EEUU confirma una propuesta de 15 puntos y ve posible llegar a un acuerdo con Irán

Estados Unidos ha confirmado este jueves que ha trasladado una propuesta con 15 puntos a Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, insistiendo en que esta iniciativa ha llevado a conversaciones "positivas", apuntando que ve posible alcanzar y avisando a Teherán de que no cometa errores de cálculo.

"Junto con su equipo de política exterior, hemos presentado una lista de 15 puntos de acción que constituye el marco para un acuerdo de paz. Esto se ha transmitido a través del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, y ha dado lugar a mensajes y conversaciones fuertes y positivas", ha afirmado el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en el marco de una reunión en la Casa Blanca liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una declaración pública, el negociador jefe estadounidense ha indicado que toca esperar hacia "dónde conducen las cosas" en los contactos con Irán y si Estados Unidos "puede convencer a Irán de que este es un punto de inflexión", apuntando que Teherán no tiene "buenas alternativas, más allá de más muerte y destrucción".

"Tenemos indicios de que esto es posible y, si se alcanza un acuerdo, será excelente para Irán, para toda la región y para el mundo en general", ha asegurado, tras indicar que ese país está "buscando una salida" al conflicto.

La confirmación de la iniciativa diplomática llega después de que el Gobierno de Pakistán haya hablado abiertamente este jueves de las "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Islamabad. El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, había detallado que "en este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando".

Unas horas después, las autoridades de Irán han entregado oficialmente una respuesta a la propuesta estadounidense, según fuentes citadas por la agencia iraní de noticias Tasnim. En este documento Teherán exige "condiciones de no repetición" y que el fin del conflicto afecte "a todos los frentes", lo que incluiría Líbano e Irak.

TRUMP ARROJA DUDAS SOBRE QUE EEUU ACEPTE UN ACUERDO

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a mostrarse ambivalente respecto a los esfuerzos diplomáticos con Irán, indicando que la República Islámica "suplica" un acuerdo para poner fin a la guerra, pese a que ha dejado abierta la puerta a que las conversaciones descarrilen de lado norteamericano tras poner en duda que Washington vaya a aceptar un pacto.

"Están suplicando llegar a un acuerdo, no yo. Están suplicando ellos llegar a un acuerdo y cualquiera que haya visto lo que estaba pasando allí entendería por qué quieren hacer un trato", ha indicado.

Si bien, Trump ha apuntado que quizás ahora Estados Unidos lo rechaza. "No sé si podremos hacerlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo. Deberían haberlo hecho hace cuatro semanas o hace dos años", ha expuesto, en referencia a los anteriores procesos negociadores que Estados Unidos interrumpió con ataques contra Irán tras considerar que Teherán no estaba dispuesto a concretar un pacto.

El dirigente estadounidense ha insistido en la buena marcha de la guerra en Irán, tras recalcar que el Ejército va por delante de su 'hoja de ruta' en el conflicto, que se enmarcó en cuatro o cinco semanas de guerra. "Estimamos que tardaríamos aproximadamente de cuatro a seis semanas en cumplir nuestra misión. A los 26 días, estamos muy por delante del calendario", ha subrayado.

Igualmente, Trump ha ahondado en que el régimen iraní admite "internamente" su derrota en la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel. "Le están diciendo a la gente: 'esto es un desastre'. Lo saben, por eso están hablando con nosotros. No hablarían de otro modo", ha reflexionado.

En este sentido, ha indicado que Estados Unidos quiere lograr el "acuerdo adecuado" con Irán. "Si hacen el acuerdo correcto, entonces el estrecho de Ormuz se abrirá", ha resumido.

Al mismo tiempo, Trump ha hecho referencia a que Irán tiene que abandonar sus ambiciones nucleares en el marco de un eventual pacto. "Ahora tienen la oportunidad que se les presenta de abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y trazar un nuevo camino hacia el futuro, ya veremos si quieren hacerlo", ha destacado, tras avisar que si no dan el paso Estados Unidos "será su peor pesadilla".