Avistamiento sin precedentes: una ballena franca del Atlántico Norte une a Irlanda y Estados Unidos

El ejemplar fue detectado primero en la bahía de Donegal y meses después en las costas de Boston, lo que representa un desplazamiento nunca antes registrado para esta especie en peligro crítico de extinción

la ballena franca del Atlántico
la ballena franca del Atlántico Norte cuando fue avistada en Irlanda (derecha) y cuando fue avistada en Boston (izquierda) Créditos: Naomi D'arcy y Centro de Estudios Costeros

El verano de 2024 marcó un suceso notable en la comunidad científica internacional: la aparición de una ballena franca del Atlántico Norte en las aguas de la bahía de Donegal, Irlanda, especie considerada críticamente en peligro de extinción. El acontecimiento se tornó aún más extraordinario cuando, meses después, el mismo animal fue avistado en las cercanías de Boston, Estados Unidos, siguiendo un patrón migratorio jamás documentado para esta especie. Este hallazgo no solo llamó la atención de los biólogos marinos, sino que también reavivó la preocupación sobre el futuro de estos mamíferos marinos.

Rareza histórica y ausencia de registros previos

Según CBS News Boston, nunca antes se había documentado una migración semejante en una ballena franca del Atlántico Norte, desde la costa irlandesa hasta la estadounidense. El avistamiento en Irlanda ya se consideró un evento de relevancia histórica, pues no existían registros de presencia de esta especie en aguas irlandesas en los últimos cien años. Las autoridades y científicos sugieren que, si tales travesías ocurrieron en el pasado, no quedaron evidenciadas en la literatura científica, posiblemente por la abundancia de ejemplares durante siglos previos, antes de que la población sufriera su actual declive dramático.

Padraig Whooley, del Irish Whale & Dolphin Group, comentó sobre la singularidad del evento de forma irónica y elocuente: “¿Pero dónde más podría uno esperar encontrar una ballena franca con conexiones irlandesas si no es en Boston?” Su declaración engloba tanto el asombro de los especialistas como la inesperada conexión entre ambos puntos geográficos, reflejando un patrón común en la diáspora irlandesa, pero absolutamente inédito en el reino animal para esta especie.

Identificación de la ballena y reacción de los expertos

La ballena franca del Atlántico
La ballena franca del Atlántico Norte, especie en peligro crítico de extinción, fue avistada en Irlanda y luego en Boston

El seguimiento e identificación de la ballena fue resultado de una combinación de observación en campo y análisis digital de fotografías. Ian Schosberg, del Centro de Estudios Costeros, fue quien divisó al animal a unos 37014.9 metros de la costa de Boston en noviembre de 2024, sin darse cuenta en ese momento de la rareza del encuentro: “Para mí fue simplemente un placer hacer el primer avistamiento de ballena franca del año en Norteamérica”.

La colaboración posterior con el Acuario de Nueva Inglaterra permitió cotejar imágenes y cicatrices del animal, lo que confirmó que se trataba del mismo ejemplar avistado previamente en Irlanda. Más tarde, Schosberg relató sobre el momento en que comprendió la magnitud del hallazgo: “Al día siguiente, cuando el equipo del catálogo del Acuario me envió una posible coincidencia, me quedé impactado. Recordé el avistamiento de ballena irlandesa de julio de 2024 y cómo intentamos, sin éxito, encontrar una coincidencia con un ejemplar conocido del catálogo.”

Este procedimiento de identificación es viable precisamente por la escasez de ballenas francas del Atlántico Norte: los científicos disponen de catálogos individuales, ya que el número de ejemplares apenas alcanza los 380 en todo el planeta.

Estado crítico de conservación: un futuro incierto

Según CBS News, la ballena franca del Atlántico Norte se encuentra en una situación extremadamente precaria. La población mundial de esta especie está estimada en solo unas 380 ballenas, cifra que la sitúa al borde de la extinción. La identificación individual de los pocos ejemplares remanentes no solo se ha convertido en una herramienta valiosa para la investigación, sino también en un recordatorio constante de la vulnerabilidad de la especie frente a amenazas como la pesca incidental, el tráfico marítimo y los cambios ambientales.

Este contexto hace que cada avistamiento, traslado o comportamiento fuera de lo habitual cobre relevancia no solo científica, sino también mediática y social, pues podría aportar claves para nuevos enfoques de conservación o indicar procesos adaptativos de la especie.

Cambios en los patrones migratorios y otros movimientos inusuales

El avistamiento de la ballena
El avistamiento de la ballena franca en la bahía de Donegal marca el primer registro en aguas irlandesas en cien años (REUTERS/Maxi Jonas)

El cruce del Atlántico por la ballena avistada en Irlanda y Boston se suma a una serie de desplazamientos atípicos reportados recientemente. Tradicionalmente, se creía que las poblaciones del este y el oeste del Atlántico Norte casi nunca cruzaban el océano. Sin embargo, avistamientos recientes han comenzado a desafiar esa idea. En mayo del mismo año, se documentó que dos ballenas francas, Curlew y Koala, viajaron desde la costa del Atlántico Medio norteamericano hasta el Caribe, otra región donde nunca antes se habían detectado ejemplares de esta especie. Esta travesía resultó impactante para los investigadores, quienes afirmaron que era un evento “único en la vida”, y puso de relieve una posible búsqueda de hábitats alternativos por parte de estos cetáceos.

La llegada al Caribe, a zonas donde no existían registros de ballenas francas, así como el desplazamiento hacia Irlanda, sugiere que la especie podría estar cambiando sus rutas migratorias históricas ante la búsqueda de condiciones propicias para su supervivencia, probablemente como respuesta a alteraciones en su entorno natural.

Características biológicas y curiosidades anatómicas

Las ballenas francas del Atlántico Norte pertenecen a uno de los linajes de ballenas barbadas más grandes del mundo. Pueden superar los 13 metros de longitud y alcanzar pesos entre 39.000 y 100.000 kilos. Mantienen un perfil imponente, aunque distan en tamaño de la ballena azul, el mayor animal conocido. No obstante, las ballenas francas destacan por una peculiaridad biológica única: presentan los testículos de mayor tamaño relativo del reino animal, que pueden llegar a pesar 450 kilos cada uno, con dimensiones que superan el metro y medio de altura y casi 80 centímetros de diámetro. Este rasgo, notable y documentado por la ciencia, forma parte de la adaptación reproductiva de la especie.

En conjunto, las características físicas, la escasez numérica y los nuevos patrones migratorios convierten a la ballena franca del Atlántico Norte en un emblema de la fragilidad y la resistencia de la fauna oceánica, cuya supervivencia depende tanto de la investigación científica como del compromiso internacional de conservación.

