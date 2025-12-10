Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Imagen de archivo: El ex jefe de Hamas Khaled Meshaal habla durante una entrevista con Reuters en Doha, Qatar, el 5 de octubre de 2024 (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Un alto dirigente del grupo terrorista palestino Hamas declaró al canal de noticias qatarí Al Jazeera este miércoles que la agrupación está dispuesta a considerar un “congelamiento” de sus armas, pero rechaza la exigencia de desarme propuesta en el plan de paz para Gaza patrocinado por Estados Unidos.

Khaled Meshaal, ex jefe del movimiento islamista, indicó durante la entrevista que la desmilitarización total “es inaceptable para la resistencia” y propuso la opción de “un congelamiento o almacenamiento (de las armas)... para ofrecer garantías contra cualquier escalada militar con la ocupación israelí”.

Meshaal añadió que, “para un palestino, el desarme significa despojarlo de su propia alma”. El líder terrorista también se mostró abierto a la presencia de una fuerza internacional de paz en la frontera de Gaza con Israel, aunque rechazó su despliegue dentro del territorio palestino por considerarlo “una ocupación”.

Por otra parte, Husam Badran, alto cargo de Hamas, manifestó el martes mediante un comunicado en los canales oficiales del grupo que Israel no está cumpliendo los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Badran sostuvo que “no puede abrirse la negociación sobre la segunda etapa mientras persistan dichas violaciones” y enfatizó que “cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase”.

El mismo comunicado recogía el rechazo de Badran a las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir. Zamir aseguró el domingo que “la línea amarilla es una nueva línea fronteriza” en Gaza y remarcó: “No permitiremos que Hamas se restablezca”. Según Zamir, Israel tiene “control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permanecerá en esas líneas de defensa”, presentando la Línea Amarilla como “una línea de defensa avanzada para las comunidades israelíes y como línea de actividad operativa”, tras visitar el norte de la Franja.

De acuerdo con Badran, este planteamiento demuestra el incumplimiento israelí de los acuerdos pactados en la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Entre los incumplimientos, Badran señaló el cierre del cruce de Rafah en ambos sentidos, las restricciones para el ingreso de tiendas y caravanas destinadas a desplazados, la reducción de la ayuda humanitaria y el mantenimiento de operaciones militares israelíes en el enclave.

Husam Badran, miembro del buró político de Hamas

Badran agregó que la demolición de viviendas palestinas dentro de la denominada línea amarilla constituye una prolongación de acciones militares que debían haberse detenido tras el inicio del acuerdo.

Por el momento, las fuerzas israelíes controlan más del 50% del territorio de Gaza. El acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamas en octubre exige su retirada total en la fase siguiente, aún pendiente de negociación con mediadores internacionales. Las principales organizaciones de derechos humanos consideran improbable que Israel retire a todas sus tropas del enclave, sobre todo porque el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu sigue defendiendo que es la única manera de garantizar la seguridad de las comunidades fronterizas con Gaza.

Israel anunció el martes que reabrirá el cruce de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes hacia Egipto, según un comunicado del organismo militar israelí COGAT, responsable de la administración civil de los territorios palestinos ocupados.

(Con información de AFP y EFE)