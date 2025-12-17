Mundo

Taiwán informó que el nuevo portaaviones del régimen chino realizó maniobras militares cerca de la isla

Este tipo de reporte es inusual, ya que el ministerio rara vez difunde detalles sobre los movimientos individuales de grandes buques de guerra chinos

El Fujian, el tercer portaaviones
El Fujian, el tercer portaaviones de China y el primero que ha sido tanto diseñado como construido por el propio país (Li Gang/Xinhua vía Associated Press)

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó este miércoles que el nuevo portaaviones chino Fujian realizó maniobras por el estrecho de Taiwán el día anterior, bajo vigilancia constante de las fuerzas armadas taiwanesas.

Este tipo de reporte es inusual, ya que el ministerio rara vez difunde detalles sobre los movimientos individuales de grandes buques de guerra chinos. “El portaaviones Fujian (CV-18) del Partido Comunista de China navegó ayer (día 16) por el estrecho de Taiwán, bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”, señaló la cartera.

El comunicado fue acompañado de una imagen aérea del buque con la cubierta despejada.

El ejercicio del Fujian se vio acompañado por un aumento significativo de actividad militar china cerca de Taiwán: entre las 06:00 horas del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 de este miércoles (22:00 GMT del martes), el ministerio reportó la presencia de nueve aviones y siete barcos de guerra chinos en las inmediaciones.

A su vez, el MDN reportó este miércoles un incremento en la actividad militar china desde las 8:30 hora local (00:30 GMT). De acuerdo con el comunicado oficial, el ejército detectó 23 incursiones de aeronaves chinas, que incluyeron cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones.

El Fujian, equipado con catapultas electromagnéticas —tecnología hasta ahora exclusiva de Estados Unidos—, entró en servicio en noviembre y es el tercer portaaviones operativo de China y el más avanzado de su flota. Construido y diseñado completamente en el país asiático, el buque supera las 80.000 toneladas de desplazamiento y forma parte de la meta del Ejército chino de contar con seis portaaviones para 2035.

El refuerzo naval chino en la región genera suspicacias y preocupación, especialmente debido a las disputas territoriales en el mar de China Meridional y las tensiones en torno a Taiwán. El año pasado, el gobierno taiwanés advirtió en un informe que China podría usar sus portaaviones para aislar la isla e impedir la llegada de ayuda exterior, mediante una estrategia de “anti-acceso/negación de área” (A2/AD).

El Fujian ya había cruzado anteriormente el estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional en septiembre, en el marco de ejercicios de entrenamiento, acontecimiento que generó atención y monitoreo por parte de la región.

El director de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, advirtió este miércoles que “no es improbable” que China lleve a cabo nuevas maniobras militares alrededor de la isla antes de fin de año, en el contexto de un aumento de tensiones diplomáticas entre Beijing y Tokio por el respaldo nipón a Taipéi.

Según declaraciones recogidas por la agencia CNA, Ming-yen recordó que el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realiza tradicionalmente ejercicios separados en noviembre y diciembre para evaluar la preparación de sus fuerzas. El funcionario señaló que este año “no es improbable” que el EPL decida fusionar esos ejercicios y los convierta en una operación de mayor escala dirigida contra Taiwán.

El presidente electo de Taiwán,
El presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te, habla junto al director general de la Oficina de Seguridad Nacional, Tsai Ming-yen (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Necesitamos estar preparados para un posible avance enemigo y estamos vigilando de cerca todos los despliegues del EPL cerca de Taiwán en todo momento”, subrayó Tsai. El jefe de la NSB agregó que actualmente se han detectado cuatro flotas navales del EPL operando en el Pacífico Occidental, aunque prefirió no especificar detalles sobre el tipo o la cantidad de embarcaciones involucradas.

Las últimas maniobras militares de China en torno a la isla, bajo el nombre ‘Strait-Thunder 2025A’, se llevaron a cabo en abril e incluyeron simulaciones de bloqueos navales, ataques de precisión contra infraestructuras estratégicas y lanzamientos de proyectiles en una zona cerrada del mar de China Oriental, a unos 400 kilómetros de Taiwán.

(Con información de EFE)

