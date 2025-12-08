Mundo

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, informó que la divulgación de resultados se reactivó de manera inmediata tras completarse los últimos procedimientos de verificación

Guardar
La presidenta del organismo, Ana
La presidenta del organismo, Ana Paola Hall (REUTERS)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reinició el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, luego de que el sistema permaneciera detenido desde el viernes por fallas técnicas. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, informó que la divulgación de resultados se reactivó de manera inmediata tras completarse los últimos procedimientos de verificación.

Hall señaló: “Se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido las últimas acciones técnicas de la empresa que lleva el escrutinio, con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla”. La consejera ofreció su declaración acompañada por Cossette López, también integrante del pleno del CNE.

La presidenta destacó que el día de la votación, el país mostró un comportamiento que, según sus palabras, contradijo los pronósticos previos. “A pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo”, afirmó. Añadió que el organismo “se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento del proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados”.

López explicó que antes de reactivar el sistema, el pleno del CNE adoptó por mayoría la medida técnica conocida como triple sellado del sistema informático. Según sus palabras, “la decisión por mayoría de votos de proceder al triple sellado del sistema constituye la etapa previa indispensable para reactivar el sistema de la divulgación de actas”.

La consejera precisó que los nuevos datos incorporados proceden de dos vertientes. Por un lado, incluyen las actas que habían sido transmitidas el día de las elecciones, pero que aparecían con valor cero en cada partido. “Son 1.476 actas del nivel presidencial, 1.677 actas del nivel de diputados y 1.798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos del país”, detalló.

La consejera ofreció su
La consejera ofreció su declaración acompañada por Cossette López, también integrante del pleno del CNE (REUTERS)

El tercer miembro del pleno, Marlon Ochoa, representante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), no participó en la declaración pública. Hall, del Partido Liberal, y López, del Partido Nacional, comparecieron sin él. El organismo no ofreció detalles adicionales sobre la ausencia, aunque confirmó que las decisiones adoptadas contaron con la mayoría requerida.

El escrutinio quedó suspendido el viernes tras la caída del sistema que alimenta la página web del CNE. El organismo informó la falla más de 24 horas después de ocurrida, lo que incrementó las dudas entre ciudadanos y partidos políticos. La interrupción provocó un aumento de la incertidumbre en un proceso que definirá un presidente, tres designados presidenciales, las 298 alcaldías del país, 128 diputaciones del Parlamento nacional y 20 escaños del Parlamento Centroamericano.

Antes de la detención del sistema, el último corte de resultados posicionaba al candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 40,19% de los votos. En segundo lugar aparecía Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,49%, con un total de 88,02% de actas procesadas. La candidata de Libre se ubicaba tercera con 19,30%.

Los candidatos Salvador Narsralla y
Los candidatos Salvador Narsralla y Nasry Asfura

El reinicio del escrutinio ocurre en un escenario electoral ajustado, con márgenes estrechos entre los dos primeros candidatos. La divulgación de las actas pendientes definirá el resultado final en un ambiente marcado por cuestionamientos técnicos, exigencias de transparencia y un proceso todavía abierto en la fase de consolidación de datos oficiales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasElecciones Honduras 2025EleccionesCNEConsejo Nacional ElectoralAna Paola HallÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz

El presidente ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para analizar el estado de las negociaciones y la posición de Kiev frente a Washington y Moscú

Zelensky se reúne con los

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

El portavoz militar tailandés indicó que el comando recibió informes según los cuales “los soldados tailandeses fueron atacados con armas de fuego de las fuerzas camboyanas, resultando en un soldado muerto y cuatro heridos” y señaló que Bangkok comenzó a utilizar aviones con el fin de repeler dichas acciones

Tailandia lanzó ataques aéreos contra

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

El presidente estadounidense expresó su “decepción” con el mandatario ucraniano luego de días de reuniones entre delegaciones de ambos países

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

El presidente Bola Tinubu ordenó el despliegue de cazas y tropas a pedido del gobierno beninés, luego de que un grupo de militares tomara la televisora estatal y anunciara la caída del mandatario Patrice Talon

Nigeria tomó el control del

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

El ataque contra la infraestructura de Pecheneg no dejó víctimas, pero interrumpió el acceso a Vovchansk en plena intensificación de los combates. Kiev activó planes de contingencia mientras Rusia mantiene la presión militar y multiplica los bombardeos sobre objetivos civiles

Un misil ruso impactó en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El desgarrador testimonio del padre de niña reclutada y muerta en bombardeo en Guaviare: “Ella me pide ayuda y no pude sacarla”

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

La Tinka: mira los resultados del sorteo de este 7 de diciembre y descubre si tu combinación ganó el premio mayor

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de diciembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se reúne con los

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

Ucrania informa de un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos

Hong Kong encara sus comicios más silenciosos en medio del duelo por el letal incendio

Irán abre expediente judicial por participación de mujeres sin velo en un maratón

ENTRETENIMIENTO

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”