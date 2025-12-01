Mundo

Kallas dijo que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa

La alta representante de la UE dijo desconocer los resultados de las últimas reuniones celebradas en Florida sobre el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos

Guardar
Kallas aseguró que Ucrania sería
Kallas aseguró que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa (REUTERS/Yves Herman)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Ucrania reforzaría su posición en las negociaciones de paz con Rusia si participara acompañada por la UE en las reuniones organizadas en Estados Unidos. “Los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos”, declaró Kallas en Bruselas antes del inicio del Consejo de ministros comunitarios de Defensa.

La ex primera ministra de Estonia describió la semana como un momento potencialmente clave para la diplomacia orientada a poner fin a la guerra. Según Kallas, “ayer oímos que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles pero productivas. Aún no conocemos los resultados, pero hoy hablaré con el ministro de Defensa de Ucrania y con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania”.

Respecto a la postura de la Unión Europea, Kallas subrayó la importancia de incrementar la presión sobre Rusia mediante sanciones adicionales y la continuidad del apoyo militar, financiero y humanitario a Kiev. “Está claro que Rusia no quiere la paz, por lo que debemos fortalecer Ucrania al máximo para que esté preparada para defenderse en estos momentos tan difíciles”, señaló la representante europea.

Kallas espera conocer hoy los
Kallas espera conocer hoy los detalles sobre el avance de las negociaciones en Florida del acuerdo de paz para la paz en Ucrania

La diplomática fue consultada por unas declaraciones previas en las que sugirió que Rusia debería reducir sus Fuerzas Armadas. Insistió en que, si se presiona al Ejército de Ucrania, que no ha invadido ningún país, la misma presión debería ejercerse sobre el Ejército ruso. “El ejército ruso es el que supone un riesgo para todos, y no me refiero a los países europeos, sino a todos los países vecinos de Rusia. Si nos fijamos en los 19 países que han invadido en los últimos 100 años, todos ellos están en peligro”, argumentó Kallas. Según la política estonia, un ejército ruso numeroso implica el riesgo potencial de nuevas agresiones regionales.

Sobre el debate en torno al uso de activos rusos congelados como fuente de financiación para Ucrania, Kallas reconoció que Bélgica tiene “preocupaciones legítimas sobre los riesgos”, mientras otros Estados miembro insisten en su disposición a compartirlos. La jefa de la diplomacia europea aseguró: “No vamos a abandonar el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania”, en alusión a la cumbre prevista los días 18 y 19 en Bruselas.

Las conversaciones diplomáticas entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, celebradas el domingo en Florida y encabezadas por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, junto al secretario ucraniano Rustem Umérov y el primer viceministro de Exteriores Sergiy Kyslytsya, continuaron negociaciones previas en Ginebra. Estas reuniones han dado lugar a una nueva propuesta de acuerdo de paz de 19 puntos más favorable para Kiev y sus aliados europeos frente al anterior borrador acordado entre Washington y Moscú.

Ministros de Defensa de la
Ministros de Defensa de la UE subrayan la importancia de alcanzar una paz sostenible en Ucrania y rechazan las exigencias maximalistas de Rusia (REUTERS/Yves Herman)

En el encuentro de ministros de Defensa de la UE, el ministro de Países Bajos, Ruben Brekelmans, anunció una contribución adicional de 250 millones de euros a la iniciativa PURL de la OTAN para la adquisición de armas estadounidenses destinadas a Ucrania. Brekelmans afirmó que la UE está “coordinando tanto con Ucrania como con Estados Unidos” y que los puntos propuestos por Europa “han sido tomados en serio por Estados Unidos y, por supuesto, por Ucrania”.

La ministra luxemburguesa de Defensa, Yuriko Backes, instó a Rusia a poner fin a las “exigencias maximalistas que equivalen a la capitulación de Ucrania”. “Sin una paz sostenible no habrá paz, y esto también redundaría en beneficio de nuestros aliados estadounidenses”, declaró Backes. La ministra letona, Liene Gatere, sostuvo que la paz debe alcanzarse “en los términos de Ucrania”, mientras que el titular sueco, Pal Jonson, defendió que la UE ayude a Kiev a negociar “desde una posición de fuerza”.

Según Kallas, la ayuda financiera a Ucrania será esencial incluso en el caso de alcanzarse un alto el fuego, estimando que Kiev necesitará al menos 70.000 millones de euros anuales para mantener su defensa. La posible utilización de los activos rusos congelados para este fin sigue generando dudas legales y diferencias entre los Estados comunitarios, aunque una veintena de ellos apoyan la propuesta preferida por las instituciones europeas.

Temas Relacionados

Ucrania Unión Europea Rusia Estados Unidos Bruselas Florida Diplomacia Seguridad OTAN Kaja KallasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

La cifra supera la mitad de los portadores del virus en el mundo. La OMS calificó de histórica la recomendación del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada que podría transformar la prevención

Más de 21 millones de

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”

Zelensky se reúne con Macron

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

El enviado especial de Estados Unidos hablará con el jefe del Kremlin el martes

Steve Witkoff viajará a Moscú

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Washington afirma que el operativo, realizado junto a las autoridades sirias, busca impedir la regeneración operativa del grupo terrorista y proteger su infraestructura regional

Estados Unidos destruyó más de

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

La decisión se interpreta como una derrota de Jeremy Corbyn y una victoria de Zarah Sultana tras una votación en la que ganó por un estrecho margen del 51%

El nuevo partido británico a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Joaquin Sabina se despide de

Joaquin Sabina se despide de los escenarios definitivamente entre vítores y lágrimas

Queso manchego: estas son los productos que sí cumplen según Profeco

Habló una de las víctimas del pastor abusador de Hurlingham: “Me intimidaba diciendo que le daba la espalda al Señor”

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló dentro de una vivienda y provocó daños materiales

Cuál es el lejano destino que recibe mayoría de las crecientes exportaciones de yerba mate de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay incautó 400 kilos de

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

La industria europea de medicamentos veterinarios pide a la UE medidas urgentes para la sostenibilidad del sector

Joaquín Prat desvela que quiere casarse por la iglesia con Alexia Pla

Podemos quiere que el Congreso se pronuncie sobre su petición de acabar con la bases militares de EEUU en España

Media Luna Roja denuncia una decena de heridos por un nuevo ataque de colonos israelíes en Cisjordania

ENTRETENIMIENTO

El niño que nunca existió

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne