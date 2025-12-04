La ONU aprobó una resolución que demanda el regreso inmediato de los niños ucranianos trasladados por la fuerza al territorio ruso

Miles de niños ucranianos fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso desde el inicio de la guerra (AP Photo)

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que demanda el regreso inmediato y sin condiciones de los niños ucranianos trasladados por la fuerza al territorio ruso desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. La votación registró 91 países a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.

Si bien la resolución no es vinculante, la ONU exige a la Federación de Rusia la suspensión total de traslados forzados, deportaciones, separaciones familiares y cualquier cambio de identidad, como la concesión de ciudadanía rusa o integración de menores en familias de acogida.

De acuerdo con el registro nacional “Niños de la Guerra”, citado por The Kyiv Independent, al menos 19.546 menores han sido identificados como trasladados por la fuerza a Rusia o territorios bajo su control, y únicamente 1.859 han regresado a sus familias ucranianas.

La ONU aprobó una resolución que exige el regreso inmediato de los menores (AP Foto/Rodrigo Abd)

Las autoridades de Kiev, así como la primera dama Olena Zelenska, insisten en que el proceso de retorno requiere un enfoque integral: no solo el traslado físico, sino también el restablecimiento social y psicológico de los menores en sus comunidades.

Olena Zelenska impulsó la campaña internacional Bring Kids Back UA (Reuters)

Durante el debate en la sede de la ONU, la viceministra ucraniana Mariana Betsa denunció que Rusia ejecuta “la mayor operación de secuestro estatal de la historia” y remarcó que un acuerdo de paz depende explícitamente del retorno total e incondicional de los niños.

Mariana Betsa denunció ante la ONU el secuestro estatal masivo de niños por parte de Rusia (EFE)

Esta exigencia, compartida por los gobiernos europeos y la Unión Europea (UE), subraya que el destino de los menores no debe estar sujeto a negociaciones políticas ni a la duración del conflicto.

La posición del Kremlin fue defendida por la representante adjunta ante la ONU, Maria Zabolotskaya, quien rechazó la resolución y consideró infundadas las acusaciones, alegando que la evacuación se realizó para proteger a los menores.

Maria Zabolotskaya defendió que Rusia evacuó a los menores por razones de seguridad (Reuters)

El tema ha generado gran presión diplomática y mediática contra Moscú. Desde 2023, la ONU incorporó al ejército ruso en su lista de violadores de los derechos de la infancia en conflictos armados, y la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por su presunta implicación en la deportación ilegal de menores, según AFP.

Vladimir Putin fue señalado por la CPI por su presunta responsabilidad en la deportación de menores (Reuters)

La campaña Bring Kids Back UA, liderada por Zelensky y Zelenska, cuenta con el respaldo de una coalición internacional que incluye a gobiernos, organismos multilaterales, empresarios y entidades sociales.

En una cumbre celebrada en París, representantes de 42 países, la UE, el Consejo de Europa y la OSCE debatieron sobre los mecanismos para el rastreo, identificación y repatriación de menores desplazados, junto con la implementación de programas de salud mental e integración social.

Bajo este contexto, la cooperación internacional se considera clave para salvar a los 1,6 millones de niños ucranianos que podrían permanecer en áreas bajo control ruso y para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Solo 1.859 niños lograron regresar a sus familias tras ser desplazados (Reuters)

La aprobación de la resolución por la ONU refuerza el llamado global a proteger a los menores afectados por la guerra y a encontrar soluciones inmediatas para reunificar a las familias separadas.

(Con información de AFP)