Mundo

Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

La nueva ley permite a las autoridades prorrusas nacionalizar propiedades residenciales vacías en Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, regiones anexionadas ilegalmente por Moscú

Guardar
El presidente ruso Vladímir Putin
El presidente ruso Vladímir Putin durante una llamada con líderes militares sobre la situación en el campo de batalla ucraniano, en el Kremlin, Moscú, el jueves 11 de diciembre de 2025 (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza la expropiación de viviendas consideradas abandonadas en territorios de Ucrania ocupados por tropas rusas. La norma afecta a las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, anexionadas de forma ilegal por Moscú en 2022 y controladas solo parcialmente por las fuerzas rusas.

El texto legal establece que los inmuebles residenciales —casas, apartamentos o habitaciones— que presenten “signos de abandono” pasarán a ser propiedad de las autoridades locales prorrusas o de los municipios. En el caso de Donetsk, el artículo 21 de la ley señala que estos bienes serán reconocidos como propiedad de la autoproclamada República Popular de Donetsk o de sus administraciones locales.

La República Popular de Donetsk fue proclamada en 2014 por milicias respaldadas por Rusia tras el inicio del conflicto armado en el este de Ucrania. Moscú reconoció formalmente a esta entidad en febrero de 2022 y meses después anunció su anexión, junto con otras tres regiones ucranianas, en un proceso que no ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Normativas similares ya estaban en vigor o han sido adoptadas en las otras regiones ocupadas. La nueva ley consolida un marco común que permite a las autoridades designadas por Rusia intervenir sobre el parque de viviendas en zonas afectadas por el desplazamiento masivo de población provocado por la guerra.

Un residente se sienta cerca
Un residente se sienta cerca de un edificio de apartamentos dañado por un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Kostiantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania, el 7 de diciembre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El texto también contempla la posibilidad de una posterior “reprivatización” de los inmuebles expropiados. Según la ley, las viviendas podrían ser transferidas a ciudadanos que hayan perdido sus hogares como consecuencia de los ataques ucranianos, un argumento recurrente de Moscú para justificar medidas administrativas en los territorios ocupados.

Además, las autoridades locales podrán destinar estas propiedades a uso oficial, incluidos alojamientos para funcionarios civiles que trabajan en las administraciones prorrusas. Esta disposición se enmarca en los esfuerzos del Kremlin por consolidar estructuras de gobierno en las zonas bajo su control.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, ordenada por Putin en febrero de 2022, millones de personas han huido del este y del sur del país para escapar de la destrucción y la violencia. Según datos de Naciones Unidas, una parte significativa de estos desplazados internos y refugiados se asentó en otras regiones de Ucrania o en el extranjero.

Imagen de archivo de daños
Imagen de archivo de daños en una localidad de Lugansk (EFE/ Orlando Barría)

Aunque algunas personas han regresado a zonas ocupadas por Rusia, muchas de las viviendas quedaron vacías durante largos periodos. Los propietarios, en numerosos casos, no han podido volver por motivos de seguridad, por la destrucción parcial de las ciudades o por temor a represalias.

La nueva regulación afecta directamente a esos ciudadanos que abandonaron sus hogares, muchos de ellos de propiedad privada, y que ahora se enfrentan al riesgo de perderlos de forma definitiva. Kiev ha denunciado en reiteradas ocasiones las políticas de Moscú en los territorios ocupados como violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas sobre protección de la propiedad civil en contextos de ocupación militar.

Para Ucrania y sus aliados, las anexiones rusas carecen de validez jurídica y cualquier cambio en el estatus de la propiedad es ilegal. La aprobación de esta ley refuerza, sin embargo, la estrategia del Kremlin de integrar de facto los territorios ocupados en su sistema administrativo y legal, profundizando una realidad sobre el terreno que complica aún más cualquier eventual negociación sobre el futuro de esas regiones.

Temas Relacionados

PutinUcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaDonetskLuganskZaporizhzhiaKherson

Últimas Noticias

Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que cree que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo

Los líderes europeos propusieron una

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

Quantum-Systems y Frontline Robotics instalarán en territorio europeo la primera línea industrial totalmente automatizada dedicada a fabricar drones para las Fuerzas Armadas ucranianas

Alemania y Ucrania crearon una

Tras la condena a Jimmy Lai en Hong Kong, Estados Unidos pidió a China la liberación del ex magnate de los medios

El presidente Donald Trump dijo que el ciudadano enjuiciado en Hong Kong “es un hombre mayor y no se encuentra bien. Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto”

Tras la condena a Jimmy

Qué son la reduflación y la skimpflation, dos fenómenos que pueden pasar desapercibidos en las góndolas y afectan la compra diaria

Ambos procesos, estudiados ampliamente por la ciencia y entes gubernamentales, involucran cambios sutiles en presentación o composición y generan efectos en lo que las personas reciben al realizar compras habituales

Qué son la reduflación y

Boric y Kast se reunieron en La Moneda para iniciar la transición presidencial en Chile

El presidente saliente recibió al mandatario electo tras el balotaje y ambos destacaron el clima respetuoso del encuentro

Boric y Kast se reunieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una nueva borrasca se desplaza

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla

Identifica con este mapa gratuito dónde hay mejor cobertura, operador y señal 5G en Colombia

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 15 al viernes 19 de diciembre

OEFA investiga contaminación fecal en la única playa pública de Asia: multa al municipio llegaría a las 10 mil UIT

La borrasca Emilia pierde fuerza, pero la Aemet mantiene activas las alertas ante la previsión de fuertes lluvias en el Mediterráneo

INFOBAE AMÉRICA
La Policía informa de un

La Policía informa de un tirador activo en la Universidad de Brown, en Rhode Island (EEUU)

Detenido el sospechoso del tiroteo en un campus universitario de Rhode Island, EE.UU.

(Crónica) El Arsenal vence con fortuna al Wolves y el Liverpool respira con Salah

Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín

ENTRETENIMIENTO

Niegan fianza al hijo de

Niegan fianza al hijo de Rob Reiner tras ser encontrado responsable de asesinar a sus padres

La última entrevista de Rob Reiner antes de morir: “Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”

Gastón regresa a la pantalla grande: Disney apuesta por un spin-off del famoso villano

Zooey Deschanel se despide entre lágrimas de Rob Reiner: “Atesoro cada momento a su lado”

Cancelan la premiere de ‘Avatar: Fire and Ash’ en Sídney tras la tragedia de Bondi Beach: “Nuestros corazones están con la comunidad”