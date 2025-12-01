Kallas dijo que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa

Kallas aseguró que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa (REUTERS/Yves Herman)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Ucrania reforzaría su posición en las negociaciones de paz con Rusia si participara acompañada por la UE en las reuniones organizadas en Estados Unidos. “Los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos”, declaró Kallas en Bruselas antes del inicio del Consejo de ministros comunitarios de Defensa.

La ex primera ministra de Estonia describió la semana como un momento potencialmente clave para la diplomacia orientada a poner fin a la guerra. Según Kallas, “ayer oímos que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles pero productivas. Aún no conocemos los resultados, pero hoy hablaré con el ministro de Defensa de Ucrania y con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania”.

Respecto a la postura de la Unión Europea, Kallas subrayó la importancia de incrementar la presión sobre Rusia mediante sanciones adicionales y la continuidad del apoyo militar, financiero y humanitario a Kiev. “Está claro que Rusia no quiere la paz, por lo que debemos fortalecer Ucrania al máximo para que esté preparada para defenderse en estos momentos tan difíciles”, señaló la representante europea.

Kallas espera conocer hoy los detalles sobre el avance de las negociaciones en Florida del acuerdo de paz para la paz en Ucrania

La diplomática fue consultada por unas declaraciones previas en las que sugirió que Rusia debería reducir sus Fuerzas Armadas. Insistió en que, si se presiona al Ejército de Ucrania, que no ha invadido ningún país, la misma presión debería ejercerse sobre el Ejército ruso. “El ejército ruso es el que supone un riesgo para todos, y no me refiero a los países europeos, sino a todos los países vecinos de Rusia. Si nos fijamos en los 19 países que han invadido en los últimos 100 años, todos ellos están en peligro”, argumentó Kallas. Según la política estonia, un ejército ruso numeroso implica el riesgo potencial de nuevas agresiones regionales.

Sobre el debate en torno al uso de activos rusos congelados como fuente de financiación para Ucrania, Kallas reconoció que Bélgica tiene “preocupaciones legítimas sobre los riesgos”, mientras otros Estados miembro insisten en su disposición a compartirlos. La jefa de la diplomacia europea aseguró: “No vamos a abandonar el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania”, en alusión a la cumbre prevista los días 18 y 19 en Bruselas.

Las conversaciones diplomáticas entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, celebradas el domingo en Florida y encabezadas por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, junto al secretario ucraniano Rustem Umérov y el primer viceministro de Exteriores Sergiy Kyslytsya, continuaron negociaciones previas en Ginebra. Estas reuniones han dado lugar a una nueva propuesta de acuerdo de paz de 19 puntos más favorable para Kiev y sus aliados europeos frente al anterior borrador acordado entre Washington y Moscú.

Ministros de Defensa de la UE subrayan la importancia de alcanzar una paz sostenible en Ucrania y rechazan las exigencias maximalistas de Rusia (REUTERS/Yves Herman)

En el encuentro de ministros de Defensa de la UE, el ministro de Países Bajos, Ruben Brekelmans, anunció una contribución adicional de 250 millones de euros a la iniciativa PURL de la OTAN para la adquisición de armas estadounidenses destinadas a Ucrania. Brekelmans afirmó que la UE está “coordinando tanto con Ucrania como con Estados Unidos” y que los puntos propuestos por Europa “han sido tomados en serio por Estados Unidos y, por supuesto, por Ucrania”.

La ministra luxemburguesa de Defensa, Yuriko Backes, instó a Rusia a poner fin a las “exigencias maximalistas que equivalen a la capitulación de Ucrania”. “Sin una paz sostenible no habrá paz, y esto también redundaría en beneficio de nuestros aliados estadounidenses”, declaró Backes. La ministra letona, Liene Gatere, sostuvo que la paz debe alcanzarse “en los términos de Ucrania”, mientras que el titular sueco, Pal Jonson, defendió que la UE ayude a Kiev a negociar “desde una posición de fuerza”.

Según Kallas, la ayuda financiera a Ucrania será esencial incluso en el caso de alcanzarse un alto el fuego, estimando que Kiev necesitará al menos 70.000 millones de euros anuales para mantener su defensa. La posible utilización de los activos rusos congelados para este fin sigue generando dudas legales y diferencias entre los Estados comunitarios, aunque una veintena de ellos apoyan la propuesta preferida por las instituciones europeas.