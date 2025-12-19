Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas

Hombre armado con cuchillo y bombas de humo deja tres muertos y seis hospitalizados

Al menos tres personas murieron y seis resultaron hospitalizadas tras un ataque perpetrado en el centro de Taipéi, la capital de Taiwán, durante la tarde de este viernes. El responsable, identificado como Chang Wen, de 27 años, utilizó un cuchillo y bombas de humo para agredir indiscriminadamente a transeúntes en dos puntos concurridos de la ciudad, según información de la Agencia Central de Noticias taiwanesa (CNA) y confirmada por el gobierno municipal. El presunto agresor se quitó la vida saltando desde un edificio cuando la policía trataba de detenerlo.

El episodio comenzó a las 17:24, hora local, cuando Chang lanzó bombas de humo cerca de una salida subterránea de la Estación Central de Taipéi, próxima a la principal terminal ferroviaria de la ciudad. Testigos describieron cómo el agresor, vestido de negro y con máscara antigás, arrojó al menos dos artefactos humeantes y comenzó a atacar con un cuchillo a personas al azar, provocando pánico entre los pasajeros y peatones.

Tras dirigirse al norte, Chang arrojó más bombas de humo y apuñaló en el cuello a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi. Las imágenes difundidas y verificadas por la agencia muestran al atacante portando un cuchillo de grandes dimensiones y lo que parece ser un chaleco táctico.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. La policía permanece apostada en el exterior del centro comercial Eslite Spectrum Nanxi, cerca de la estación Zhongshan, mientras la entrada del edificio es acordonada con cinta amarilla de la escena del crimen, tras un incidente en el que varias personas resultaron heridas luego de que un individuo lanzara bombas de humo y atacara a transeúntes, según informaron el gobierno y medios locales. Taipéi, Taiwán, 19 de diciembre de 2025. (REUTERS / Ann Wang)

Los hospitales de Taipéi reportaron al menos tres decesos como consecuencia directa del ataque: uno de ellos, un hombre de aproximadamente 57 años, falleció luego de intentar detener al agresor a la salida del metro, informó el alcalde Chiang Wan-an a medios locales. Otro de los muertos sucumbió a un paro cardíaco tras una agresión con bomba de humo, mientras que un tercer hombre en la treintena murió pese a los intentos de reanimación en el Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán.

Entre los hospitalizados figura un empleado del metro que resultó afectado por la inhalación de humo mientras cubría el incidente. Una víctima femenina relató a EBC News que recibió un impacto afuera del centro comercial mientras esperaba a su hija: “No parecía un corte, sentí como si me hubieran golpeado. Luego dolió mucho”, indicó, y añadió que al volverse observó “personas tiradas en el suelo que necesitaban primeros auxilios porque sangraban”.

El atacante murió al saltar desde el sexto piso del edificio Eslite perseguido por la policía. (REUTERS/Ann Wang)

El atacante murió poco después, al saltar desde el sexto piso del edificio Eslite perseguido por la policía. Chang Wen tenía una orden de arresto por incumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio, debido a que no cumplió con un requerimiento de entrenamiento de reserva en noviembre de 2024 ni notificó un cambio de residencia, lo que impidió la recepción de la citación.

El presidente Lai Ching-te aseguró en Facebook que su gobierno adoptará medidas reforzadas para garantizar la seguridad y anunció la apertura de una investigación sobre los motivos del ataque. Por su parte, el primer ministro Cho Jung-tai informó que ordenó elevar la seguridad en las estaciones de tren y otros centros de transporte de la isla.

(Con información de AP/EFE)