Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

La inteligencia artificial y la tecnología de escucha revolucionan la lucha contra la caza furtiva en las selvas de África central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lucha contra la caza furtiva en las selvas de África central ha dado un salto tecnológico significativo con la implementación de una innovadora red de micrófonos respaldada por inteligencia artificial. Este sistema de escucha de última generación se ha convertido en una herramienta prometedora para monitorear y localizar actividades ilegales, especialmente los disparos que amenazan a especies emblemáticas como los elefantes y otros animales terrestres de la región.

Implementación de tecnología de escucha con inteligencia artificial

El desarrollo de esta tecnología obedece a la necesidad de enfrentar una problemática que afecta gravemente la biodiversidad africana: la caza furtiva armada. A través de una estrategia coordinada, científicos han desplegado un entramado de sensores acústicos —pequeños micrófonos de bajo consumo energético— en puntos estratégicos de los bosques de Gabón, Congo y Camerún. El objetivo de esta red es captar en tiempo real cualquier indicio sonoro de disparos, que suelen divulgar la presencia de cazadores ilegales en áreas remotas y de difícil acceso.

La utilización de inteligencia artificial permite que estos sensores puedan diferenciar entre los diversos sonidos del entorno selvático y detectar, con una alta precisión, los ruidos asociados al uso de armas de fuego. Este avance representa un cambio cualitativo en las posibilidades de intervención rápida por parte de los equipos de guardabosques y autoridades encargadas de la protección ambiental.

Una red de micrófonos inteligentes permite detectar disparos en tiempo real y proteger especies como los elefantes en Gabón, Congo y Camerún (Imagen ilustrativa Infobae)

Funcionamiento de la red de sensores acústicos

El sistema diseñado se basa en el despliegue de unidades de grabación autónomas (ARU, por sus siglas en inglés) diseminadas por la selva. Cada ARU actúa como un centinela acústico: recopila y analiza paisajes sonoros de manera continua y prolongada, registrando el paso del tiempo sobre la cinta de la vida selvática. El flujo constante de datos sonoros que generan estos micrófonos se transmite a centros de control que centralizan y amplifican la capacidad de vigilancia.

Naveen Dhar, líder del proyecto en el Centro de Bioacústica de Conservación de la Universidad de Cornell, explica sobre su funcionamiento: “El sistema propuesto utiliza una red de ARU desplegadas en todo el bosque, cada una de las cuales realiza detección en tiempo real, con un centro central que maneja un procesamiento más complejo”.

El proceso comienza con un escaneo inicial de todo el audio grabado, buscando señales que puedan interpretarse como “probable disparo”. Esta señal se envía al microprocesador interno de la unidad ARU, equipado con un modelo de inteligencia artificial especializado para discriminar eventuales disparos de las múltiples fuentes de ruido habituales en la selva.

Posteriormente, si el microprocesador valida que se trata efectivamente de un disparo, el sistema activa un protocolo de transmisión: la señal se transmite hacia un concentrador central, que recolecta la misma información proveniente de otros dispositivos de la red para asegurar la fiabilidad del evento detectado.

Desafíos técnicos en la detección de disparos y la reducción de falsos positivos

El protocolo de doble confirmación y localización precisa de disparos permite una respuesta inmediata de los equipos de conservación (REUTERS/Monicah Mwangi/)

Sin embargo, el corazón de la selva tropical constituye un entorno acústicamente desafiante. El estruendo ininterrumpido de aves, insectos, ramas cayendo y otros fenómenos naturales dificulta distinguir entre sonidos antrópicos y ambientales. Aunque los detectores pueden diferenciar un estallido fuerte de los cantos y ronquidos de la fauna, suelen confundirse ante el crujido de ramas o la abrupta caída de un árbol, lo que incrementa el porcentaje de falsos positivos.

Analizar este caudal de datos, tan complejo y continuo, requiere altos niveles de procesamiento computacional. Es en este contexto que la inteligencia artificial y la optimización de algoritmos de aprendizaje automático adquieren un papel crucial para minimizar errores y maximizar la eficacia del monitoreo acústico, evitando saturar a los equipos de campo con alertas erróneas.

Desarrollo de la red neuronal liviana para el análisis en tiempo real

En respuesta a los desafíos mencionados, Dhar y su equipo desarrollaron una red neuronal liviana diseñada para ser integrada en cada sensor de la red. Esta solución informática ofrece la capacidad de procesar señales en tiempo real directamente en el microprocesador de las ARU, evitando la necesidad de grandes infraestructuras de procesamiento externo.

El especialista destaca: “El sistema propuesto utiliza una red de ARU desplegadas en todo el bosque, cada una de las cuales realiza detección en tiempo real, con un centro central que maneja un procesamiento más complejo”. Al alojar el modelo en el propio sensor, se logró tanto reducir la cantidad de falsos positivos como agilizar la validación de los eventos detectados. Así, cada micrófono inteligente no solo graba, sino que también evalúa e interpreta los datos que recopila antes de reportar hacia el centro de decisión, optimizando tiempos y recursos.

Confirmación y respuesta ante detección de disparos

El modelo operativo de la red sigue una lógica de doble confirmación. Tras identificar un sonido sospechoso, el proceso exige que varias ARU coincidan en la detección de la misma señal para considerar el evento como un disparo real y no un accidente sonoro. Una vez verificado, el concentrador central accede a los archivos de audio de cada sensor participante. Con estos datos, calcula la localización exacta del origen del disparo y transmite las coordenadas precisas al equipo de guardabosques más cercano.

Esta capacidad de alerta en tiempo real permite una intervención prácticamente inmediata, lo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para los animales amenazados y aumenta las posibilidades de detener a los responsables de la caza furtiva. Dhar subraya el potencial del sistema: “En el futuro, el dispositivo puede usarse como una herramienta para guardabosques y administradores de conservación, brindando alertas precisas y verificables para intervenciones sobre el terreno, junto con datos de baja latencia sobre las tendencias espaciotemporales de los cazadores furtivos”.

Perspectivas futuras y ampliaciones del sistema

El desarrollo no se detiene aquí: el equipo prevé ampliar las capacidades del sistema para poder identificar el tipo de arma utilizada en cada disparo y detectar otras actividades humanas ilícitas, como el uso de motosierras o el tránsito de vehículos pesados en zonas protegidas. Estas ampliaciones buscan dotar a los administradores de conservación de una herramienta versátil y adaptable.

Dhar añade: “Espero que el dispositivo pueda combinarse con las innovaciones en infraestructura de Internet de las cosas y la reducción de costos de los materiales para producir un marco de código abierto y de bajo costo para la detección en tiempo real, utilizable en cualquier parte del mundo”.

Está previsto que los avances y hallazgos de este proyecto sean presentados en una reunión conjunta de la Sociedad Acústica de América y la Sociedad Acústica de Japón en Honolulu, Hawaii, consolidando la posición de esta propuesta como uno de los ejemplos más avanzados en la conjunción de inteligencia artificial, monitoreo ambiental y conservación de fauna silvestre.