Homenajes a las víctimas de Bondi y “día de reflexión” en Australia: el mar se llenó de kayaks y el Gobierno anunció medidas

La sociedad respondió con homenajes multitudinarios y un llamado a la unidad nacional tras el ataque terrorista del domingo pasado que dejó 15 muertos

Homenajes a las víctimas de Bondi y "día de reflexión" en Australia

Cientos de personas se reunieron este viernes en Bondi Beach, en Sídney, para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo más mortífero registrado en Australia en casi tres décadas.

Nadadores y surfistas se adentraron en el mar con kayaks y tablas, mientras en la orilla se encendieron velas en memoria de los 15 fallecidos, entre ellos la menor Matilda, de 10 años, cuyo funeral se celebró este jueves.

El Gobierno australiano declaró la jornada como un “día de reflexión” nacional y, en respuesta a la tragedia, anunció un paquete de medidas para reforzar el control de armas en el país.

La conmoción por el ataque, perpetrado el domingo pasado durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía, se reflejó en la masiva participación ciudadana en los homenajes. El mar de Bondi se llenó de embarcaciones y tablas, en una imagen que simbolizó la unidad y el duelo colectivo. El primer ministro, Anthony Albanese, instó a la población a encender velas y dedicar un momento de recuerdo a las víctimas, subrayando la importancia de la reflexión ante la violencia.

Nadadores y surfistas se adentraron
Nadadores y surfistas se adentraron en el mar con kayaks y tablas

El tiroteo, que dejó 15 víctimas mortales y decenas de heridos, fue ejecutado por un presunto dúo de padre e hijo, Sajid Akram y Naveed Akram. Sajid, quien falleció durante el asalto, poseía licencia de armas desde hacía 10 años, tenía al menos seis armas registradas y era miembro de un club de tiro. Las autoridades han presentado 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, entre ellos 15 por asesinato y uno por terrorismo.

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos actuaron de manera independiente, aunque inspirados por la ideología del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

En respuesta a la magnitud del ataque, el Gobierno australiano anunció este viernes un programa de recompra de armas de fuego, con el objetivo de retirar cientos de miles de ellas de circulación y proceder a su destrucción.

Esperamos que cientos de miles de armas de fuego sean recolectadas y destruidas a través de este plan”, afirmó Albanese en rueda de prensa.

Además, el Ejecutivo impulsará la creación de un registro nacional de armas y limitará la cantidad de armas que una persona puede poseer, como parte de un refuerzo de la política de control de armas.

Este viernes fue un "día
Este viernes fue un "día de reflexión" en Australia

Australia cuenta actualmente con más de cuatro millones de armas de fuego en manos privadas, según datos oficiales. El endurecimiento de la legislación se enmarca en una tradición de respuesta firme ante tragedias similares.

En 1996, tras la matanza de 35 personas en Port Arthur, el país implementó una de las reformas más estrictas del mundo en materia de posesión de armas. Posteriormente, en 2017, una amnistía permitió la entrega voluntaria de más de 57.000 armas, tras una serie de incidentes armados vinculados a extremismo yihadista.

Las reacciones oficiales hicieron hincapié en la necesidad de reafirmar los valores de la sociedad australiana frente al odio y la violencia. El primer ministro, al convocar el día nacional de reflexión, llamó a la ciudadanía a unirse en memoria de las víctimas y a rechazar cualquier forma de extremismo.

La respuesta social y gubernamental busca así marcar un punto de inflexión y reforzar el compromiso del país con la seguridad y la convivencia pacífica.

