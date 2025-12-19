La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

El presidente ruso Vladimir Putin (Europpa Press)

Las autoridades de Dinamarca han responsabilizado a Rusia de una serie de ciberataques calificados como “destructivos y disruptivos” contra infraestructuras críticas y páginas web oficiales en 2024 y 2025, según una reciente evaluación publicada esta semana por el Servicio de Inteligencia de Defensa danés (FE). El informe describe incidentes no reportados previamente, incluyendo un ataque a una empresa de agua que provocó la rotura de tuberías y el corte temporal del suministro para decenas de hogares.

El FE detalló el jueves que el ataque al sistema de aguas, atribuido al grupo de hackers Z-Pentest –vinculado al Estado ruso–, permitió modificar la presión del agua, lo que causó daños en la red y la suspensión del servicio. En total, alrededor de 50 familias estuvieron sin agua durante unas siete horas y unas 450 viviendas estuvieron afectadas durante aproximadamente una hora. El suceso se registró en Tureby Alkestrup Waterworks, una planta situada en el sudoeste de Copenhague.

Jan Hansen, responsable de esa compañía de agua, declaró en entrevista con DR que el incidente se produjo tras cambiar a un proveedor de ciberseguridad más barato; advirtió a otras empresas sobre la importancia de invertir en protección digital y recomendó contratar seguros especializados.

El mismo organismo de inteligencia atribuyó al grupo NoName057(16) otro ataque en noviembre de 2025, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales. Este consistió en una serie de acciones de denegación de servicio que bloquearon numerosas webs oficiales, complicando la comunicación y los servicios públicos en varias localidades durante la campaña electoral. Las autoridades señalaron que ambos grupos “son utilizados como instrumentos por Rusia en su guerra híbrida contra Occidente”, con la intención de generar inseguridad interna y penalizar a los países que respaldan a Ucrania.

Durante una conferencia de prensa el jueves, Torsten Schack Pedersen, ministro danés de Resiliencia y Preparación, afirmó ante DR que, “aunque los daños fueron limitados, estos hechos demuestran que existen actores capaces de paralizar componentes clave de nuestra sociedad”. También reconoció que Dinamarca aún no está lo suficientemente preparada para afrontar ataques de esta magnitud.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. REUTERS/Stephanie Lecocq

Las investigaciones posicionan estos incidentes dentro de una campaña más amplia de “sabotaje y desestabilización” desplegada por el Kremlin en Europa desde la invasión rusa sobre Ucrania en 2022. El FE subrayó que los ciberataques buscan debilitar el apoyo occidental a Kiev, al tiempo que identifican puntos vulnerables del continente y desgastan los recursos policiales. Según la base de datos de la Associated Press, ya se han documentado 147 incidentes de este tipo en Europa.

Las reacciones alcanzaron el plano internacional. Anitta Hipper, portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, manifestó a través de redes sociales el respaldo de la Unión Europea (UE) a Dinamarca ante “las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia”, y enfatizó que el bloque exigirá responsabilidades, comprometiéndose a “fortalecer la resiliencia” de sus estados miembros.

En paralelo, autoridades de Alemania convocaron al embajador ruso tras acusaciones de sabotaje, ataques cibernéticos e injerencia electoral, incluyendo un ataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Martin Giese.

El FE advirtió que no todos los ataques salen inmediatamente a la luz, ya que a menudo puede requerirse un periodo prolongado para rastrear y confirmar el vínculo con Rusia. Mientras, las autoridades recalcan la necesidad de endurecer las defensas tecnológicas para proteger la infraestructura frente a futuras amenazas.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)