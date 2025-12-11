Mundo

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

La renuncia del Ejecutivo búlgaro se produce después de manifestaciones multitudinarias, en medio de acusaciones de corrupción y ante una moción de censura que iba a ser votada en el Parlamento

Guardar
El primer ministro búlgaro, Rosen
El primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, habla con los medios antes de anunciar la dimisión de su gobierno, en Sofía, Bulgaria. 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su renuncia entre acusaciones de corrupción.

“Hemos oído la voz de la sociedad”, afirmó el primer ministro, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista ITN.

La dimisión se anunció poco antes de votarse una moción de censura contra el Gobierno, la sexta desde que asumió el poder el pasado 15 de enero.

Estudiantes ondean la bandera búlgara
Estudiantes ondean la bandera búlgara mientras decenas de miles de personas llenan la plaza central de Sofía, exigiendo la dimisión del gobierno en medio de la creciente indignación por la corrupción y las controvertidas políticas económicas, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Sofía, Bulgaria. (AP Foto/Valentina Petrova)

“No dudamos de que el Gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano”, argumentó Zhelyazkov su dimisión.

La caída del Gobierno se produce poco antes de que Bulgaria ponga en circulación el euro el primero de enero y tras unas protestas que surgieron por el rechazo al primer presupuesto estatal realizado con la moneda única.

La semana pasada, el Gobierno retiró su proyecto de presupuesto para 2026, que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas, tras las protestas y las críticas de la oposición.

Manifestantes protestan frente al parlamento
Manifestantes protestan frente al parlamento durante una manifestación antigubernamental en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

Pese a la retirada del plan presupuestario, las protestas continuaron en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años -las últimas en octubre de 2024- en medio de profundas divisiones políticas y sociales.

La protesta de anoche, la tercera en los últimos días convocada por el opositor partido europeísta PP-DB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.

La ira de muchos manifestantes se dirigió especialmente contra el exprimer ministro Boiko Borisov, líder del GERB, y contra el oligarca Delyan Peevski -sancionado por EE.UU. y el Reino Unido por corrupción- cuyo minoritario partido DPS-Nuevo Comienzo proporciona un apoyo clave que permitía gobernar al tripartito, que no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.

Una vista aérea muestra a
Una vista aérea muestra a manifestantes protestando frente al parlamento durante una manifestación antigubernamental en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Aunque ni Borisov ni Peevski forman parte del gabinete, ambos ejercen una influencia decisiva en la toma de decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov, según todos los analistas.

Numerosos politólogos búlgaros sostienen que Peevski tiene una gran influencia además en el sistema judicial, los servicios de seguridad, buena parte de los medios y otros sectores estratégicos de la economía del país más pobre de la UE.

”¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder", fue el lema de la marcha, que contó con una gran participación de estudiantes, que proyectaron con luz lemas como “La mafia fuera del poder” en la fachada de la sede del Gobierno.

La gente lleva pancartas mientras
La gente lleva pancartas mientras se manifiesta frente al parlamento durante una manifestación antigubernamental, en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Una encuesta publicada este jueves mostró que las protestas han erosionado el apoyo al GERB, vencedor en las últimas elecciones, y el 82% de los encuestados reclamó un cambio en el modelo de gobierno, incluida una renovación de líderes y un sistema judicial más eficaz.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria ocupa el penúltimo lugar entre los más bajos de la UE, solo por delante de Hungría.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Bulgariagobiernodimisiónprotestas

Últimas Noticias

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Las autoridades de Ucrania buscan respaldo internacional en medio de presiones externas y propuestas divergentes sobre el futuro territorial del país, mientras se intensifican los contactos diplomáticos con Europa y Estados Unidos

El presidente Zelensky convocó una

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El incidente ocurrió cuando una persona realizaba una travesía de varios días y debió ser auxiliada por un equipo de rescate tras hundirse en un cañón, según informaron autoridades y testigos

Angustioso rescate en el Parque

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo

El grupo armado respaldado por Ruanda avanza sobre Kivu del Sur pese al reciente acuerdo de paz mediado por Estados Unidos. La captura de la ciudad estratégica de Uvira genera temor por la expansión del conflicto hacia Burundi

Más de 400 civiles murieron

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla

El organismo internacional ha manifestado su desaprobación ante declaraciones que buscan modificar la estabilidad tras los comicios, mientras solicita a las autoridades electorales acelerar el conteo y garantizar la transparencia del proceso

La OEA rechazó “cualquier llamamiento

Zelensky presentó a EEUU nuevas propuestas para poner fin a la invasión rusa y negocia con líderes europeos

La administración del presidente ucraniano entregó un plan actualizado a representantes de Washington, mientras continúan los contactos con aliados de su continente

Zelensky presentó a EEUU nuevas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sorprende con esta tarta colorida

Sorprende con esta tarta colorida y festiva de pera, camote y especias

Estos son los 30 principales creadores de contenido que impulsan nuevas tendencias y empresas en Colombia, según Forbes

Estas son las sanciones que puede enfrentar si permite que sus hijos manipulen pólvora

Tigres apela a la jerarquía de su plantel para enfrentar a Toluca en la final del Apertura 2025

Sheinbaum buscará mantener una buena relación con el mercado asiático tras aprobación de Ley Arancelaria

INFOBAE AMÉRICA
Las 10 mujeres más poderosas

Las 10 mujeres más poderosas del mundo en 2025, según Forbes

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Bela Bajaria, el

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

“Nos cuidamos entre nosotras”: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried revelaron cómo vivieron su último rodaje

‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo llegará la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez a Netflix?