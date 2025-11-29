Mundo

Alerta en Irán por la grave contaminación del aire: centros educativos y administrativos permanecerán cerrados

Las restricciones aplican para la capital Teherán, que en los últimos días ha sido una de las ciudades más contaminadas del mundo, y varias provincias afectadas por la emergencia ambiental

Guardar
Mujeres iraníes transitan por la
Mujeres iraníes transitan por la calle con tapabocas (AFP)

La severa contaminación del aire en Teherán y varias otras provincias de Irán ha obligado de nuevo este sábado al cierre de centros educativos y administrativos, y a la declaración de alerta de los equipos de emergencia ante los niveles dañinos de polución para la población.

Teherán, que en los últimos días ha sido una de las ciudades más contaminadas del mundo, registró unos niveles de concentración de partículas PM2,5 (las más peligrosas para el ser humano) de 156 en las últimas 24 horas, considerados insalubres para todos los grupos, según la Compañía de Control de Calidad del Aire de la capital iraní.

Ante esta situación, los colegios y universidades funcionan de manera virtual, los trabajadores de oficinas públicas trabajan desde casa y los bancos operan de forma limitada, con algunas sucursales de guardia, anunció el Comité de Emergencia por Contaminación del Aire.

En los últimos días Teherán
En los últimos días Teherán fue unas de las ciudades más contaminadas del mundo (AFP)

Asimismo, la Oficina Meteorológica de Teherán informó que, debido a la concentración de partículas contaminantes, los equipos de emergencia permanecen en “alerta máxima”, indicando que la contaminación del aire seguirá en niveles dañinos hasta el lunes.

El gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, recomendó el uso de mascarillas para los grupos vulnerables, como niños, personas mayores, pacientes con enfermedades cardíacas o respiratorias y mujeres embarazadas.

Además de Teherán, varias provincias del país, como Azerbaiyán Oriental y Occidental, Ardabil, Alborz, Bushehr, Gilan e Isfahán, que también registran altos niveles de contaminación del aire, han tomado medidas similares, como impartir clases educativas de manera virtual y restringir actividades administrativas.

Estas restricciones comenzaron el martes y miércoles pasados en Teherán y una decena de provincias del país.

La gente pasa junto
La gente pasa junto a un mural del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Los niveles de índice de calidad del aire entre 151 y 200 se consideran insalubres para todos los grupos, mientras que las lecturas superiores a 200 se clasifican como muy insalubres o peligrosas.

Todos los años, a finales de otoño y durante el invierno, Irán vive una crisis de contaminación del aire, alimentada por emisiones de vehículos, industrias y condiciones meteorológicas adversas.

Expertos ambientales señalan como causas principales de la contaminación las emisiones de los vehículos, la quema de combustibles de baja calidad, fábricas antiguas en la periferia metropolitana y la inversión térmica que atrapa los contaminantes.

Según datos del Ministerio iraní de Salud, la contaminación del aire mató a casi 58.975 personas en Irán entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IráncontaminaciónPM2,5Contaminación del aire en Irán

Últimas Noticias

La Unión Africana suspendió a Guinea-Bissau tras el golpe de Estado

El organismo calificó la intervención militar como “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional”, y advirtió que podría imponer sanciones a los principales responsables

La Unión Africana suspendió a

El papa León XIV visitó la emblemática Mezquita Azul de Estambul en su tercer día de viaje por Turquía

El programa papal incluyó por la tarde un encuentro con líderes eclesiásticos locales y la participación en un breve servicio en la Iglesia Patriarcal de San Jorge

El papa León XIV visitó

Zelensky condenó el masivo ataque ruso con 36 misiles y casi 600 drones contra Kiev: “Tenemos que hablar con todos los socios para terminar esta guerra”

El presidente ucraniano elevó la cifra de víctimas mortales a tres y sostuvo que hay decenas de heridos. También informó que más de 600 mil personas quedaron sin electricidad en la capital y sus alrededores

Zelensky condenó el masivo ataque

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles sobre edificios residenciales en Kiev: al menos tres muertos y decenas de heridos

Cuatro edificaciones fueron impactadas por misiles hipersónicos rusos y drones. El alcalde de la capital ucraniana informó acerca de los cortes en el suministro eléctrico y problemas con el abastecimiento de agua potable

Rusia lanzó un ataque con

Las aerolíneas afectadas por las fallas técnicas de Airbus anunciaron cancelaciones y retrasos en vuelos programados para el fin de semana

Empresas de América, Europa, Asia y Oceanía enfrentan interrupciones y suspensiones de viajes tras una alerta que exige actualizaciones inmediatas en cientos de aviones A320neo

Las aerolíneas afectadas por las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miraflores incrementa seguridad en la

Miraflores incrementa seguridad en la Calle de las pizzas en la previa de la final de la Copa Libertadores

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Los argentinos compraron más de USD 20.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 29 de noviembre

México presenta resultados alentadores en la estrategia de conservación de la vaquita marina

INFOBAE AMÉRICA
Enviados de Ucrania viajan a

Enviados de Ucrania viajan a EEUU para negociar el plan de paz: “La tarea es definir los pasos necesarios para poner fin a la guerra”

Felipe VI apuesta por avanzar junto a Alemania en el sector de defensa y ensalza a las empresas españolas

Isabel Pantoja reaparece en los juzgados 10 meses después, e indiferente a las declaraciones de sus hijos Kiko e Isa

Rubiales: "Louzán le ha dado las llaves de la RFEF a Tebas"

La Unión Africana suspendió a Guinea-Bissau tras el golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en la vida real? Estos son los lugares donde se grabó la serie

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa