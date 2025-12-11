Así fue el momento en el que María Corina Machado salió al balcón a saludar a sus seguidores tras su llegada a Oslo

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, realizó este miércoles su primera aparición pública en Oslo luego de más de un año en la clandestinidad.

La dirigente venezolana, que se encontraba escondida debido a amenazas y la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, salió al balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, epicentro tradicional de la celebración tras la entrega del Nobel, para saludar a decenas de seguidores que la aguardaban.

Machado cantó el himno nacional venezolano y agradeció el apoyo ante la multitud reunida, apenas horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el prestigioso galardón en su nombre. En un video publicado tras su primera reaparición en público, se la vio sonriente y gritó desde el balcón: “Espérenme ahí. Ya voy”.

Su reaparición se produjo en un contexto de atención internacional y expectativa tras meses de mantenerse en la clandestinidad por razones de seguridad. La recién llegada a Oslo también bajó desde el balcón del hotel para saludar a todos los presentes que fueron a apoyarla.

Entre abrazos y lágrimas de la líder opositora con venezolanos y otros ciudadanos, fotógrafos capturaron imágenes que recorrieron el mundo entero, las cuales también quedarán para la historia.

Machado ofrecerá este jueves una conferencia de prensa, según confirmó el gobierno noruego. La cita marcará su primer encuentro abierto con los medios tras meses de clandestinidad por motivos de seguridad y tras su llegada a Europa para recibir el galardón.

Machado, que no pudo asistir en persona a la ceremonia de entrega del Nobel debido a retrasos en su salida de Venezuela, hablará ante la prensa un día después de que su hija la representara en la premiación y recogiera el premio de su madre.

La Premio Nobel de la Paz, quien es reconocida internacionalmente por su lucha frente al régimen chavista de Nicolás Maduro, estuvo 11 meses sin apariciones públicas debido a las amenazas en su contra.

La comparecencia marcará el fin de un prolongado silencio y se convierte en su primera intervención abierta desde que inició su viaje a Noruega. De acuerdo con las autoridades noruegas, la conferencia de prensa está programada para las 09:15 GMT. Será la primera oportunidad para que Machado se exprese públicamente desde que fue anunciada como Nobel y tras romper su resguardo clandestino.

Este miércoles, la hija de Machado, Ana Corina Sosa, aceptó el Premio Nobel de la Paz en Noruega en nombre de su madre, asumió el rol de vocera y expresó ante los presentes la profunda carga emocional de estar representando a su madre: “Me va a tocar despedirme otra vez de ella, porque no hemos alcanzado la libertad, pero sé que ése es su deber y ella lo asumió así, y cueste lo que cueste... y pueden tener por seguro que ella va a volver al país y va a hacer todo lo posible por hacerlo”.

Sosa destacó en su intervención que “los venezolanos conocen a mi mamá mejor que nadie y saben que mamá jamás va a abandonar la lucha por Venezuela”. A su vez, insistió en la dedicación plena de María Corina Machado a la causa democrática y en el enorme impacto que su figura tiene tanto en la familia como en miles de ciudadanos que ven en ella un símbolo de resistencia.

“Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos, yo lo sé como hija, me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país”, subrayó.

Ana Corina Sosa Machado aceptó el premio en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 (Ole Berg-Rusten/NTB/REUTERS)