Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Zelensky destaca que los "resultados en el frente" son "cruciales" para las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, explicó esta madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza.

Zelensky señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica.

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás. Los americanos buscan un compromiso, proponen crear una zona libre económica. Lo subrayo una vez más, ‘zona libre económica’ no significa que bajo el control de la Federación Rusa”, dijo Zelensky.

El presidente ucraniano dijo que “no existe un consenso aún” con los estadounidenses a la hora de fijar una posición común que presentar a la parte rusa.

Kiev espera apoyo de Washington a su posición sobre el Donbás de cara a unas negociaciones con la Federación Rusa en las que los estadounidenses han asumido el papel de árbitro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera sin embargo que Kiev está perdiendo la guerra y debe aceptar las demandas de Moscú.

Zelensky mantuvo el domingo y el lunes en Berlín su primera reunión con los dos negociadores designados por Trump para buscar la paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En los contactos también participaron los principales líderes europeos alineados con Kiev, que apoyaron la postura ucraniana e hicieron sus propias aportaciones al acuerdo marco de paz que promueve la Casa Blanca.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof, se reúnen para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Lisi Niesner/Pool Foto via AP)

No está claro si los negociadores de EEUU se harán eco de esas propuestas europeas para presentárselas a Moscú, que rechaza de plano algunas de ellas como la que prevé un despliegue de tropas de países europeos de la OTAN en Ucrania después de la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión armada.

Por su parte, Francia exige “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania antes de cualquier negociación sobre la cesión de territorio por parte de Kiev a Moscú para poner fin a la guerra con Rusia, declaró el martes el equipo del presidente Emmanuel Macron.

“Queremos garantías de seguridad sólidas primero, antes de cualquier negociación sobre territorio”, declaró un asesor de Macron, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuviera conversaciones con enviados estadounidenses y líderes europeos en Berlín con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que dura casi cuatro años.

“Hemos avanzado en el tema de las garantías... gracias a una aclaración sobre la forma del apoyo estadounidense”, añadió la fuente.

Las conversaciones en Berlín se han basado en un plan estadounidense para Ucrania que inicialmente se consideró muy favorable a Rusia. Kiev y sus aliados europeos han estado trabajando desde entonces para revisarlo, siendo las garantías de seguridad y la cuestión de los territorios puntos clave de fricción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido reiteradamente asegurar una rápida paz en Ucrania, declaró el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania estaba más cerca que nunca. Ha mostrado crecientes signos de irritación hacia Kiev, aunque Estados Unidos sigue siendo un aliado clave en la lucha contra la invasión rusa a gran escala que comenzó en 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar órdenes ejecutivas en el Capital One Arena el día de la inauguración de su segundo mandato presidencial, en Washington, EE. UU., el 20 de enero de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Los líderes europeos presentes en las conversaciones de Berlín han propuesto una fuerza como parte de las garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos, destinadas a asegurar que Rusia no viole el acuerdo para poner fin a la guerra.

Zelensky también ha elogiado las nuevas garantías de seguridad ofrecidas por Washington, pero afirmó que persisten las diferencias sobre qué territorios tendría que ceder Ucrania a Rusia.

Rusia reclama la anexión de varias regiones ucranianas, que no controla por completo.

Trump ha calificado de inevitable que Ucrania tenga que ceder territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelensky.

(Con información de EFE y AFP)