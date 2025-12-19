Mundo

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

Un informe oficial revela que el grupo Z-Pentest, vinculado al Estado ruso, dañó el sistema de aguas de Tureby Alkestrup, afectando gravemente a la población local y mostrando vulnerabilidad en servicios esenciales de Dinamarca

Guardar
El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin (Europpa Press)

Las autoridades de Dinamarca han responsabilizado a Rusia de una serie de ciberataques calificados como “destructivos y disruptivos” contra infraestructuras críticas y páginas web oficiales en 2024 y 2025, según una reciente evaluación publicada esta semana por el Servicio de Inteligencia de Defensa danés (FE). El informe describe incidentes no reportados previamente, incluyendo un ataque a una empresa de agua que provocó la rotura de tuberías y el corte temporal del suministro para decenas de hogares.

El FE detalló el jueves que el ataque al sistema de aguas, atribuido al grupo de hackers Z-Pentest –vinculado al Estado ruso–, permitió modificar la presión del agua, lo que causó daños en la red y la suspensión del servicio. En total, alrededor de 50 familias estuvieron sin agua durante unas siete horas y unas 450 viviendas estuvieron afectadas durante aproximadamente una hora. El suceso se registró en Tureby Alkestrup Waterworks, una planta situada en el sudoeste de Copenhague.

Jan Hansen, responsable de esa compañía de agua, declaró en entrevista con DR que el incidente se produjo tras cambiar a un proveedor de ciberseguridad más barato; advirtió a otras empresas sobre la importancia de invertir en protección digital y recomendó contratar seguros especializados.

El mismo organismo de inteligencia atribuyó al grupo NoName057(16) otro ataque en noviembre de 2025, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales. Este consistió en una serie de acciones de denegación de servicio que bloquearon numerosas webs oficiales, complicando la comunicación y los servicios públicos en varias localidades durante la campaña electoral. Las autoridades señalaron que ambos grupos “son utilizados como instrumentos por Rusia en su guerra híbrida contra Occidente”, con la intención de generar inseguridad interna y penalizar a los países que respaldan a Ucrania.

Durante una conferencia de prensa el jueves, Torsten Schack Pedersen, ministro danés de Resiliencia y Preparación, afirmó ante DR que, “aunque los daños fueron limitados, estos hechos demuestran que existen actores capaces de paralizar componentes clave de nuestra sociedad”. También reconoció que Dinamarca aún no está lo suficientemente preparada para afrontar ataques de esta magnitud.

La primera ministra de Dinamarca,
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. REUTERS/Stephanie Lecocq

Las investigaciones posicionan estos incidentes dentro de una campaña más amplia de “sabotaje y desestabilización” desplegada por el Kremlin en Europa desde la invasión rusa sobre Ucrania en 2022. El FE subrayó que los ciberataques buscan debilitar el apoyo occidental a Kiev, al tiempo que identifican puntos vulnerables del continente y desgastan los recursos policiales. Según la base de datos de la Associated Press, ya se han documentado 147 incidentes de este tipo en Europa.

Las reacciones alcanzaron el plano internacional. Anitta Hipper, portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, manifestó a través de redes sociales el respaldo de la Unión Europea (UE) a Dinamarca ante “las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia”, y enfatizó que el bloque exigirá responsabilidades, comprometiéndose a “fortalecer la resiliencia” de sus estados miembros.

En paralelo, autoridades de Alemania convocaron al embajador ruso tras acusaciones de sabotaje, ataques cibernéticos e injerencia electoral, incluyendo un ataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Martin Giese.

El FE advirtió que no todos los ataques salen inmediatamente a la luz, ya que a menudo puede requerirse un periodo prolongado para rastrear y confirmar el vínculo con Rusia. Mientras, las autoridades recalcan la necesidad de endurecer las defensas tecnológicas para proteger la infraestructura frente a futuras amenazas.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

rusiaucraniaguerra rusia ucraniadinamarcaciberataque

Últimas Noticias

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

El bloqueo parlamentario obliga al Ejecutivo a prorrogar parcialmente las cuentas de 2025 y deja al primer ministro Sébastien Lecornu políticamente debilitado, en un contexto de profunda fragmentación y creciente incertidumbre económica

Crisis política en Francia: el

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano

La Unión Europea propuso el

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma

Italia comenzará a cobrar a

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

La pareja fue hallada inconsciente dentro de una sala privada de un centro de saunas en el distrito de Akasaka y las autoridades investigan las causas del incendio y una posible falla en el sistema de salida

Tragedia en Tokio: un matrimonio

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Cuando dos terroristas abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, Chaya Dadon se arrojó sobre dos pequeños

La adolescente australiana que protegió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Maestro se suicida en Tehuacán,

Maestro se suicida en Tehuacán, Puebla, tras ser sorprendido con alumna menor de edad en un motel

Corte de luz en Arequipa: Seal suspende su servicio el 20 y 21 de diciembre en varias zonas

Cuál es el salario pretendido promedio de los empleados argentinos

Tragedia en Ruta 36: volcó tras perder el control del auto, murió su esposa y sus hijos resultaron heridos

Accidentes en la Vía Expresa Sur: vecinos cuestionan obra inaugurada por la gestión de López Aliaga

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de EEUU exige

El Congreso de EEUU exige al Pentágono compartir los vídeos de ataques contra narcolanchas

Raiffeisen Bank International nombra a Michael Höreller nuevo CEO en sustitución de Johann Strobl

Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un "instrumento de guerra"

Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk

El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso del bloqueo al 'Open Arms'

ENTRETENIMIENTO

Outlander se prepara para su

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira agota las tres fechas de su residencia histórica en El Salvador: “Les llevaré nuevas sorpresas”

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Brad Pitt sorprendió al revelar cuál es la actriz que considera la más impactante en la historia del cine estadounidense