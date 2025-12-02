El Kremlin divulgó detalles de cómo y cuándo se reunirá Putin con los enviados de Trump a Moscú

Vehículos forman fila en un embarcadero cerca del Kremlin en el centro de Moscú, Rusia. REUTERS/Ramil Sitdikov

El presidente ruso Vladimir Putin se reunirá este martes con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en el Kremlin después de las 1700 hora de Moscú (1400 GMT), informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Putin, en el Kremlin, recibirá al principal negociador estadounidense sobre Ucrania, el señor Witkoff, quien estará de visita. Estará acompañado por Jared Kushner. Estos serán los participantes en la discusión”, dijo Peskov.

El portavoz agregó que traductores acompañarán a la delegación estadounidense en su reunión con Putin. Witkoff ha sido previamente criticado por depender de un traductor del Kremlin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe al enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS/Archivo

Se espera que Putin, Witkoff y Kushner mantengan conversaciones sobre una posible vía para poner fin a la guerra en Ucrania.

Una caravana de vehículos con los enviados estadounidenses fue vista el martes en el centro de Moscú, según reportes de Reuters.

La caravana que transportaba a Witkoff y Kushner fue vista en el centro de Moscú antes de las conversaciones con Putin

La reunión se produce en medio de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Trump ha dicho que quiere terminar la guerra, pero sus esfuerzos hasta ahora, incluida una cumbre con Putin en Alaska en agosto y reuniones con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, aún no han traído la paz.

Un conjunto filtrado de 28 propuestas de paz del borrador estadounidense surgió la semana pasada, preocupando a funcionarios ucranianos y europeos que dijeron que cedía a las principales demandas de Moscú sobre la OTAN, el control de Moscú sobre una quinta parte de Ucrania y restricciones al ejército ucraniano.

El presidente Zelensky publicó un video el martes mostrando su reunión con altos funcionarios ucranianos que mantuvieron conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre propuestas de paz el domingo. Los negociadores estadounidenses y ucranianos han refinado un marco de acuerdo de paz desarrollado en Ginebra durante sus recientes conversaciones en Florida, dijo Zelensky en redes sociales.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski inspecciona una guardia de honor del Ejército irlandés frente a los edificios gubernamentales durante una visita de Estado en Dublín, Irlanda. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Zelensky agregó que Ucrania quiere que sus aliados europeos estén más involucrados en el proceso. Witkoff y Kushner asistieron a las conversaciones en Florida con la delegación ucraniana.

“He ordenado al equipo de Ucrania que continúe con el trabajo más constructivo posible”, dijo Zelensky.

Reunión China-Rusia

Los ministros de Exteriores de Rusia y China se reúnen en Moscú antes de las conversaciones de Putin con el enviado estadounidense

El encuentro en el Kremlin ocurre en un día particularmente ocupado para el liderazgo ruso. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recibió el martes a su homólogo chino, Wang Yi, para conversaciones en Moscú. Wang agradeció a Lavrov por reunirse en un día ajetreado para el liderazgo ruso, en referencia a la visita de Witkoff.

Lavrov dijo que la misión de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y China es garantizar una estrecha coordinación en la política internacional.

Las conversaciones de paz se producen mientras continúa el conflicto en el terreno. La noche del lunes, Putin celebró lo que sus comandantes le informaron como la captura completa de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, afirmando que ayudaría a Moscú a cumplir sus objetivos bélicos más amplios.

Putin declaró que Rusia tiene el control total de Pokrovsk y Vovchansk, en Ucrania

Sin embargo, el martes, el cuerpo militar ucraniano que combate en la ciudad informó que las tropas ucranianas aún mantienen el control de la zona norte de Pokrovsk.

“Con el actual ritmo de nuestra ofensiva, el enemigo, obviamente, no está en disposición de reaccionar como es debido”, dijo Putin al reunirse con el Estado Mayor, en un video difundido por el Kremlin.

Analistas rusos han sugerido que la supuesta toma de Pokrovsk, la ganancia territorial individual más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad de Avdiivka a principios de 2024, podría fortalecer la posición negociadora de Moscú al demostrar un avance significativo en la región de Donetsk.

Rusia quiere hacerse con la totalidad de la amplia región del Donbás, que comprende las provincias de Luhansk y Donetsk, donde se encuentra Pokrovsk. Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazan la toma del territorio por parte de Moscú por considerarla una apropiación ilegal de tierras.