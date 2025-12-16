Mundo

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania

El Alto Comisionado de Derechos Humanos advirtió sobre la pérdida de libertades, la apropiación de viviendas y el aumento de ejecuciones de prisioneros, mientras el conflicto sigue causando más muertes y destrucción

FOTO DE ARCHIVO: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tûrk. (REUTERS/Yamam Al Shaar/Fotografía de archivo)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles su profunda preocupación por el progresivo deterioro de las libertades fundamentales en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Al presentar su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk advirtió que, en esas zonas, “nuestra evidencia detecta un endurecimiento de las restricciones a la libertad de circulación, de expresión y de religión”, una situación que afecta de forma directa la vida cotidiana de la población civil.

Durante su intervención, Türk explicó que “los servicios de internet y de mensajería han sido aún más limitados”, lo que incrementa el aislamiento de las comunidades que viven bajo ocupación y reduce sus posibilidades de comunicarse libremente.

Además, el Alto Comisionado alertó que “existen crecientes preocupaciones por la confiscación de bienes por parte de las autoridades rusas en el territorio ocupado, en violación del derecho internacional humanitario”. En ese contexto, precisó que hasta noviembre de 2025, más de 38.000 viviendas habían sido registradas como potencialmente abandonadas en las regiones ocupadas, y subrayó que muchos ucranianos informaron que no pueden verificar el estado de sus propiedades ni conservar su titularidad debido a obstáculos de procedimiento.

Imagen de Archivo de Vista de un bloque de viviendas de la localidad ucraniana de Izium devastado por una bomba rusa. (EFE/Marcel Gascón)

Casi cuatro años después de la invasión a gran escala lanzada por Rusia en febrero de 2022, Türk afirmó que “la situación de los civiles se ha vuelto aún más insoportable”. “Mientras continúan las negociaciones de paz, nuestro monitoreo y nuestros informes muestran que la guerra se está intensificando, causando más muertes, daños y destrucción”, agregó. El funcionario lamentó además que la atención internacional se concentre en las iniciativas de alto perfil, “mientras el sufrimiento diario de la gente en todo el país se desvanece en un segundo plano”.

En relación con un eventual alto el fuego y la construcción de una paz sostenible, el Alto Comisionado instó a avanzar en medidas concretas de creación de confianza. Entre ellas, mencionó compromisos para abstenerse del uso de armas de largo alcance y de drones en zonas densamente pobladas, así como la obligación de no atacar infraestructuras energéticas críticas, con el fin de reducir el impacto del conflicto sobre la población civil.

En el plano humanitario, consideró clave avanzar en “compromisos para intercambiar a todos los prisioneros de guerra y liberar y devolver a sus hogares a todos los civiles ucranianos detenidos”.

Desde el inicio de la invasión rusa, la oficina de la ONU ha documentado la muerte extrajudicial de 96 prisioneros de guerra ucranianos.

Desde el inicio de la invasión, la oficina de la ONU ha documentado la muerte extrajudicial de 96 prisioneros de guerra ucranianos y de personas consideradas fuera de combate. Según detalló Türk, “desde mediados de noviembre hemos registrado un aumento de los informes sobre ejecuciones de personal militar ucraniano”, y añadió que “consideramos creíble la información sobre la muerte de 14 prisioneros de guerra ucranianos tras su captura por fuerzas rusas, y estamos investigando otros 10 casos”.

Un informe publicado en septiembre por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa concluyó que Rusia es responsable de violaciones “generalizadas y sistemáticas” del derecho internacional en el trato a los prisioneros de guerra ucranianos, incluidas “ejecuciones arbitrarias”. Según estimaciones citadas en ese documento, al menos 13.500 miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido detenidos desde el inicio de la invasión ordenada por Moscú.

(Con información de AFP)

