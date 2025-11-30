Trágicas inundaciones en Sri Lanka: al menos 330 muertos y más de un millón de afectados

La gente viaja en un bote perteneciente al ejército de Sri Lanka en una zona inundada tras el ciclón Ditwah en Kelaniya, Sri Lanka, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Thilina Kaluthotage

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka ha elevado ya a 334 las víctimas mortales y a 370 los desaparecidos en el país debido al paso del ciclón ‘Ditwah’ y que han obligado a evacuar a más de 120.000 personas.

Más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por la inundaciones y los pronósticos del Departamento de Meteorología del Gobierno ceilandés han apuntado a que las lluvias continuarán en las próximas horas en varias zonas del país.

Las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora y en las zonas de costa las olas han llegado a los tres metros de altura, lo que ha provocado una situación complicada en el mar en varias regiones, calificada por la agencia estatal como “muy agitada”.

Una estatua de Buda parcialmente sumergida en una zona inundada tras el paso del ciclón Ditwah en Kelaniya, Sri Lanka, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Thilina Kaluthotage

Las regiones de Badulla y Kandy han sido las más afectadas con 88 y 71 víctimas mortales, respectivamente, y con casi 150 personas desaparecidas en ambos territorios.

La Policía ha advertido este domingo a la población que se aleje de las zonas dañadas como carreteras o puentes por posibles derrumbamientos o deslizamientos de tierra ya que podría suponer un grave riesgo para la seguridad.

Los servicios de la línea ferroviaria principal han sido cancelados durante toda la jornada de este sábado por las fuertes lluvias que han dejado sumergidas las vías del tren y el Ministerio de Salud del país ha declarado la emergencia en los centros hospitalarios durante una semana, hasta el 4 de diciembre, para garantizar los servicios de salud mientras duren los efectos del temporal.

Un hombre camina por una calle inundada, tras el ciclón Ditwah en Kelaniya, Sri Lanka, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Thilina Kaluthotage

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha promulgado la declaración del Estado de Emergencia Pública para todo el país en la Gaceta oficial para “garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública”, según recoge el portal de noticias ceilandés Adaderana.

El más letal en años

El Servicio Nacional de Transfusiones de Sangre afirmó que las reservas eran escasas a pesar de que ha habido relativamente pocos heridos.

Su jefe, Lakshman Edirisinghe, dijo que su necesidad diaria era de unas 1.500 unidades de sangre, pero las interrupciones causadas por el clima habían reducido el suministro a solo 236 unidades el sábado.

Un hombre camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Wellampitiya, Sri Lanka, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Thilina Kaluthotage

“Debido a las inundaciones y las fuertes lluvias, no pudimos llevar a cabo nuestras campañas móviles para recoger sangre”, dijo a los periodistas en Colombo. “Hacemos un llamamiento a los donantes para que visiten el banco de sangre más cercano.”

La Organización Nacional de Investigación de la Construcción, que supervisa la estabilidad de las colinas, afirmó que existe un alto riesgo de nuevos deslizamientos porque las laderas de las montañas seguían saturadas de agua de lluvia.

El presidente Anura Kumara Dissanayake declaró el sábado el estado de emergencia para hacer frente a las consecuencias del ciclón y pidió ayuda internacional.

El sistema meteorológico extremo ha destruido más de 25.000 viviendas y enviado a 147.000 personas a refugios temporales gestionados por el Estado.

(con información de EP)