos de alto rendimiento a diferentes segmentos de consumidores.

En cuanto a innovación digital, Álvaro Uriarte puso en relieve la inversión incremental en integración de Inteligencia Artificial dentro de sus televisores. El ejecutivo mencionó que Samsung adopta procesadores avanzados y funcionalidades inteligentes capaces de optimizar tanto la imagen como el sonido y de ofrecer una experiencia de visualización y personalización en tiempo real, lo que permite a los dispositivos adaptarse de forma dinámica a las preferencias y condiciones de uso de los usuarios.

Otro de los ejes destacados fue el enfoque en la seguridad, especialmente mediante la plataforma avanzada Knox, que la compañía considera un elemento que distingue y fortalece su propuesta de valor frente a la competencia. Esta herramienta, según Samsung, refuerza la protección y la gestión de los datos, aclimatando sus dispositivos a las exigencias actuales en materia de seguridad digital y privacidad.

El encuentro organizado en Madrid sirvió como escenario no solo para el balance de los resultados alcanzados por la firma en los últimos años, sino también para delinear los próximos pasos de la estrategia de Samsung en lo relativo a tecnología audiovisual y a innovación de producto. La elección de la ciudad y el énfasis en el mercado español, donde la cuota de ventas supera el promedio global de la marca, confirmaron la posición estratégica del país para la compañía.

El medio también detalló que, según los directivos de Samsung, la combinación de calidad avanzada de imagen, apuesta por la Inteligencia Artificial y desarrollo de plataformas seguras posiciona a la marca para mantener su liderazgo en el sector de televisores, particularmente en el segmento premium y en los modelos de tamaño mayor. La firma remarcó que la innovación constante y la adaptación a las preferencias del consumidor seguirán guiando su evolución tecnológica, en línea con las tendencias internacionales que apuntan hacia experiencias de visualización cada vez más inmersivas y personalizadas.