Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Ataque contra una vitrina que contiene las Joyas de la Corona Británica

La vitrina que protege la Corona Imperial del Estado, una de las piezas centrales de las Joyas de la Corona Británica, recibió un ataque este sábado en la Torre de Londres.

Cuatro personas arrojaron crumble de manzana y natillas sobre la urna blindex en uno de los mayores patrimonios históricos de Reino Unido, acción que llevó a su inmediata detención, según confirmó la Policía Metropolitana.

El incidente provocó el cierre temporal de la emblemática fortaleza y encendió debates sobre la seguridad en espacios culturales de alta relevancia.

De acuerdo con el parte policial, “los agentes respondieron tras reportes de daños criminales a una vitrina que contenía la Corona del Estado”, una pieza forjada en 1937 para la coronación de Jorge VI y utilizada en eventos como las recientes ceremonias de Carlos III.

La Corona Imperial resguarda 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas. Pesa más de un kilogramo y se exhibe a diario dentro de la icónica Torre.

El momento del ataque contra la vitrina

El grupo Take Back Power, que se describe como una nueva organización de “resistencia civil no violenta”, reivindicó la protesta. En sus redes sociales, divulgó imágenes mostrando a los activistas retirando una bandeja de papel aluminio con tarta y lanzando el contenido contra la vitrina, mientras otro de los involucrados vaciaba un líquido amarillo, identificado como natillas, sobre el cristal.

Tras la acción, los manifestantes exhibieron camisetas con la frase “Take Back Power”, expresando consignas como "la democracia se ha derrumbado" y "Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder“.

“Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales”, indicó la Policía Metropolitana en su comunicado.

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación sobre posibles daños estructurales a la vitrina. La rápida actuación policial permitió controlar el incidente minutos después, pero la Torre fue desalojada para facilitar el peritaje y las tareas de limpieza.

The Telegraph describió el suceso como un acto inédito sobre una de las atracciones más visitadas de la ciudad, y resaltó la preocupación de los responsables del sitio por reforzar los protocolos de seguridad ante eventos similares.

Cuatro personas fueron arrestadas

En su mensaje público tras la protesta, Take Back Power recalcó que el objetivo del acto era exigir del Gobierno británico la creación de una “Cámara del Pueblo”, un canal ciudadano permanente con atribuciones legislativas, entre ellas "gravar la riqueza extrema y arreglar" la situación social del país, según el grupo.

Sus portavoces aseguran que la acción responde a una crisis de representación democrática, manifestada en la consigna que reprodujeron en el lugar del hecho: "La democracia se ha derrumbado“.

La Corona Imperial del Estado sigue siendo uno de los símbolos principales en las ceremonias oficiales del Reino Unido y un punto de atractivo turístico global. Formó parte de la coronación de Carlos III y se conserva como parte del tesoro real, junto a otras piezas que integran el patrimonio histórico del país.

Las autoridades británicas precisaron que la exhibición de las joyas continuará suspendida hasta que concluyan las tareas de peritaje y seguridad.

Por su parte, la Policía Metropolitana sostuvo que la investigación permanece abierta y no descartó nuevas medidas para reforzar la vigilancia en el recinto.

Los agentes analizan el material videográfico difundido por Take Back Power en redes sociales, así como los testimonios de testigos presentes en el lugar.