El crudo relato de un niño ucraniano que emocionó a su intérprete en un discurso ante el Parlamento Europeo

Una intérprete se emocionó con el relato de un niño ucraniano

El Parlamento Europeo fue escenario de un momento de gran emoción cuando Roman Oleksiv, un niño ucraniano de 11 años, relató ante los legisladores la muerte de su madre durante un ataque ruso a un hospital en 2022.

El testimonio, que puso rostro al sufrimiento de la infancia en la guerra de Ucrania, provocó que la intérprete encargada de traducir sus palabras se quebrara.

Durante la sesión, Oleksiv compartió con los eurodiputados el recuerdo de la última vez que vio a su madre, quien falleció en un bombardeo ruso el 14 de julio de 2022. “La última vez que vi a mi madre fue en el hospital, antes del ataque”, expresó el niño.

La crudeza de su relato impactó a la intérprete, quien no pudo contener el llanto mientras traducía sus palabras, un gesto que conmovió a los presentes y se viralizó en redes sociales. “Lo siento, yo también estoy un poco emocionada”, dijo la mujer.

Roman Oleksiv con su madre (Reuters)

El ataque que marcó la vida de Oleksiv ocurrió en un hospital del centro de Ucrania, cuando un misil ruso alcanzó el edificio. La madre del niño perdió la vida en el acto, mientras que él resultó gravemente herido.

Desde entonces, Oleksiv ha pasado por varias cirugías para recuperarse de las lesiones sufridas durante el bombardeo.

Más allá de la tragedia, la historia personal de Roman ha sido ejemplo de resiliencia dado que se ha dedicado al baile de salón, una disciplina en la que ha encontrado una vía de expresión y superación. Su historia inspiró un documental galardonado y, en reconocimiento a su fortaleza, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, le otorgó un premio especial.

El testimonio de Oleksiv en Bruselas se inscribió en un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto humanitario de la guerra en Ucrania, especialmente sobre los niños. La intervención del menor y la reacción de la intérprete pusieron en primer plano la dimensión humana del conflicto, generando un fuerte eco en la opinión pública y entre los legisladores europeos.

La historia de Roman es un ejemplo de resiliencia dado que se ha dedicado al baile de salón (Reuters)

El recorrido de Roman, marcado por la pérdida y la superación, trascendió las fronteras de su país y se convirtió en símbolo de la capacidad de los niños ucranianos para sobreponerse a la adversidad, recibiendo el reconocimiento de figuras nacionales y de la comunidad internacional.

“Fue la última vez que vi a mi madre y pude despedirme de ella”, dijo el niño ante el Parlamento; y agregó: “Estaba en Vinnytsia con mi madre en el hospital y cayeron bombas sobre el hospital”.

El pequeño narró que vio a su madre bajo los escombros y pudo tocarle el pelo para despedirse. “Pude arrastrarme hasta un lugar seguro, pero pasé más de 100 días en coma y tuve que someterme a 35 cirugías para reparar mis heridas”, describió.

Al salir del coma, Roman se encontró inmovilizado con yeso en cada una de sus extremidades y en la cabeza, con la pérdida casi total de su cabello. Las heridas que presentaba incluían una fractura en el brazo y lesiones por esquirlas. Además, había sufrido quemaduras que cubrieron el 45% de su cuerpo, algunas de ellas de tanta gravedad que alcanzaron el hueso.

En 2023, el pequeño pudo conocer al papa Francisco (Reuters)

La vida de Roman quedó documentada en “Romchyk”, una producción realizada por estudiantes de la Universidad de Goldsmiths en Londres, quienes capturaron su proceso de recuperación y su aspiración de convertirse en bailarín de salón.

En 2024, el niño obtuvo el primer lugar en un certamen internacional. Su dedicación al baile favoreció la recuperación de su equilibrio y fuerza muscular. Además, tocar el acordeón contribuyó a restaurar la destreza en sus manos gravemente quemadas.

Durante el evento, Roman expresó: “Quiero decirles que cuando estamos juntos, somos fuertes y nunca hay que rendirse. Tenemos que seguir ayudando a los niños de Ucrania”. Fue una declaración que provocó ovaciones y conmoción en el recinto.

Su padre, Yaroslav, relató: “No sabíamos si iba a poder caminar, mover la mano o los dedos. Pero gracias al trabajo de los médicos y al esfuerzo sobrehumano de Roman, pudimos volver a bailar y a tocar instrumentos”.

Tras un año en Dresde, Alemania, sometiéndose a múltiples cirugías y procesos de rehabilitación, Roman regresó a Lviv junto a su padre, donde intentó reconstruir una rutina cotidiana tras sobrevivir al horror en el contexto de la guerra.

La Corte Penal Internacional (CPI) dictó dos órdenes de detención en marzo de 2023 contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin; y la defensora de los niños, Maria Lvova-Belova, por crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos.