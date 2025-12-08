Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

La presidenta del organismo, Ana Paola Hall (REUTERS)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reinició el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, luego de que el sistema permaneciera detenido desde el viernes por fallas técnicas. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, informó que la divulgación de resultados se reactivó de manera inmediata tras completarse los últimos procedimientos de verificación.

Hall señaló: “Se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido las últimas acciones técnicas de la empresa que lleva el escrutinio, con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla”. La consejera ofreció su declaración acompañada por Cossette López, también integrante del pleno del CNE.

La presidenta destacó que el día de la votación, el país mostró un comportamiento que, según sus palabras, contradijo los pronósticos previos. “A pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo”, afirmó. Añadió que el organismo “se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento del proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados”.

López explicó que antes de reactivar el sistema, el pleno del CNE adoptó por mayoría la medida técnica conocida como triple sellado del sistema informático. Según sus palabras, “la decisión por mayoría de votos de proceder al triple sellado del sistema constituye la etapa previa indispensable para reactivar el sistema de la divulgación de actas”.

La consejera precisó que los nuevos datos incorporados proceden de dos vertientes. Por un lado, incluyen las actas que habían sido transmitidas el día de las elecciones, pero que aparecían con valor cero en cada partido. “Son 1.476 actas del nivel presidencial, 1.677 actas del nivel de diputados y 1.798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos del país”, detalló.

El tercer miembro del pleno, Marlon Ochoa, representante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), no participó en la declaración pública. Hall, del Partido Liberal, y López, del Partido Nacional, comparecieron sin él. El organismo no ofreció detalles adicionales sobre la ausencia, aunque confirmó que las decisiones adoptadas contaron con la mayoría requerida.

El escrutinio quedó suspendido el viernes tras la caída del sistema que alimenta la página web del CNE. El organismo informó la falla más de 24 horas después de ocurrida, lo que incrementó las dudas entre ciudadanos y partidos políticos. La interrupción provocó un aumento de la incertidumbre en un proceso que definirá un presidente, tres designados presidenciales, las 298 alcaldías del país, 128 diputaciones del Parlamento nacional y 20 escaños del Parlamento Centroamericano.

Antes de la detención del sistema, el último corte de resultados posicionaba al candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 40,19% de los votos. En segundo lugar aparecía Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,49%, con un total de 88,02% de actas procesadas. La candidata de Libre se ubicaba tercera con 19,30%.

Los candidatos Salvador Narsralla y Nasry Asfura

El reinicio del escrutinio ocurre en un escenario electoral ajustado, con márgenes estrechos entre los dos primeros candidatos. La divulgación de las actas pendientes definirá el resultado final en un ambiente marcado por cuestionamientos técnicos, exigencias de transparencia y un proceso todavía abierto en la fase de consolidación de datos oficiales.

