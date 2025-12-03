Mundo

El vocero de Putin dijo que Rusia aceptó algunos puntos y rechazó otros de la propuesta de Estados Unidos sobre Ucrania

Dmitri Peskov aseguró que Kremlin está dispuesto a reunirse con representantes de Washington “las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico”

El Kremlin declaró este miércoles que el presidente Vladimir Putin había aceptado algunas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania y rechazado otras, y que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para llegar a un acuerdo.

El Kremlin negó que hubiera rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff.

“Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (...) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que Rusia está dispuesta a reunirse con representantes de EEUU “las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe al enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú. Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool vía REUTERS

“Creemos que es mejor dialogar en silencio. No favorecemos la diplomacia del megáfono. Vemos que los estadounidenses también mantienen esta postura”, dijo el diplomático ruso.

El portavoz del Kremlin respondió así a una pregunta sobre otras posibles reuniones con Witkoff, quien ha visitado Rusia en seis ocasiones en 2025.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo

El portavoz de Putin también agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump, su voluntad política para seguir buscando una solución al conflicto ucraniano.

“Valoramos enormemente la voluntad política de Trump para seguir buscando una solución para el acuerdo de paz en Ucrania. Por supuesto, agradecemos a la administración Trump estos esfuerzos. Estamos dispuestos a reunirnos cuantas veces sea necesario para alcanzar una solución pacífica”, dijo el portavoz de Putin.

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó ayer de que Putin y Witkoff no habían logrado alcanzar un compromiso en sus negociaciones.

“Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, aseguró a la prensa rusa Ushakov, también presente en la reunión.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes “no están más lejos, eso seguro” que antes del encuentro.

“La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú”, destacó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asisten a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 2 de diciembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto a la que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

“Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis”, apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original de Trump con el fin de lograr “un arreglo duradero” y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo estas declaraciones tras las conversaciones en Moscú entre Putin, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, que se prolongaron hasta la madrugada del miércoles. Un asesor del Kremlin declaró posteriormente que “aún no se han alcanzado acuerdos”.

Peskov declaró a la prensa el miércoles que sería erróneo afirmar que Putin había rechazado las propuestas estadounidenses, señalando que la reunión fue el primer intercambio de opiniones presencial sobre ellas.

Putin había aceptado algunas propuestas y rechazado otras en lo que era un proceso de negociación normal, afirmó Peskov.

(Con información de EFE y Reuters)

