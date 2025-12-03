Rumanía alcanza el 94% de reciclaje de envases: así funciona el sistema más eficaz de Europa

Un depósito de reciclaje operado por RetuRO, el organizador del sistema de devolución de plástico de Rumanía (RetuRO)

En los últimos dos años, Rumanía ha sorprendido a Europa al desarrollar el sistema de reciclaje de envases de bebidas más efectivo del continente, alcanzando una tasa de recogida del 94% en botellas y latas hechas de plástico, vidrio y metal. Este logro coloca al país por encima de referentes históricos como Escandinavia, Bélgica, Alemania y los Países Bajos, gracias a un sistema público-privado con la empresa de logística RetuRO, cuyo enfoque práctico y adaptado a la realidad local ha marcado la diferencia frente a las estrategias tradicionales de reciclaje.

Implementación y funcionamiento del sistema rumano de reciclaje de envases de bebidas

Rumanía lidera el reciclaje de envases en Europa con una tasa récord del 94% en botellas y latas de bebidas (RetuRO)

La clave del sistema rumano radica en su diseño simple pero efectivo. Desarrollo reciente, el plan nacional se basa en un modelo de devolución de depósitos totalmente integrado, gestionado por la empresa RetuRO en asociación con el gobierno rumano. Cada vez que un minorista vende bebidas en envases reciclables, recibe un crédito fiscal para facilitar la instalación de la infraestructura necesaria para la devolución, como máquinas expendedoras inversas y centros de recogida.

Al comprar cualquier bebida cuyo envase sea susceptible de reciclaje, el consumidor paga un depósito adicional al precio original del producto. Este importe se devuelve íntegramente, e incluso con unos céntimos extras, al entregar el envase vacío en los puntos habilitados por todo el país. Este sistema de incentivo económico ha resultado ser especialmente motivador para los consumidores, que encuentran en la devolución de envases una manera práctica y rentable de contribuir al reciclaje.

Una anécdota ilustra el alcance social del sistema: una mujer de Transilvania logró costear la comida de sus gatos durante una semana gracias a los depósitos recibidos por devolver sus envases. Casos como este subrayan cómo el impacto del programa trasciende la protección ambiental, traduciéndose también en beneficios concretos para los ciudadanos.

Comparación internacional y factores del éxito del modelo rumano

El sistema de devolución rumano ha superado incluso a los países europeos con larga tradición en reciclaje, como Alemania y las naciones escandinavas. Según explicó un ejecutivo de RetuRO, la principal razón del éxito ha sido la ausencia de esquemas preexistentes que obstaculizaran la implementación de nuevas ideas. La “página en blanco” permitió el diseño de un sistema moderno y eficiente desde cero, sin la necesidad de adaptar obsoletas infraestructuras o procesos en funcionamiento.

El modelo ha sido catalogado como el mayor sistema de devolución de depósitos completamente integrado del mundo por Gemma Webb, directora ejecutiva de RetuRO, la empresa que gestiona el sistema en una asociación público-privada. Esta novedad estructural, sumada al apoyo legislativo y la colaboración directa entre sector público y privado, ha permitido establecer un esquema donde la recompensa económica al consumidor y el respaldo fiscal al comerciante convergen para optimizar las tasas de participación y eficiencia.

“Somos el sistema de devolución de depósitos totalmente integrado más grande del mundo”, afirmó Webb.

El método rumano contrasta con modelos europeos donde los cambios y mejoras suelen enfrentarse a sistemas heredados, resistencias culturales o tecnológicas y una saturación de normativas preexistentes. Un estudio ha demostrado que la flexibilidad y el enfoque pragmatico generaron una rápida aceptación ciudadana, evidenciada por la tasa del 90% de rumanos que han utilizado el sistema al menos una vez.

Impacto económico y social del sistema de devolución de envases

El sistema de devolución de depósitos gestionado por RetuRO impulsa la recogida eficiente de envases de plástico, vidrio y metal (RetuRO)

El impacto económico del plan de devolución en Rumanía se evidencia tanto en la percepción ciudadana como en los datos de recogida. El acceso a un incentivo financiero directo ha hecho que segmentos de la sociedad con menor poder adquisitivo encuentren una fuente adicional de ingresos en la devolución de envases. La experiencia personal de ciudadanos que logran cubrir pequeños gastos básicos a partir de las devoluciones confirma que el programa no solo potencia el reciclaje, sino que añade un componente de apoyo social.

A nivel macroeconómico, el sistema fomenta la inversión en infraestructura moderna, la creación de empleo en logística y reciclaje, y la participación activa de miles de minoristas a lo largo del país, favorecidos por los créditos fiscales destinados a cubrir el costo inicial de la tecnología utilizada.

Resultados y cifras clave alcanzadas por el sistema rumano

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, los rumanos devolvieron cerca de 7.500 millones de envases de bebidas (Infobae)

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, los ciudadanos devolvieron aproximadamente 7.500 millones de envases de bebidas, de los cuales cerca de 4.000 millones correspondieron a botellas de tereftalato de polietileno (PET). El modelo consiguió tasas mensuales de devolución de hasta el 94%, cifra inédita en el ámbito europeo de reciclaje de envases.

El sistema no solo promueve la recolección, sino que aporta a un ciclo virtuoso: estudios citados por The Guardian señalan que un envase de bebida fabricado con plástico PET puede convertirse en hasta 25 nuevos envases durante el ciclo de vida útil del material si el reciclaje es correcto.

Limitaciones actuales respecto al reciclaje total en Rumanía

A pesar del éxito alcanzado en envases de bebidas, los retos del reciclaje en Rumanía persisten a mayor escala. Los productos cubiertos por el programa representan menos del 15% del total de residuos reciclables del país, lo que acota el impacto real sobre la totalidad del manejo de desechos. Antes de la puesta en marcha del sistema, la tasa de reciclaje de envases oscilaba sólo entre el 11% y el 12% durante más de una década, mientras que, según datos recopilados, apenas el 1% de los materiales reciclados o desechados regresaba al circuito productivo.

De este modo, aunque Rumanía ha logrado situarse a la vanguardia del reciclaje de envases de bebidas, aún enfrenta el desafío de extender esta dinámica exitosa al resto del flujo de residuos para consolidar una economía circular más integral.