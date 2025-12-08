Mundo

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Los inversores esperan un recorte el miércoles pero buscarán señales sobre futuros movimientos en 2026, mientras una guerra de ofertas por Warner Bros Discovery entre Paramount y Netflix sacude Wall Street

Vista de la entrada de
Vista de la entrada de Wall Street de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Kylie Cooper

Los mercados bursátiles globales operaron con cautela el lunes mientras los inversores adoptaban pocas posiciones de riesgo antes de la reunión de la Reserva Federal de esta semana, que podría ofrecer indicios sobre la dirección de las tasas de interés en los próximos meses.

En Wall Street, las acciones mostraron resultados mixtos durante la jornada. Unos 15 minutos después de la apertura, el índice Dow Jones Industrial Average bajaba 0.2 por ciento a 47,842.65 puntos. El amplio S&P 500 se mantenía prácticamente sin cambios en 6,868.41, mientras que el Nasdaq Composite Index, rico en valores tecnológicos, subía 0.3 por ciento a 23,642.43.

Una oferta sorpresa de Paramount por Warner Bros. Discovery sacudió el sector tecnológico, sin embargo, ya que podría desencadenar una guerra de ofertas contra Netflix.

Las acciones de Warner Bros Discovery se dispararon más del 7 por ciento en el Nasdaq después de que Paramount contrarrestara la oferta de Netflix de la semana pasada con una propuesta totalmente en efectivo valorada en 108.400 millones de dólares. Las acciones de Netflix se desplomaron más del 2 por ciento, mientras que Paramount Skydance subió cerca del 2 por ciento.

Los analistas habían predicho la semana pasada que una vinculación entre Netflix y Warner podría representar una amenaza importante para el negocio de streaming de Paramount.

Además, IBM anunció que comprará la empresa estadounidense de gestión de datos Confluent por 11.000 millones de dólares, añadiendo más actividad al sector tecnológico.

Los mercados estadounidenses que esperan la decisión de la Fed del miércoles anticipan abrumadoramente otro recorte de las tasas de interés. Un alivio monetario en la reunión de la Fed está completamente reflejado en los precios de las acciones, dijeron los analistas, pero los inversores examinarán minuciosamente la declaración del banco central y la conferencia de prensa en busca de información sobre cuántas reducciones de tasas podrían estar en juego el próximo año, en un contexto de presiones inflacionarias persistentes.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa en Washington, D.C., EEUU. 29 octubre 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

“Un recorte de tasas el miércoles, cuando la inflación se mantiene muy por encima del objetivo, debería ser algo único”, predijo Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. El “mercado está infravalorando la incertidad en las perspectivas de la Fed el próximo año, lo que podría llevar a una gran reacción del mercado si la Fed no tiene apetito por más recortes”, agregó.

Si bien un recorte de la Fed no sería una sorpresa, los mercados examinarán lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señale sobre decisiones futuras.

“Los inversores quieren que el presidente de la Fed, Powell, al menos insinúe que todavía están abiertos a un recorte adicional en enero”, dijo Sam Stovall de CFRA Research. “No quieren que sea solo uno y nada más”.

Europa y Asia

En Europa, Frankfurt superó a otros mercados después de que la producción industrial alemana aumentara inesperadamente en octubre, otra señal de que la principal economía de Europa, afectada por la crisis, podría estar dando un giro.

El DAX de Frankfurt subió 0.3 por ciento a 24,089.49, mientras que el FTSE 100 de Londres bajó 0.3 por ciento a 9,642.45 y el CAC 40 de París cayó 0.2 por ciento a 8,098.90.

En Asia, los mercados mostraron resultados mixtos. El Nikkei 225 de Tokio subió 0.2 por ciento a 50,581.94 al cierre. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó 1.2 por ciento a 25,765.36, mientras que el Compuesto de Shanghái subió 0.5 por ciento a 3,924.08.

En el mercado de divisas, el euro subió a 1.1649 dólares desde 1.1642 dólares el viernes, mientras que la libra bajó a 1.3326 dólares desde 1.3329 dólares. El dólar subió a 155.70 yenes desde 155.32 yenes.

Los precios del petróleo registraron descensos, con el crudo Brent del Mar del Norte bajando 1.5 por ciento a 62.79 dólares por barril y el West Texas Intermediate cayendo 1.6 por ciento a 59.15 dólares por barril.

