Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Volodimir Zelensky y altos funcionarios de la administración Trump avanzan en conversaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó este jueves que sostuvo una discusión “constructiva y profunda” con altos funcionarios de la administración Trump sobre uno de los tres documentos clave que Kiev está elaborando en relación con las garantías de seguridad para el país. La conversación tuvo lugar un día después de que Ucrania enviara contrapropuestas al plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

En la reunión virtual participaron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff, el asesor Jared Kushner, así como los generales Jack Keane y Alexus Grynkewich. También estuvo presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, detalló Zelensky en una publicación por X.

“Valoramos enormemente la implicación activa de la parte estadounidense en todos los niveles, no solo en los esfuerzos por poner fin a la guerra, sino también en garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir una nueva invasión rusa”, expresó el mandatario ucraniano, quien subrayó que el compromiso estadounidense demuestra “la seriedad de sus intenciones y su claro enfoque en lograr resultados”.

En la reunión virtual participaron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff, el asesor Jared Kushner, así como los generales Jack Keane y Alexus Grynkewich

Zelensky confirmó que Washington entregó a Kiev un borrador del documento de garantías de seguridad, que será analizado por su equipo y devuelto con modificaciones. El mandatario recalcó que este marco es esencial para evitar que Rusia pueda lanzar una nueva invasión, recordando el fracaso del Memorándum de Budapest y otros compromisos violados por Moscú.

“Es fundamental que el documento dé respuestas claras sobre qué acciones tomarán los socios si Rusia decide agredir de nuevo”, afirmó por X. Según Zelensky, se acordó que ambos equipos trabajarán activamente para lograr en un “futuro próximo” una comprensión común del esquema de garantías.

Puntos sensibles del plan: Donetsk y Zaporiyia

Aunque destacó avances, Zelensky señaló que persisten discrepancias importantes sobre los elementos territoriales del plan de paz. El presidente ucraniano reveló en una conferencia de prensa que la propuesta estadounidense contempla, respecto a Donetsk, la retirada parcial de tropas ucranianas y la creación de una “zona económica libre” o “zona desmilitarizada”, en la que las fuerzas rusas supuestamente no entrarían. Sin embargo, la gestión política y administrativa de esta zona aún no está definida.

El mandatario ucraniano afirmó que el encuentro virtual fue “constructivo y profundo” y confirmó que Washington entregó a Kiev un borrador que será revisado

Zelensky expresó su desacuerdo: “Escuché todas las propuestas de la parte estadounidense, y a través de ellas, las rusas sobre Donetsk, y dije que definitivamente no benefician a Ucrania”. No obstante, reconoció la necesidad de continuar las conversaciones para encontrar soluciones que resulten aceptables para Kiev.

En cuanto a la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia desde 2022, el presidente confirmó que sigue siendo uno de los temas críticos aún sin resolver.

Zelensky aseguró que en unos días Ucrania entregará sus revisiones al plan estadounidense. Paralelamente, insiste en que los socios occidentales deben ofrecer garantías sólidas y operativas, que eviten repetir errores del pasado y permitan consolidar una paz duradera.