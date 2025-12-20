Mundo

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía consolidan una alianza para avanzar hacia la segunda etapa del plan de paz en Gaza

La comunidad internacional supervisará el cumplimiento de los acuerdos y la transición hacia la estabilidad

Los cuatro países coordinan acciones
Los cuatro países coordinan acciones diplomáticas para avanzar en la pacificación de Gaza (Reuters)

La ciudad de Miami fue escenario del encuentro entre delegaciones de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía para acelerar la segunda fase del plan de paz destinado a Gaza, centrada en la estabilización y reconstrucción del enclave palestino.

Bajo liderazgo estadounidense, los funcionarios analizaron los avances de la primera etapa, incluyendo el aumento de la ayuda humanitaria y la devolución de restos de rehenes y coincidieron en la urgencia de crear un órgano de gobierno local unificado, responsable de la seguridad y el orden civil en la región.

Durante las conversaciones, las delegaciones debatieron la conformación de la Junta de Paz y la posibilidad de desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización.

EEUU y la comunidad internacional
EEUU y la comunidad internacional redoblan esfuerzos para lograr la paz y estabilidad en Gaza (Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad)

Los ministros de Relaciones Exteriores de países como Qatar, Turquía y Egipto subrayaron que cualquier propuesta de administración debe ser dirigida por palestinos y responder a los criterios fijados por los mediadores internacionales.

Además, se discutieron proyectos para reforzar los lazos comerciales e invertir en infraestructura, energía y recursos hídricos, señalando la recuperación y prosperidad a largo plazo de Gaza como prioridad.

El encuentro contó con la participación de figuras clave como el primer ministro catarí, el canciller turco y el ministro egipcio de Exteriores, quienes respaldaron el impulso inmediato de la Junta de Paz con mandato transitorio hasta la constitución de instituciones permanentes.

Los asistentes manifestaron también respaldo al plan de paz estadounidense esbozado durante esta administración de Donald Trump e instaron a todas las partes a mantener los compromisos asumidos en etapas anteriores del proceso.

EEUU exige el desarme de
EEUU exige el desarme de los terroristas de Hamas para alcanzar la paz en Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)

Paralelamente, se llevaron a cabo reuniones de representantes de Hamas e inteligencia turca en Estambul para definir mecanismos de supervisión y resolver desafíos en la transición política.

Las delegaciones acordaron continuar el diálogo en nuevas rondas de consulta durante las próximas semanas, remarcando la necesidad de coordinación y revisión internacional permanente para sustentar el avance del plan de paz y la reconstrucción de Gaza.

A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que mientras Hamas conserve capacidad de atacar a Israel, no será posible alcanzar la paz en Gaza. Rubio consideró imprescindible el desarme total de la organización palestina para lograr una solución duradera en la región.

Estas declaraciones se dieron en el marco de las negociaciones encabezadas por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, quien tenía previsto reunirse en Florida con representantes de Qatar, Egipto y Turquía para avanzar en la segunda etapa de la tregua vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza.

Steve Witkoff lidera las negociaciones
Steve Witkoff lidera las negociaciones en representación de Estados Unidos (Reuters)

Por su parte, Rubio insistió en que el desarme de Hamas es una condición esencial y afirmó ante la prensa que si el grupo mantiene la capacidad de amenazar o atacar, la paz será inalcanzable.

La segunda fase de la tregua prevé el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, la creación de una autoridad de gobierno temporal que reemplace a Hamas, y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar el territorio.

(Con información de EFE)

