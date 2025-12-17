Mundo

Francia planea vetar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales por riesgos a la salud mental

El presidente Macron dijo que “a las grandes plataformas no les interesa cooperar” en el control de contenidos, y busca replicar sistema de doble anonimato usado desde 2024 para webs pornográficas

Guardar
El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante un encuentro con lectores del diario "La Provence", como parte de su visita a Marsella, Francia. Miguel Medina/Pool via REUTERS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a través de un sistema similar al que se usa actualmente en las webs pornográficas.

“La idea es tener un texto de ley a comienzos del próximo año que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años”, adelantó Macron, en un encuentro organizado en Marsella por el diario regional de La Provenza.

El presidente mencionó el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe las redes para menores de 16 años, y detalló que el proyecto en Francia es tener un sistema de verificación similar al que está en vigor en Francia desde 2024 para impedir que los menores accedan a las páginas web pornográficas.

Macron estimó que esta medida drástica se justifica porque “a las grandes plataformas no les interesa cooperar” en el control de ciertos contenidos que pueden incitar o despertar ciertos problemas mentales a los más jóvenes.

“Antes de los 16 años la vida afectiva no está estructurada, el cerebro no está maduro y los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes”, sostuvo el mandatario francés, quien habló de los riesgos de depresiones, de ciberacoso, de sendentarismo y de problemas de sueño.

Macron estimó que esta medida
Macron estimó que esta medida drástica se justifica porque “a las grandes plataformas no les interesa cooperar” en el control de los contenidos que pueden incitar o despertar problemas mentales a los más jóvenes. (Miguel Medina/REUTERS)

El dirigente se felicitó de que la UE haya decidido que es competencia de cada país miembro “establecer” cuál es la mayoría de edad para entrar en las redes sociales.

En ese sentido, Macron se mostró favorable a replicar en las redes lo que Francia ha hecho para el control del acceso a las páginas web pornográficas, a las que, según estimaciones, entraban, antes de la nueva ley, unos dos millones de menores cada mes, con una media de edad de 12 años.

La ley francesa para regular internet aprobada en 2024 establece un sistema de verificación de edad basado en la emisión de un certificado de mayoría de edad bajo la práctica del “doble anonimato”, diseñada para proteger la intimidad de los usuarios.

Este sistema incluye el envío del DNI del usuario o de una foto posteriormente analizada por la IA para constatar la edad.

Temas Relacionados

FranciaEmmanuel MacronRedes socialesSalud mentalCiberacosoVeto a las redes socialesUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Ártico registró el año más caluroso desde 1900

Las temperaturas fueron 1,60°C superiores al promedio de las últimas tres décadas en un escenario que científicos califican como “alarmante”. Proyectan veranos sin hielo para 2040

El Ártico registró el año

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La primera ministra coincide con el presidente francés Emmanuel Macron al considerar que aún no se han implementado completamente las medidas necesarias para proteger al sector agrícola

Meloni le respondió a Lula:

Así es Mindanao, la región de Filipinas señalada como centro de entrenamiento para los terroristas de Bondi Beach

Las fuerzas de seguridad del archipiélago han reforzado los controles en zonas urbanas y rurales, en medio de investigaciones sobre posibles conexiones entre Sajid Akram y su hijo Naveed con grupos extremistas de la región

Así es Mindanao, la región

Taiwán informó que el nuevo portaaviones del régimen chino realizó maniobras militares cerca de la isla

Este tipo de reporte es inusual, ya que el ministerio rara vez difunde detalles sobre los movimientos individuales de grandes buques de guerra chinos

Taiwán informó que el nuevo

Australia realizó el primer funeral por las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach

El servicio se realizó en la sinagoga Chabad de Bondi, bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras familiares, líderes comunitarios y fieles acompañaron el traslado del cuerpo del rabino Eli Schlanger en un ataúd negro

Australia realizó el primer funeral
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno privilegia la acumulación

El Gobierno privilegia la acumulación de reservas en medio de la caída de los precios de las materias primas

Tragedia en Mar del Plata: se incendió un geriátrico y murieron tres mujeres

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

“Los socios del Callao”: así operaba la presunta red criminal con órdenes de servicio, cambios en SUNAT y contratos repetidos, según la PNP

Gobernador Ciro Castillo e implicados en banda criminal ‘Los socios del Callao’ enfrentan delitos de colusión y perjuicio económico al Estado por más de 1 millón de soles

INFOBAE AMÉRICA
Derechos Sociales premiará a personas

Derechos Sociales premiará a personas y organizaciones españolas y extranjeras por su compromiso con protección animal

Mueren nueve personas por ataques de las RSF contra un hospital militar y otras instalaciones en Kordofán Sur

El precio del barril de Brent, gráficos

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

Colombia denuncia 51 "acciones terroristas" del ELN durante las primeras 24 horas del paro armado

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner podría enfrentar la

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el crimen de sus padres

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix

La experiencia de Frankie Muniz en su regreso a ‘Malcolm el de en medio’: “Fue como si no hubiera pasado ni un solo día”

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido