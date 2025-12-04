El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok

Dawn Sturgess, de 44 años, falleció tras ser expuesta a la sustancia nerviosa Novichok, contenida en un frasco de perfume desechado en Amesbury, cerca de Salisbury, y que ella encontró.

El Gobierno del Reino Unido sancionó este jueves a la agencia de inteligencia militar rusa GRU en su totalidad tras la publicación de una investigación independiente sobre la muerte de la británica Dawn Sturgess, fallecida en 2018 al entrar en contacto con el agente nervioso Novichok contenido en un frasco de perfume.

Con esta sanción, ningún ciudadano o empresa del Reino Unido puede hacer negocios con esa agencia de inteligencia.

La pesquisa concluyó que el presidente ruso, Vladímir Putin, fue “imprudente” y tiene la “responsabilidad moral” por la muerte de Sturgess en la localidad de Salisbury, en el centro de Inglaterra.

Sturgess, de 44 años, falleció después de estar expuesta a la sustancia nerviosa contenida en un perfume desechado que ella encontró en Amesbury, cerca de Salisbury.

Imagen de un frasco falso de perfume incautado en el domicilio de Charlie Rowley tras el envenenamiento de él y su pareja, Dawn Sturgess, con el mismo agente nervioso usado contra el exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury. (Policía Metropolitana de Londres/vía REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo hoy que “los envenenamientos de Salisbury conmocionaron al país y los hallazgos de hoy son un grave recordatorio del desprecio del Kremlin por vidas inocentes. La muerte innecesaria de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia. Mis condolencias están con su familia y seres queridos”.

“El Reino Unido siempre se enfrentará al brutal régimen de Putin y denunciará su maquinaria asesina por lo que es. Las sanciones de hoy son el último paso en nuestra inquebrantable defensa de la seguridad europea”, puntualizó.

Contexto del caso

La muerte de la ciudadana británica se produjo tras el intento de asesinato en marzo de 2018 del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, envenenados con Novichok en Salisbury, si bien consiguieron recuperarse tras ser hospitalizados.

Los Skripal cayeron enfermos después de que miembros de un escuadrón de inteligencia militar del GRU ruso rociaran el agente nervioso en el pomo de la puerta de la casa del antiguo agente de inteligencia ruso en Salisbury, donde residía tras buscar refugio en el Reino Unido.

En el informe final de la investigación sobre Dawn Sturgess, su presidente, Lord Hughes de Ombersley, concluyó que el intento de asesinato de los Skripal “debió haber sido autorizado al más alto nivel por el presidente Putin”.

Afirmó que los agentes del GRU Alexander Petrov y Ruslan Boshirov “actuaron siguiendo instrucciones” cuando perpetraron el ataque.

Una mujer pasea a sus perros frente a policías apostados en la calle donde vivía Dawn Sturgess, quien falleció tras ser expuesta al agente nervioso Novichok, en Salisbury, Reino Unido. REUTERS/Hannah McKay

“La conducta de Petrov y Boshirov, sus superiores en el GRU y quienes autorizaron la misión, incluyendo, según he comprobado, al presidente Putin, fue asombrosamente imprudente. Ellos y solo ellos tienen la responsabilidad moral de la muerte de Dawn”, dijo.

Desplegar un agente nervioso altamente tóxico en una ciudad como Salisbury fue un acto imprudente, insistió. El riesgo de que otras personas, además del objetivo previsto, murieran o resultaran heridas era totalmente previsible.

Ese riesgo se amplificó drásticamente al dejar en la ciudad un frasco de Novichok camuflado en perfume, según la pesquisa.

Empaque de un frasco falso de perfume incautado en el domicilio de Charlie Rowley tras el envenenamiento de él y su pareja, Dawn Sturgess, con el mismo agente nervioso Novichok usado contra el exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury. Policía Metropolitana de Londres/vía REUTERS

El presidente de la investigación subrayó, además, que existía una clara relación entre el uso y el descarte del Novichok por parte de Petrov y Boshirov y la muerte de Dawn Sturgess.

Tras su regreso a Rusia, ambos concedieron una entrevista a medios estatales rusos en la que afirmaron que solo estuvieron en el Reino Unido brevemente para visitar la catedral de Salisbury.

“Es evidente que este ataque demostró una determinación considerable y se esperaba que fuera una demostración pública del poder ruso”, indicó Lord Hughes de Ombersley.

“El ataque contra Sergei Skripal por parte de Rusia no fue, parece claro, concebido simplemente como una venganza contra él, sino que representó una declaración pública, tanto para el público internacional como nacional, de que Rusia actuará con decisión en lo que considera sus propios intereses”, agregó.

La atención que recibió Sturgess del personal de la ambulancia y del hospital de Salisbury fue “totalmente adecuada” y “estoy seguro de que ningún tratamiento médico podría haberle salvado la vida”, señaló Lord Hughes de Ombersley al dar a conocer en Londres el resultado de su trabajo.

