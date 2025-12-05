El icónico abrigo violeta de Jackie Kennedy será subastado en Sotheby’s Nueva York

La prenda icónica que lució Jackie Kennedy la noche de la victoria presidencial de John F. Kennedy se exhibe en la Semana de Lujo - (Grosby)

El abrigo violeta que Jackie Kennedy lució la noche en que John F. Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos en 1960 será subastado la próxima semana en la sede de Sotheby’s, ubicada en el histórico edificio Breuer de Madison Avenue, en Nueva York.

Esta prenda, considerada un símbolo de la historia de la moda y de la cultura estadounidense, se presenta como una de las piezas más destacadas de la Semana de Lujo de la casa de subastas. La subasta del abrigo, que apareció en la portada de la revista Life del 21 de noviembre de 1960 bajo el titular “Los jóvenes Kennedy victoriosos”, representa un nuevo capítulo en el creciente interés por objetos icónicos vinculados a figuras históricas.

El donante anónimo, perteneciente a la familia de Jackie Kennedy, explicó a Vanity Fair: “Nuestra madre apreciaba mucho este abrigo, pero con su fallecimiento, creemos que es el momento adecuado para confiarlo a alguien que lo aprecie y lo conserve como lo hizo nuestra madre, ayudando a salvaguardar el legado de Jackie”.

El abrigo violeta de Jackie Kennedy, símbolo de la moda y la historia estadounidense, será subastado en Sotheby’s Nueva York - (EFE)

El abrigo, de doble botonadura y color violeta, fue diseñado para acomodar el avanzado embarazo de Kennedy, quien tenía ocho meses de gestación la noche de la victoria electoral de su esposo. La prenda, amplia y de gran tamaño, se exhibe actualmente en una vitrina de plexiglás en la quinta planta del edificio Breuer, donde Sotheby’s trasladó su sede hace apenas un mes tras adquirir el inmueble por USD 100 millones.

Frank Everett, vicepresidente de Sotheby’s, subrayó: “La procedencia lo es todo en la moda”. Además, destacó el carácter audaz de la elección de Kennedy: “Sabes, era un poco arriesgado llevar algo tan atrevido y brillante en aquella época. A las mujeres embarazadas se les solía decir que se restaran importancia en lugar de llamar la atención. Pero creo que ella ve el momento. No creo que nunca se haya visto más feliz que ahora”.

El valor estimado del abrigo se sitúa en USD 6.000, aunque el mercado de subastas de moda ha demostrado superar ampliamente las previsiones iniciales. Ejemplo de ello fue la venta del suéter negro de oveja de la princesa Diana, que alcanzó USD 1,1 millones, catorce veces más que su estimación original.

El abrigo, diseñado para el embarazo avanzado de Jackie Kennedy, destaca por su doble botonadura y color violeta audaz - (AFP)

Josh Pullan, director global de lujo de Sotheby’s, señaló a Vanity Fair que “hay un interés y un crecimiento explosivos” en el mercado de subastas de piezas de moda.

La Semana de Lujo de Sotheby’s no solo incluye el abrigo de Jackie Kennedy, sino también otras piezas de alto perfil como joyas, relojes, recuerdos deportivos y vinos. Entre los lotes más destacados figura una colección de joyas de la llamada “Una dama elegante”, con objetos de calidad de museo de fabricantes como Jar y Belperron.

Everett mostró un collar Boucheron de rubíes y diamantes antiguos, creado en 1888 para la socialité estadounidense Louise McKay y posteriormente propiedad de Mona von Bismarck, musa de Coco Chanel. El collar se estima entre uno y dos millones de dólares, aunque, según Everett, “quién sabe adónde podría llegar. Es un tesoro del siglo XIX”.

El valor estimado del abrigo es de USD 6.000, aunque el mercado de subastas de moda ha superado ampliamente las previsiones - (Grosby)

Otra pieza relevante es un anillo de compromiso de Harry Winston con el diamante Jonker 6, de casi 23 quilates, que se espera supere el millón de dólares. El diamante original, hallado en Sudáfrica en 1934, fue exhibido en Estados Unidos y cortado en trece piezas, de las cuales Sotheby’s subasta una de las más valiosas.

Durante la próxima semana, el público podrá acceder a la exposición de estas piezas en la sede de Sotheby’s, en un gesto que refuerza el vínculo de la casa de subastas con el arte y la cultura en su nueva ubicación en la Milla de los Museos de Nueva York.

Pullan, al referirse al sentido de estas subastas y exposiciones, expresó a Vanity Fair que el verdadero valor reside en la emoción de compartir relatos y en el entusiasmo por preservar objetos que forman parte de la memoria colectiva.