Muere por hipotermia a metros de la cima de una montaña en Austria y acusan al novio de homicidio involuntario por abandono

La Fiscalía de Innsbruck acusa a su pareja y guía de negligencia grave por abandono y solicita una pena de hasta tres años de prisión (Instagram)

Kerstin Gurtner, de 33 años, murió por hipotermia tras quedar abandonada a pocos metros de la cima del Großglockner, la montaña más alta de Austria. La investigación se extendió durante varios meses y concluyó con una acusación formal por homicidio culposo grave, motivo por el cual el caso volvió a ocupar el centro de la agenda mediática.

La joven, originaria de Salzburgo, era una amante de la naturaleza y se definía en redes sociales como una persona apasionada por los deportes de invierno y la montaña, aunque no tenía experiencia en ascensos alpinos de gran altitud y dificultad técnica, según International Business Times UK.

La última foto que se sacó Kerstin Gurtner antes de la tragedia en la montaña (Instagram)

La acompañaba su pareja, Thomas Plamberger, de 36 o 39 años según distintas fuentes, un montañista con experiencia en alta montaña que organizó y lideró la travesía, de acuerdo al mismo medio.

El juicio, previsto para febrero, pondrá bajo la lupa una secuencia de hechos marcada por elecciones cuestionadas y fallas graves en la toma de decisiones.

La causa reconstruye un escenario donde el conocimiento técnico del montañista contrasta de manera brutal con la fragilidad en la que quedó expuesta su pareja, transformando el episodio en una de las tragedias de alta montaña más debatidas y conmocionantes de los últimos años.

Qué ocurrió en la montaña

El 18 de enero de 2025, la pareja emprendió el ascenso nocturno al Grossglockner (3.798 m), por una de sus rutas más exigentes, la Stüdlgrat, considerada técnica incluso para alpinistas con más experiencia.

Según la investigación fiscal, varios factores contribuyeron al desenlace fatal:

La pareja inició la escalada con un retraso de dos horas respecto al plan previsto , lo que los dejó expuestos al avance de la noche y a condiciones climáticas severas.

Hacia las 20:50 h , se quedaron “efectivamente varados” en un tramo alto de la montaña cuando el viento alcanzó ráfagas de más de 70 km/h y las temperaturas, con sensación térmica, se ubicaron cerca de -20 °C .

Gurtner comenzó a mostrar signos de agotamiento, desorientación e hipotermia .

La mujer llevaba equipamiento inadecuado para una ruta invernal de alta montaña: botas blandas de snowboard y una splitboard (tabla de snowboard que puede separar sus partes para usarse como esquí), inadecuado para el terreno mixto de hielo y roca.

La joven murió por hipotermia a unos 50 metros de la cumbre del Großglockner, tras un ascenso realizado sin el equipamiento adecuado (Instagram)

Las autoridades sostienen que, alrededor de las 2:00 a.m. del 19 de enero, Plamberger dejó a Gurtner sola, exhausta, desorientada y sin refugio, a unos 50 metros por debajo de la cima, con la intención de descender para buscar ayuda en el refugio más cercano.

Durante ese tiempo:

Plamberger rechazó ayuda cuando un helicóptero de rescate sobrevoló el área , creyendo que no era necesaria.

Las comunicaciones fueron problemáticas: no respondió llamadas de los equipos de rescate, no alertó oportunamente a los servicios de emergencia , y llegó a poner el teléfono en silencio , según la investigación.

Solo logró contactar a los rescatistas más tarde, y cuando estos llegaron por la mañana siguiente, Gurtner ya había fallecido de hipotermia.

La investigación y la acusación

La Fiscalía de Innsbruck llevó a cabo una investigación exhaustiva que incluyó análisis de teléfonos móviles, relojes deportivos, fotografías y un informe técnico pericial, evaluando las decisiones tomadas antes y durante la escalada, según Independent Español.

El fiscal sostiene que Plamberger cometió múltiples errores de juicio y negligencia grave, entre ellos:

Planificar y continuar una ruta extremadamente exigente con una persona inexperta.

No llevar equipo de emergencia adecuado.

No activar las señales de emergencia cuando tuvo la oportunidad.

Dejar sola a Gurtner en condiciones letales sin protección ni plan de contingencia.

Estos hechos llevaron a que Plamberger fuera acusado de homicidio involuntario (o homicidio por negligencia grave), con una pena solicitada de hasta tres años de prisión si se lo declara culpable.

Por su parte, la defensa de Plamberger, liderada por su abogado Kurt Jelinek, sostiene que se trató de un trágico accidente y que las decisiones fueron tomadas con la intención de proteger a su pareja y buscar ayuda lo antes posible.

El acusado ha expresado públicamente su dolor y lamento en redes sociales, describiendo su pérdida como devastadora, de acuerdo a NDTV.