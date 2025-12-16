Mundo

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

El mandatario ucraniano señaló que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica

Guardar
Zelensky destaca que los "resultados
Zelensky destaca que los "resultados en el frente" son "cruciales" para las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, explicó esta madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza.

Zelensky señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica.

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás. Los americanos buscan un compromiso, proponen crear una zona libre económica. Lo subrayo una vez más, ‘zona libre económica’ no significa que bajo el control de la Federación Rusa”, dijo Zelensky.

El presidente ucraniano dijo que “no existe un consenso aún” con los estadounidenses a la hora de fijar una posición común que presentar a la parte rusa.

Kiev espera apoyo de Washington a su posición sobre el Donbás de cara a unas negociaciones con la Federación Rusa en las que los estadounidenses han asumido el papel de árbitro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera sin embargo que Kiev está perdiendo la guerra y debe aceptar las demandas de Moscú.

Zelensky mantuvo el domingo y el lunes en Berlín su primera reunión con los dos negociadores designados por Trump para buscar la paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En los contactos también participaron los principales líderes europeos alineados con Kiev, que apoyaron la postura ucraniana e hicieron sus propias aportaciones al acuerdo marco de paz que promueve la Casa Blanca.

El presidente de Ucrania, Volodymyr
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof, se reúnen para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Lisi Niesner/Pool Foto via AP)

No está claro si los negociadores de EEUU se harán eco de esas propuestas europeas para presentárselas a Moscú, que rechaza de plano algunas de ellas como la que prevé un despliegue de tropas de países europeos de la OTAN en Ucrania después de la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión armada.

Por su parte, Francia exige “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania antes de cualquier negociación sobre la cesión de territorio por parte de Kiev a Moscú para poner fin a la guerra con Rusia, declaró el martes el equipo del presidente Emmanuel Macron.

“Queremos garantías de seguridad sólidas primero, antes de cualquier negociación sobre territorio”, declaró un asesor de Macron, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuviera conversaciones con enviados estadounidenses y líderes europeos en Berlín con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que dura casi cuatro años.

“Hemos avanzado en el tema de las garantías... gracias a una aclaración sobre la forma del apoyo estadounidense”, añadió la fuente.

Las conversaciones en Berlín se han basado en un plan estadounidense para Ucrania que inicialmente se consideró muy favorable a Rusia. Kiev y sus aliados europeos han estado trabajando desde entonces para revisarlo, siendo las garantías de seguridad y la cuestión de los territorios puntos clave de fricción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido reiteradamente asegurar una rápida paz en Ucrania, declaró el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania estaba más cerca que nunca. Ha mostrado crecientes signos de irritación hacia Kiev, aunque Estados Unidos sigue siendo un aliado clave en la lucha contra la invasión rusa a gran escala que comenzó en 2022.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar órdenes ejecutivas en el Capital One Arena el día de la inauguración de su segundo mandato presidencial, en Washington, EE. UU., el 20 de enero de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Los líderes europeos presentes en las conversaciones de Berlín han propuesto una fuerza como parte de las garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos, destinadas a asegurar que Rusia no viole el acuerdo para poner fin a la guerra.

Zelensky también ha elogiado las nuevas garantías de seguridad ofrecidas por Washington, pero afirmó que persisten las diferencias sobre qué territorios tendría que ceder Ucrania a Rusia.

Rusia reclama la anexión de varias regiones ucranianas, que no controla por completo.

Trump ha calificado de inevitable que Ucrania tenga que ceder territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelensky.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Volodirmir ZelenskyDonbásGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

El presidente estadounidense dijo haber tenido diálogos “muy buenos” con Zelensky y líderes europeos. Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN, pero el tema territorial sigue siendo el principal obstáculo

Trump aseguró estar “más cerca

Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

Una investigación de Reuters revela que el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp decidió aceptar una gran cantidad de publicidad fraudulenta procedente del país asiático

Meta tolera el fraude publicitario

Quiénes eran Boris y Sofia Gurman, la valiente pareja que murió al enfrentarse a los terroristas de Bondi Beach

Un matrimonio de origen ruso-judío intervino en el inicio de la masacre. Intentaron detener a los agresores, pero fueron asesinados tras una lucha cuerpo a cuerpo. La cámara de un automóvil registró parte de esa pelea

Quiénes eran Boris y Sofia

Taiwán advierte que puede “responder rápidamente” a un ataque chino repentino

Las autoridades taiwanesas informan que las fuerzas armadas han reforzado su preparación ante la intensificación de ejercicios militares del régimen de Beijing. Cooperación con Polonia en drones

Taiwán advierte que puede “responder

Alexandr Lukashenko dijo que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si decide irse de Venezuela

El autócrata bielorruso elogió al dictador venezolano y pese al comentario, negó que existan negociaciones formales sobre un traslado

Alexandr Lukashenko dijo que las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chinches de agua: por qué

Chinches de agua: por qué aparecieron en el AMBA en los últimos días

Vendedora de la Feria Eva expuso a un hombre que trató de humillar a su pareja con una compra y le mandó consejo a la mujer

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Jefe de debate de Daniel Quintero se despachó contra Paloma Valencia tras ser escogida como la candidata del Centro Democrático: “El uribismo es miseria”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Es tan poco lo que tiene en su cerebro”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Museo Holocausto pide "hacer mucho más" en lucha contra antisemitismo tras tiroteo Sídney

Anleny, venezolana residente en España en el Día del Migrante: "María Corina Machado nos da ese rayito de luz"

El Gobierno ultima el 'OK' a la compra de Hispasat por parte de Indra y los contratos de modernización militar

El Ibex 35 corrige un 0,3% al mediodía y cede los 17.000 puntos con el foco en datos de EEUU

Asesinado por pistoleros un alto mando de las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

El tráiler final de Stranger

El tráiler final de Stranger Things 5 enciende la cuenta regresiva para el épico adiós en Netflix

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

Jerry Bruckheimer, el hombre que convirtió el espectáculo en una forma de ver Hollywood

Hugh Jackman reveló cómo una reflexión personal lo llevó a volver como Wolverine en “Deadpool 3″

Jessie Buckley analizó su trabajo junto a Christian Bale en “¡La Novia!” y el desafío de interpretar a “monstruos”