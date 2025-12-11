Forbes presentó el listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2025

La edición Forbes Power Women 2025 destaca el papel central de las mujeres líderes en tecnología, finanzas y política global

El poder global atraviesa un momento de reorganización y la influencia femenina ocupa un lugar central en ese proceso. La edición de Forbes Power Women 2025 muestra cómo las líderes más destacadas intervienen en los sistemas que definen el rumbo de la tecnología, las finanzas y la política.

Su presencia se vuelve decisiva en un escenario donde la inteligencia artificial, las cadenas de suministro y la geopolítica presionan a gobiernos y corporaciones.

Ursula von der Leyen, Christine Lagarde y Sanae Takaichi lideran Japón y las principales instituciones europeas, tomando decisiones clave en política, economía y seguridad que impactan a millones de personas y la estabilidad regional

De acuerdo con Forbes, la lista de este año muestra cómo el poder se concentra en quienes manejan el capital, la infraestructura tecnológica y las instituciones clave de la economía mundial.

Estas líderes ocupan posiciones decisivas en ámbitos que definirán el rumbo global, desde la política monetaria europea y los semiconductores hasta los grandes bancos y la reconfiguración manufacturera en América del Norte.

Este es el top 10 de las mujeres seleccionadas por Forbes:

10. Lisa Su (Directora Ejecutiva de AMD)

Lisa Su ha transformado AMD como CEO desde 2014, logrando un crecimiento récord y liderando la competencia en inteligencia artificial (REUTERS)

La empresaria de 56 años lidera AMD, una de las empresas claves en la industria de semiconductores, un sector crítico para la inteligencia artificial. Ha llevado a la compañía a un crecimiento sostenido desde que asumió como CEO en 2014.

Con formación doctoral en ingeniería eléctrica por el MIT, trabajó en Texas Instruments, IBM y Freescale antes de transformarse en la figura central de AMD. Su gestión posiciona a la empresa en la competencia por la infraestructura de IA frente a rivales como Nvidia.

9. Abigail Johnson (CEO de Fidelity Investments)

Lidera Fidelity Investments, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, y su patrimonio proviene de su participación en la empresa familiar fundada en 1946 (REUTERS)

Abigail Johnson encabeza Fidelity Investments, firma fundada por su familia que actualmente administra activos por casi USD 6 billones. Fue designada CEO en 2014 y presidenta en 2016.

Johnson, quien actualmente es la séptima mujer más rica del mundo, posee cerca del 29% de la empresa y promovió la adopción institucional de criptomonedas. Su liderazgo combina gestión de activos tradicionales con innovación financiera.

8. Jane Fraser (Directora Ejecutiva y Presidente de Citi)

Figura clave en la banca global, ascendió a la conducción de Citigroup tras encabezar áreas estratégicas (REUTERS)

Jane Fraser se convirtió en 2021 en la primera mujer en dirigir un gran banco de Wall Street. Integrante de Citigroup desde 2004, lideró áreas de estrategia corporativa, banca de consumo y fusiones antes de asumir la máxima conducción. En octubre de 2025 también fue elegida presidente del directorio para asegurar continuidad en el liderazgo de la entidad global.

7. Mary Barra (Directora Ejecutiva de General Motors)

Mary Barra, CEO de General Motors desde 2014, impulsa la innovación en vehículos eléctricos y la inversión en manufactura estadounidense (REUTERS)

La empresaria estadounidense de 63 años es la primera mujer en liderar uno de los “tres grandes” fabricantes automotrices de Estados Unidos. CEO de General Motors desde 2014, impulsó inversiones en vehículos eléctricos y autónomos.

En 2025, la empresa anunció una inversión de USD 4.000 millones en manufactura nacional, pese a la expectativa de menores ventas de eléctricos tras la expiración de incentivos fiscales. Barra también forma parte de la Mesa Redonda Empresarial y del directorio de Walt Disney Company.

6. Julie Sweet (Presidente y Directora Ejecutiva de Accenture)

Julie Sweet dirige Accenture desde 2019 y promueve la diversidad y la igualdad en la cultura empresarial global (REUTERS)

Julie Sweet lidera Accenture, una de las firmas de servicios profesionales más globales, desde 2019. Antes fue asesora general y jefa de la región de América del Norte.

