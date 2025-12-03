Mundo

Marco Rubio afirmó que se alcanzó “algún progreso” en las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre el alto al fuego en Ucrania

En declaraciones a Fox News, el secretario de Estado afirmó que Washington intentó precisar “con qué podrían vivir los ucranianos que les de garantías de seguridad para el futuro” durante la reunión

Marco Rubio afirmó que se alcanzó “algún progreso” en las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre el alto al fuego en Ucrania (REUTERS)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos registró “algún progreso” en las conversaciones con Rusia destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconoció que persisten diferencias sustanciales en torno al estatus de los territorios ocupados. En declaraciones a Fox News, Rubio explicó que Washington buscó comprender “con qué podrían vivir los ucranianos que les de garantías de seguridad para el futuro”.

Rubio expresó que Estados Unidos espera que cualquier acuerdo futuro permita a Ucrania reconstruir su economía y fortalecerse. “El compromiso les permite no solo reconstruir su economía, sino prosperar como país”, declaró el diplomático, al referirse al marco que Washington propone en sus conversaciones con Moscú.

El Kremlin, sin embargo, negó que existiera un avance significativo en la cuestión territorial. El vocero y principal asesor presidencial, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú no identificó un terreno común en lo relativo a los territorios ocupados, que representan aproximadamente el 19% de Ucrania. “No encontramos ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”, afirmó.

La reunión en Moscú reunió al presidente ruso, Vladimir Putin, con el enviado estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Según fuentes diplomáticas, el encuentro duró cerca de cinco horas y formó parte de una ronda de gestiones intensas realizadas durante los últimos días para impulsar un camino hacia la desescalada en el conflicto.

Tras la cita, Ushakov señaló: “Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo”, aunque remarcó que Putin expresó una postura “crítica, incluso negativa” sobre otras propuestas presentadas por el equipo estadounidense.

La reunión en Moscú reunió al presidente ruso, Vladimir Putin, con el enviado estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump (REUTERS)

Fuentes ucranianas indicaron a AFP que Witkoff y Kushner podrían reunirse con una delegación de Kiev el miércoles, posiblemente en Bruselas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiteró durante una visita a Irlanda que su país exige el final completo de la guerra y rechazó cualquier planteo que proponga solo una interrupción temporal de las hostilidades. En un mensaje en redes sociales aseguró que “no habrá soluciones fáciles” y pidió que “nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro”.

El presidente Trump declaró en Washington que el proceso diplomático enfrenta enormes dificultades. “No es una situación fácil, se lo aseguro. Qué desastre”, afirmó durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Mientras las negociaciones continúan, Ucrania enfrenta un momento delicado en el terreno político y militar. Escándalos de corrupción provocaron la dimisión del jefe de gabinete de Zelensky y Rusia intensificó los ataques con drones y misiles.

En noviembre, Moscú obtuvo su mayor avance territorial en un año, con 701 km², según análisis basados en datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Este avance incluyó la toma de Pokrovsk, un centro logístico clave, y de Vovchansk, en el noreste. Kiev sostuvo este martes que los combates en Pokrovsk continúan.

Soldados sostienen una bandera rusa en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, en esta captura de pantalla de un video publicado el 1 de diciembre de 2025. (Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS)

Las tensiones diplomáticas se amplificaron tras acusaciones europeas de que Estados Unidos y Rusia podrían negociar un acuerdo sin consultar adecuadamente a los gobiernos del continente. Putin insistió, antes de recibir a los enviados estadounidenses, en que Europa obstaculiza la búsqueda de una salida política al conflicto y afirmó que Rusia está lista para seguir en guerra “si Europa quiere y empieza”.

