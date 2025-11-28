Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial

El bloque europeo busca cerrar una posición común antes de la cumbre del Mercosur en Brasil prevista para el 20 de diciembre. (REUTERS/Stephane Mahe/Fotografía de archivo)

La Unión Europea prevé votar el acuerdo comercial con el Mercosur entre el 16 y el 19 de diciembre, según informaron fuentes europeas a la agencia AFP. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, busca el respaldo de los Estados miembros antes de la cumbre del Mercosur, prevista para el 20 de diciembre en Brasil.

Antes de avanzar, los 27 países de la UE aguardan el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, programada para el 16 de diciembre, sobre las medidas de salvaguarda destinadas a proteger a los agricultores europeos, quienes han manifestado su rechazo al tratado. Estas medidas incluyen un control reforzado sobre productos agrícolas sensibles como carne bovina, aves, arroz y etanol, y prevén la posibilidad de intervención en caso de desestabilización del mercado.

Los Estados miembros ya aprobaron la cláusula de salvaguarda, que ahora debe ser debatida por los eurodiputados. Si recibe el visto bueno parlamentario, la votación entre los países de la Unión se producirá entre el 16 y el 19 de diciembre, según confirmaron un diplomático y una fuente de la Comisión Europea. La decisión se tomará por mayoría calificada.

El acuerdo abriría el mercado europeo a productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja. (Imagen: Shutterstock)

El tratado facilitaría la exportación desde la UE de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A cambio, abriría el mercado europeo a productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja, lo cual genera inquietud en sectores agrícolas europeos.

Francia mantiene una posición crítica frente al acuerdo, aunque enfrenta dificultades para conformar una minoría de bloqueo, dado el apoyo de países como Alemania y España. Organizaciones de agricultores anunciaron que realizarán una gran marcha de protesta en Bruselas el 18 de diciembre, coincidiendo con una cumbre europea.

Personas asisten a una manifestación convocada por agricultores franceses para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia, 14 de octubre de 2025. (REUTERS/Stephane Mahe)

Los diputados franceses reiteraron este jueves su oposición al acuerdo comercial, a pocas semanas de que comiencen las votaciones decisivas en las instituciones europeas. La resolución parlamentaria fue impulsada por La Francia Insumisa (LFI) y contó con el apoyo unánime de los grupos políticos. El texto refleja un consenso inusual en un Parlamento marcado por la fragmentación, y confirma que el rechazo al pacto se ha convertido en un punto de unión entre la izquierda, sectores del centro y buena parte de la oposición conservadora.

El Ejecutivo considera que los compromisos ambientales y sanitarios del Mercosur no alcanzan los estándares europeos y que las garantías adicionales aún no compensan los riesgos para la agricultura francesa.

Tras la votación de los Estados miembros, la ratificación definitiva del acuerdo dependerá de una votación en el Parlamento Europeo, prevista para comienzos de 2026, donde se anticipa un resultado reñido.

(Con información de AFP)