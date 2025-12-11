La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla

Fotografía que muestra pantallas con los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Honduras. EFE/ Carlos Lemos

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado “categóricamente” cualquier “llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las palabras del candidato conservador Salvador Nasralla, que ha reivindicado su victoria a pesar de que el ultraderechista Nasry Asfura continúa a la cabeza con muy poco margen.

La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, ha arremetido en un comunicado contra cualquier intento de este tipo y ha lamentado que estas acciones “representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre”, cuando tuvieron lugar las elecciones.

“Consideramos fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular, para lo que, según mandata la Constitución, las Fuerzas Armadas deben continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que este pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión”, recoge el texto.

Asimismo, la OEA ha vuelto a pedir a las autoridades electorales que “agilice el recuento y garantice la transparencia”, al tiempo que ha instado a autoridades, partidos y candidatos a “esperar a los resultados oficiales y mantener la vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan”.

Simpatizantes del gobierno queman hojas durante una protesta frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se almacenan los materiales electorales, luego de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, denunciara lo que llamó un "golpe electoral" en medio de un conteo caótico de votos de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, marcado por fallas técnicas, denuncias de fraude y la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, en Tegucigalpa, Honduras, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Fredy Rodríguez

“Los líderes políticos tienen el deber de ejercer de forma responsable su posición, contribuyendo así a la vida en sociedad”, ha sostenido, al tiempo que ha recordado que las “únicas entidades autorizadas para validar los comicios con las autoridades electorales”.

De momento, Asfura, favorito del presidente estadounidense, Donald Trump, se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el “robo” de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que ha interrumpido el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.

Votación

La incertidumbre se debe a que todavía faltan 2.773 actas que presentan inconsistencias y deberán someterse a un escrutinio especial, que podría representar más de 500.000 votos y cuya fecha aún no ha sido fijada.

Un trabajador electoral muestra materiales electorales a un votante, una semana después de una elección especial después de que el partido gobernante local mantuvo cerrada la votación el día de las elecciones, en medio de acusaciones de sabotaje y fraude, en una carrera presidencial aún demasiado reñida para declarar un ganador mientras continúa el conteo, en San Antonio de Flores, Honduras, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 1.298.835 votos (40,52%), contra los 1.256.428 sufragios (39,48%) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29%).

(con información de EP y EFE)