Mundo

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas

Tras el hecho, el atacante murió al arrojarse desde un edificio mientras era perseguido por la policía

Guardar
Hombre armado con cuchillo y bombas de humo deja tres muertos y seis hospitalizados

Al menos tres personas murieron y seis resultaron hospitalizadas tras un ataque perpetrado en el centro de Taipéi, la capital de Taiwán, durante la tarde de este viernes. El responsable, identificado como Chang Wen, de 27 años, utilizó un cuchillo y bombas de humo para agredir indiscriminadamente a transeúntes en dos puntos concurridos de la ciudad, según información de la Agencia Central de Noticias taiwanesa (CNA) y confirmada por el gobierno municipal. El presunto agresor se quitó la vida saltando desde un edificio cuando la policía trataba de detenerlo.

El episodio comenzó a las 17:24, hora local, cuando Chang lanzó bombas de humo cerca de una salida subterránea de la Estación Central de Taipéi, próxima a la principal terminal ferroviaria de la ciudad. Testigos describieron cómo el agresor, vestido de negro y con máscara antigás, arrojó al menos dos artefactos humeantes y comenzó a atacar con un cuchillo a personas al azar, provocando pánico entre los pasajeros y peatones.

Tras dirigirse al norte, Chang arrojó más bombas de humo y apuñaló en el cuello a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi. Las imágenes difundidas y verificadas por la agencia muestran al atacante portando un cuchillo de grandes dimensiones y lo que parece ser un chaleco táctico.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE
MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. La policía permanece apostada en el exterior del centro comercial Eslite Spectrum Nanxi, cerca de la estación Zhongshan, mientras la entrada del edificio es acordonada con cinta amarilla de la escena del crimen, tras un incidente en el que varias personas resultaron heridas luego de que un individuo lanzara bombas de humo y atacara a transeúntes, según informaron el gobierno y medios locales. Taipéi, Taiwán, 19 de diciembre de 2025. (REUTERS / Ann Wang)

Los hospitales de Taipéi reportaron al menos tres decesos como consecuencia directa del ataque: uno de ellos, un hombre de aproximadamente 57 años, falleció luego de intentar detener al agresor a la salida del metro, informó el alcalde Chiang Wan-an a medios locales. Otro de los muertos sucumbió a un paro cardíaco tras una agresión con bomba de humo, mientras que un tercer hombre en la treintena murió pese a los intentos de reanimación en el Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán.

Entre los hospitalizados figura un empleado del metro que resultó afectado por la inhalación de humo mientras cubría el incidente. Una víctima femenina relató a EBC News que recibió un impacto afuera del centro comercial mientras esperaba a su hija: “No parecía un corte, sentí como si me hubieran golpeado. Luego dolió mucho”, indicó, y añadió que al volverse observó “personas tiradas en el suelo que necesitaban primeros auxilios porque sangraban”.

El atacante murió al saltar
El atacante murió al saltar desde el sexto piso del edificio Eslite perseguido por la policía. (REUTERS/Ann Wang)

El atacante murió poco después, al saltar desde el sexto piso del edificio Eslite perseguido por la policía. Chang Wen tenía una orden de arresto por incumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio, debido a que no cumplió con un requerimiento de entrenamiento de reserva en noviembre de 2024 ni notificó un cambio de residencia, lo que impidió la recepción de la citación.

El presidente Lai Ching-te aseguró en Facebook que su gobierno adoptará medidas reforzadas para garantizar la seguridad y anunció la apertura de una investigación sobre los motivos del ataque. Por su parte, el primer ministro Cho Jung-tai informó que ordenó elevar la seguridad en las estaciones de tren y otros centros de transporte de la isla.

(Con información de AP/EFE)

Temas Relacionados

TaiwanTaipéiUltimas noticias America

Últimas Noticias

El yen se desploma tras el alza de tasas del Banco de Japón

La moneda japonesa sufrió una fuerte caída frente al dólar y otras divisas luego de que el Banco de Japón elevara su tasa de interés al nivel más alto en tres décadas, generando temores de intervención oficial

El yen se desploma tras

Suecia sostiene que el periodista Dawit Isaak sigue vivo tras 24 años detenido sin juicio en Eritrea

Organizaciones internacionales, como la Fundación Edelstam y Reporteros Sin Fronteras, reclaman su liberación inmediata

Suecia sostiene que el periodista

Siria celebró el levantamiento definitivo de las sanciones de Estados Unidos

La derogación de la Ley César pone fin a años de aislamiento económico y abre una nueva etapa de reconstrucción y reintegración financiera del país

Siria celebró el levantamiento definitivo

Zelensky afirmó que el nuevo préstamo europeo confirma el respaldo a Ucrania y advierte a Rusia que el país no caerá

Durante una conferencia en Varsovia, agradeció el apoyo financiero europeo y resaltó su importancia para el pueblo ucraniano

Zelensky afirmó que el nuevo

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

El bloqueo parlamentario obliga al Ejecutivo a prorrogar parcialmente las cuentas de 2025 y deja al primer ministro Sébastien Lecornu políticamente debilitado, en un contexto de profunda fragmentación y creciente incertidumbre económica

Crisis política en Francia: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Nicolás Petro: juez negó

Caso Nicolás Petro: juez negó medida de aseguramiento contra el hijo del presidente por contratos irregulares

Estos son los partidos que le han dicho “no” a la consulta interpartidista de marzo de 2026

¿Lima sin tráfico de día?: Municipalidad propone que vehículos de carga trasiten solo en horario nocturno

La Justicia le dio la razón a Barrionuevo y las elecciones del Sindicato de Gastronómicos ya tienen fecha

De app de transporte a ecosistema digital: así evoluciona Yango en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del Olympique de Lyon

Crónica del Olympique de Lyon - Atlético de Madrid: 4-0

(Crónica) Villarreal, Celta y Levante, eliminados de la Copa por 'Segundas'

Crónica del CF Talavera de la Reina - Real Madrid: 2-3

Crónica del FC Twente - Real Madrid: 1-1

Archivada la investigación sobre la empresa de la familia del primer ministro por falta de indicios delictivos

ENTRETENIMIENTO

Outlander se prepara para su

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica: agota fechas en menos de 24 horas

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Brad Pitt sorprendió al revelar cuál es la actriz que considera la más impactante en la historia del cine estadounidense