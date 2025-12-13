Mundo

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

En Bagdad, el secretario general destacó la labor de la misión en momentos de máximo conflicto, como las conquistas del grupo terrorista Estado Islámico

El secretario general de Naciones
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, izquierda, y el primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani asistieron a un evento para conmemorar el fin de la misión política de la ONU en Bagdad, Irak, el sábado 13 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó este sábado la capital de Irak, Bagdad, para despedir a la misión de Naciones Unidas en el país, la UNAMI, que finaliza su mandato el próximo 31 de diciembre.

Acompañado del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, Guterres ha enumerado el trabajo de una misión que comenzó su labor el 14 de agosto 2003 y pasó tristemente a los titulares a raíz del atentado ocurrido solo cuatro días después, que costó la vida a su representante especial, Sergio Vieira de Mello, y a otras 21 personas en el hotel Canal de la capital iraquí.

“Nos conmueve profundamente contar con la presencia de algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, y honramos la memoria y el legado de todos ellos, incluyendo a Sérgio Vieira de Mello”, ha manifestado Guterres.

El secretario general ha aplaudido la labor de la misión en momentos de máximo conflicto, como las conquistas de Estado Islámico, durante las cuales “UNAMI ayudó a movilizar y coordinar el apoyo para proteger a la población civil y a millones de desplazados”.

Guterres celebró la tarea de la misión “hasta en las negociaciones para el Acuerdo de Sinyar de 2020 entre el Gobierno de Irak y el Gobierno Regional del Kurdistán para acelerar la reconstrucción y restablecer la confianza, y hasta en la ayuda para garantizar el regreso seguro y digno de millones de desplazados internos”, ha manifestado Guterres.

“Ahora que la UNAMI está cerrando, muchos organismos, fondos y programas especializados de las Naciones Unidas permanecerán aquí y continuarán su vital labor de desarrollo en apoyo de IraK y de los iraquíes”, ha prometido Guterres tras declarar misión cumplida, por ahora.

El secretario general de la
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de Irak, Mohamed al Sudani (UNAMI / X)

“Irak es ahora un país normal y las relaciones entre la ONU e Irak volverán a ser normales con el fin de la UNAMI”, ha asegurado tras recordar que todas las agencias especializadas de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos o la Organización Mundial de la Salud permanecerán el país.

Al Sudani se mostró exactamente de la misma opinión y aseguró que el fin de la misión de la UNAMI no significa el fin de la colaboración entre Irak y las Naciones Unidas, “sino que representa el comienzo de una nueva etapa de cooperación, especialmente en las áreas de desarrollo, crecimiento económico integral y asesoramiento”.

“Nuestra relación con Naciones Unidas a través de la misión de la UNAMI ha sido tan fundamental como eficaz para satisfacer las necesidades de Irak y ayudar al país hasta que alcanzó la plena autosuficiencia”, ha concluido Al Sudani.

(Con información de Europa Press)

