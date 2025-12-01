Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania

ARCHIVO - El vicepresidente estadounidense JD Vance, derecha, conversa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, izquierda, ante el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025, en Washington (Foto AP/Mystyslav Chernov, archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que espera abordar “cuestiones clave” con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un momento en que la ofensiva diplomática para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia ha entrado en una fase decisiva. El dirigente ucraniano hizo estas declaraciones en París, donde buscó reforzar el respaldo europeo a Kiev, mientras su equipo negociador concluía dos días de conversaciones con la delegación estadounidense en Florida.

“Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante desafiantes”, dijo Zelensky en una conferencia.

Zelensky compareció junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y señaló que las conversaciones con Washington atraviesan un punto delicado. Según explicó, su Gobierno aguarda un contacto directo con Trump para tratar asuntos que siguen sin resolverse en la mesa de negociación. Los equipos técnicos de ambos países terminaron su ronda de diálogo el fin de semana, pero reconocieron que persisten discrepancias en aspectos sustantivos del eventual acuerdo.

El mandatario ucraniano identificó tres ejes como los más complejos en la agenda bilateral: territorio, garantías de seguridad y reconstrucción. Calificó el tema territorial como “el más difícil”, al tiempo que subrayó que las garantías de seguridad son “muy importantes” para cualquier avance real hacia un arreglo duradero. También insistió en que Europa debe formar parte central de la discusión sobre la reconstrucción del país, un proceso que exigirá coordinación política y financiera entre Kiev y sus socios.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, da la bienvenida al enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú, Rusia. 6 de agosto de 2025 (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Zelensky advirtió de que Rusia ha intensificado los ataques con drones y misiles en los últimos meses, lo que busca ejercer “presión psicológica y física” sobre la población ucraniana. La escalada de estos ataques, indicó, pretende quebrar la resistencia de la sociedad civil en un momento en que las negociaciones diplomáticas se aceleran. Según el presidente, el efecto de estos bombardeos sobre infraestructuras y áreas residenciales se suma al desgaste acumulado tras casi tres años de invasión.

En su intervención también pidió evitar cualquier señal que Moscú pueda interpretar como un beneficio derivado del conflicto. Subrayó que la presión militar y política rusa no debe traducirse en concesiones percibidas como una recompensa. Este punto encaja con las reticencias de parte de los aliados europeos ante propuestas iniciales de Washington que, según diversas críticas públicas, otorgaban demasiado margen a las exigencias del Kremlin.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, tiene previsto viajar este martes a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. Su papel en el proceso ha generado cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos por la orientación de su propuesta inicial para poner fin al conflicto. Según la información difundida en las últimas semanas por negociadores ucranianos y diversas capitales europeas, el plan fue recibido con preocupación por lo que se consideró una excesiva disposición a atender demandas rusas.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, hablan con la prensa después de una reunión con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, en Hallandale Beach, Florida, EEUU, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El contexto diplomático de esta semana ha sido descrito por la Unión Europea como “pivotal” para el futuro de Ucrania. Bruselas ha señalado que, si bien apoya una salida negociada, cualquier acuerdo debe respetar los principios de integridad territorial y seguridad continental. El papel europeo es especialmente relevante en materia de reconstrucción, dado que la mayoría de los compromisos financieros y técnicos en marcha proviene de los Estados miembros y de instituciones comunitarias.

Trump, por su parte, ha expresado optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo que establezca las bases de un alto el fuego duradero. Sus declaraciones recientes han sido interpretadas como un intento de marcar el rumbo de la política exterior estadounidense en una etapa de negociaciones sensibles, mientras se busca equilibrar los intereses de seguridad europeos con la presión interna en Estados Unidos por reducir el compromiso militar en el exterior.

La agenda para los próximos días estará marcada por la reunión prevista entre Witkoff y Putin y por el esperado contacto directo entre Zelensky y Trump. La secuencia de estas conversaciones perfila el tono que adoptará el esfuerzo diplomático en las próximas semanas, en un escenario donde Ucrania intenta evitar concesiones críticas y asegurar que la presión rusa sobre el terreno no determine los términos de la paz.