Integra organizaciones como la Mesa Redonda Empresarial, el Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial y la junta de Catalyst. Sweet afirmó a Forbes que “una cultura de igualdad beneficia a todos. No es un juego de suma cero”, reflejando su enfoque en diversidad y talento.

5. Claudia Sheinbaum (Presidente de México)

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México tras una victoria histórica en junio de 2024 (REUTERS)

Claudia Sheinbaum hizo historia como la primera presidente de México tras un triunfo contundente en 2024. Científica con doctorado en ingeniería energética, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde impulsó proyectos de movilidad urbana como el cablebús. Participó en el panel científico de Naciones Unidas que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007.

4. Giorgia Meloni (Primera Ministra de Italia)

Giorgia Meloni asumió como la primera mujer primera ministra de Italia en 2022 y lidera el partido Hermanos de Italia (REUTERS)

Giorgia Meloni asumió como primera ministra en octubre de 2022, siendo la primera mujer en la historia de Italia en ese cargo. Es cofundadora y presidente del partido Hermanos de Italia, y figura destacada de los movimientos nacionalistas europeos.

3. Sanae Takaichi (Primera Ministra de Japón)

Sanae Takaichi es la primera mujer en ocupar el liderazgo político de Japón, llega al cargo en un país históricamente marcado por la desigualdad de género y un sistema político de fuerte predominio masculino (AP)

Sanae Takaichi se convirtió en la primera mujer en liderar Japón, la cuarta economía del mundo. Militante del Partido Liberal Democrático desde 1993, es conocida por posiciones conservadoras y por mencionar a Margaret Thatcher como modelo.

Asumió en un contexto económico marcado por inflación y estancamiento salarial, con desafíos claves en seguridad tecnológica y manufactura.

2. Christine Lagarde (Presidente del Banco Central Europeo)

Christine Lagarde lidera el Banco Central Europeo desde 2019 y enfrenta el reto de impulsar el crecimiento económico ante la inflación (REUTERS)

Christine Lagarde encabeza el Banco Central Europeo (BCE) desde 2019, siendo la primera mujer en liderar la política monetaria de Europa. Anteriormente, dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI), también como la primera mujer en ese cargo.

La máxima autoridad del BCE enfrenta el desafío de sostener el crecimiento económico en un entorno de alta inflación y alertó sobre la necesidad de reformar estructuras dominadas por hombres.

1. Ursula von der Leyen (Presidente de la Comisión Europea)

Primera mujer en liderar la Comisión Europea, combina una extensa trayectoria en el gobierno alemán con una agenda centrada en seguridad, competitividad y los desafíos geopolíticos (REUTERS)

Ursula von der Leyen ocupa desde 2019 la presidencia de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea responsable de la legislación que afecta a más de 450 millones de ciudadanos.

Fue reelegida para un segundo mandato en 2024 y antes integró el gabinete de Angela Merkel por 14 años, incluidos seis como ministra de Defensa de Alemania. Von der Leyen indicó que entre sus prioridades figura fortalecer la democracia en Europa.

Música y entretenimiento

Taylor Swift se ubica en el puesto 21 de Forbes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, entre otras se ubican figuras reconocidas del entretenimiento como la cantante Taylor Swift (puesto 21) y la Directora de Contenido de Netflix, Bela Bajaria (puesto 60).

Swift, con un patrimonio de USD 1.600 millones, consolidó su fortuna gracias a su Eras Tour, las regalías de su catálogo musical y la recuperación de los derechos de sus primeros seis álbumes. Bajaria supervisa el contenido global de Netflix con un presupuesto anual de USD 18.000 millones.

Filantropía y desarrollo global

MacKenzie Scott (puesto 11), Melinda French Gates (puesto 13) y Ngozi Okonjo-Iweala (puesto 92) ejercen un poder estratégico en la filantropía y la cooperación internacional. Scott, con USD 34.100 millones, dona gran parte de su fortuna a más de 2.500 organizaciones mediante un modelo sin condiciones.

French Gates, con USD 29.300 millones, canaliza recursos hacia los derechos de mujeres y niñas y financiamiento para fundadoras. Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio desde 2021, combina su experiencia en finanzas y desarrollo internacional para impulsar el comercio y el desarrollo sostenible a nivel global.