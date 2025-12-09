Mundo

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

La policía de Bali detuvo a Bonnie Blue y decomisó diversos objetos relacionados con grabaciones para adultos

Guardar
Además de los años de
Además de los años de cárcel, Bonnie Blue podría enfrentar una multa de más de 500 mil dólares (Captura de pantalla: Instagram/schoolies_xo)

La actriz de cine para adultos Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión y una multa que podría alcanzar los 6.000 millones de rupias (aproximadamente $541.000 dólares) tras ser detenida en Bali la semana pasada. La policía local la acusa de violar la estricta ley anti-pornografía de Indonesia. Junto a Blue, fueron arrestados 17 turistas, de los cuales 15 australianos ya han sido liberados, en el marco de una operación que ha reavivado el debate sobre la aplicación de las leyes indonesias a extranjeros y creadores de contenido.

Las autoridades de Bali incautaron una considerable cantidad de pruebas durante la detención. Entre los objetos requisados se encuentran cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil, así como una pequeña camioneta azul rotulada con el nombre “Bonnie Blue’s BangBus”. Además, la policía señaló la existencia de publicaciones en la cuenta de Instagram de la actriz, donde se la observa invitando a jóvenes mayores de 18 años a participar en actividades de contenido pornográfico. Todo esto se produjo tras una denuncia presentada por ciudadanos preocupados, según detalló New York Post.

Cámaras de video profesionales, grandes
Cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos, medicamentos para la disfunción eréctil y una camioneta con el rótulo "Bangbus" fueron algunos de los artículos decomisados durante la detención de Bonnie Blue (Instagram/Bonnie Blue)

Las opciones de Bonnie Blue

El futuro legal de Blue permanece incierto. Philo Dellano, socio gerente de la firma PNB Immigration en Yakarta, especializada en asesoría a extranjeros en Indonesia, considera que la deportación podría ser el desenlace más probable. “Ella está detenida por la policía, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país”. El abogado añadió que, en ocasiones, la industria del entretenimiento para adultos está controlada por intereses que buscan obtener beneficios, lo que podría influir en la decisión de las autoridades. Dellano sugirió que la notoriedad mediática del caso podría llevar a que las autoridades esperen a que la atención disminuya antes de tomar una decisión definitiva, posiblemente en los primeros meses del próximo año.

No obstante, otros expertos legales advierten que la deportación no es el único escenario posible. Krist Andi Ricardo Turnip, abogado de Malekat Hukum International Law Firm en Bali, sostiene que cualquier extranjero sospechoso de infringir la Ley de Pornografía de Indonesia puede ser procesado penalmente. “En mi opinión como profesional del derecho, cualquier ciudadano extranjero sospechoso de violar la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía puede ser procesado en Indonesia”, afirmó Turnip.

Expertos aseguran que Bonnie Blue
Expertos aseguran que Bonnie Blue podría ser expulsada de Indonesia (Foto: @bonnie_blue_xox, Instagram)

“Esto se basa en el principio de territorialidad, que obliga a toda persona dentro del territorio indonesio a someterse a la ley local, sin excepción”. Turnip precisó que, si se demuestra la creación, exhibición o distribución de contenido pornográfico en Indonesia, la persona puede enfrentar hasta 12 años de prisión. Además, las autoridades podrían aplicar la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) o disposiciones sobre decencia del código penal, dependiendo de la solidez de las pruebas. “Si la evidencia es contundente, el caso puede llegar a los tribunales penales. Pero si se considera más adecuado desde el punto de vista administrativo, el gobierno podría optar por la deportación a través de la autoridad migratoria”, concluyó.

Las estrictas leyes de Indonesia contra la pornografía

El caso de Blue no es un hecho aislado en Bali. En septiembre, una ciudadana estadounidense identificada como JRG fue deportada tras organizar un retiro de “maestría en intimidad” en una villa de lujo en Seminyak, actividad que violaba las condiciones de su visado y las normas locales. El año anterior, una ucraniana y su hijo pequeño fueron expulsados del país después de que la mujer, residente en Bali con un permiso de estancia limitado, fuera arrestada por presuntamente filmar contenido pornográfico en una villa de Ubud. Además, en diciembre de 2024 y marzo de 2023, varios ciudadanos rusos fueron arrestados y deportados por actividades relacionadas con la prostitución o el trabajo sexual comercial, infringiendo los permisos de residencia. Uno de los casos más notorios ocurrió en mayo de 2022, cuando la influencer rusa Alina Fazleeva y su esposo fueron deportados y vetados durante seis meses tras posar desnudos junto a un árbol sagrado para los hindúes balineses.

Alina Fazleeva, influencer de origen
Alina Fazleeva, influencer de origen ruso, fue expulsada de Indonesia en 2023 por posar desnuda junto a un árbol considerado sagrado por religiones locales. (Créditos: Instagram/@alina_yogi)

La ley anti-pornografía de Indonesia, vigente desde 2008, se aplica con rigor tanto a nacionales como a extranjeros. Las sanciones pueden incluir largas penas de prisión y cuantiosas multas, y la decisión entre procesar penalmente o deportar a los acusados suele depender de factores legales y administrativos, así como de consideraciones externas que no siempre resultan evidentes.

Temas Relacionados

Bonnie BlueLey de pornografía de IndonesiaBaliDeportación de extranjerosContenido para adultosCreadores de contenidoNew York Postentretenimiento

Últimas Noticias

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

Las Fuerzas Armadas del país peninsular han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves de Ejército de Beijing y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada

Nueve aviones militares rusos y

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

Las autoridades de Indonesia informaron que un siniestro en una oficina de la capital provocó numerosas víctimas, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar la situación y rescatar a los afectados

El incendio fatal en un

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en la región afectada, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos y la restauración de servicios básicos tras el terremoto

El gobierno de Japón evalúa

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar

Las Fuerzas de Apoyo Rápido ocuparon las instalaciones en Heglig, luego de que una operación coordinada permitió la salida de personal. Las autoridades de Sudán del Sur confirmaron la llegada de soldados y equipo militar desde la región fronteriza

Un grupo paramilitar sudanés tomó

Japón está construyendo un “archipiélago de misiles” cerca de Taiwán para contrarrestar a China

A medida que las relaciones con Beijing continúan deteriorándose, Tokio se embarca en su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas

Japón está construyendo un “archipiélago
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma laboral: cómo quedó el

Reforma laboral: cómo quedó el texto final del proyecto que se enviará al Congreso

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres en la lista del Centro Democrático para elecciones a la Cámara

Las obras de Bogotá que serán habilitadas en 2026 y mejorarán el transporte aéreo y terrestre

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

Senamhi: estas 11 regiones del Perú serán afectadas por un evento meteorológico peligroso

INFOBAE AMÉRICA
Nueve aviones militares rusos y

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

EEUU investigará conducta anticompetitiva en sector alimentario incluyendo firmas foráneas

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

ENTRETENIMIENTO

La secuela de “Five Nights

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” rompe récord y dispara la taquilla con un debut de USD 64 millones

La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir

Risas, anécdotas de rodajes intensos y lágrimas al evocar personajes: Ariana Grande y Adam Sandler en charla íntima imperdible

Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Maria Menounos habló sobre cómo la detección temprana de un cáncer fue clave en la recuperación y sus hábitos