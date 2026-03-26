H&M ganó un 22,7% más en su primer trimestre fiscal

El número total de tiendas de Hennes & Mauritz (H&M) al finalizar el primer trimestre fiscal fue de 4.050, lo que representa una disminución de 163 establecimientos respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a una reducción cercana al 4%. Esta información se produce en el contexto en que la multinacional sueca logró incrementar su beneficio neto atribuido a pesar de un descenso en sus ingresos y del impacto adverso provocado por la fortaleza de la corona sueca sobre su facturación internacional. Según informó la compañía y recogió el jueves la agencia de noticias, el beneficio neto atribuido de H&M alcanzó los 724 millones de coronas (67 millones de euros) entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, contando un avance del 22,7% respecto al primer trimestre fiscal precedente.

El medio detalló que las ventas netas de H&M durante ese período sumaron 49.607 millones de coronas (4.590 millones de euros), lo que supone un descenso interanual del 10,3%. La compañía especificó que las ventas netas en moneda local experimentaron una baja del 1%, ya que la apreciación de la corona sueca ejerció un efecto negativo de nueve puntos porcentuales sobre la facturación exterior, disminuyendo así el monto final reportado en coronas.

Al analizar el comportamiento por regiones, H&M precisó que sus ventas en Asia y Oceanía alcanzaron los 6.149 millones de coronas (569 millones de euros), una disminución del 18% frente al año anterior. En el continente americano, la facturación retrocedió un 15%, quedando en 11.172 millones de coronas (1.034 millones de euros). Los países nórdicos registraron ventas netas de 4.473 millones de coronas (414 millones de euros), cifra que representa una bajada del 3%. En Europa Occidental, los ingresos descendieron un 8%, hasta totalizar 16.557 millones de coronas (1.532 millones de euros), mientras que en Europa del Este se situaron en 4.419 millones de coronas (409 millones de euros), lo que indica un descenso del 7%. Por su parte, el Sur de Europa anotó ventas netas de 6.837 millones de coronas (633 millones de euros), suponiendo una reducción del 7%.

De acuerdo con lo consignado por la compañía, el margen bruto y el control estricto de costes fueron factores que contribuyeron de manera significativa al aumento de la rentabilidad sobre un trimestre caracterizado por un consumo moderado y una notoria incidencia de las fluctuaciones cambiarias. El consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, señaló que el trimestre comenzó en diciembre con una demanda más débil, aunque reportó una mejora hacia el final del periodo, impulsada por la positiva recepción de las colecciones de primavera, que favorecieron una tendencia al alza en las ventas durante marzo de 2026.

El directivo afirmó, según publicó la compañía, que H&M proyecta un incremento del 1% en las ventas de marzo de 2026 en moneda local respecto al mismo mes del año anterior. Agregó también que, en un entorno económico marcado por una incertidumbre geopolítica creciente, la adaptabilidad de la empresa resulta determinante.

Respecto a la situación en Oriente Próximo, H&M declaró que monitorea de forma constante la evolución en la zona y las consecuencias para el comercio global. Dijo que, gracias a una buena capacidad de ajuste en su cadena de suministro y a una escasa dependencia del transporte aéreo, puede modificar los flujos de mercancías ante las nuevas condiciones que se presenten. La empresa informó que los mercados de Oriente Próximo constituyen una proporción pequeña de las ventas totales y que la actividad comercial allí se realiza a través de socios franquiciados.

El medio reportó que H&M, rival de Inditex en el sector de la moda, afrontó un trimestre desafiante en cuanto a ingresos, aunque la gestión eficiente de los gastos permitió compensar en gran medida el impacto negativo de la fortaleza de la moneda escandinava y el comportamiento de la demanda.