Mundo

La OIEA presiona a Irán mientras el régimen asegura que persisten los riesgos para visitar los sitios nucleares atacados

La Junta de Gobernadores de la agencia atómica de la ONU urge a Teherán a informar sobre el estado de sus reservas de uranio y las instalaciones afectadas

Guardar
Central nuclear Irán
Central nuclear Irán

La advertencia sobre los riesgos que implica acercarse a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en los recientes ataques ha marcado un nuevo punto de tensión en la relación entre Irán y los organismos internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, subrayó que la reanudación de las inspecciones solo será posible bajo condiciones de seguridad reforzadas, debido a la presencia de municiones sin detonar y la amenaza de contaminación radiactiva y química, según declaró a France 24 en París.

El funcionario explicó que, mientras las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) continúan en las instalaciones no afectadas, el acceso a los sitios dañados requiere “un nuevo marco y modalidades adecuadas”. Araghchi insistió en que la situación actual exige medidas excepcionales para proteger tanto a los inspectores como a la población, y remarcó que la seguridad es ahora la principal preocupación en torno a las instalaciones nucleares atacadas.

La postura de Irán se endureció tras la reciente resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA, compuesta por treinta y cinco países, que instó a Teherán a informar “sin demora” sobre el estado de sus reservas de uranio enriquecido y de las instalaciones afectadas en los ataques de junio. Araghchi calificó esta decisión como “una decisión política y unilateral”, argumentando que “si no se tienen en cuenta las realidades sobre el terreno, se comete un error”, según sus declaraciones a France 24. El ministro sostuvo que la resolución ignoró el hecho de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido bombardeadas, lo que, a su juicio, altera por completo las condiciones para cualquier inspección.

El director general del Organismo
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. (Foto AP/Richard Drew)

En este contexto, Araghchi recordó que el acuerdo alcanzado en El Cairo a principios de año con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ya reconocía que los ataques habían modificado las circunstancias y que sería necesario establecer un nuevo protocolo de inspección. Según el ministro, este entendimiento proporcionaba un marco de cooperación antes de que Israel y Estados Unidos bombardearan las instalaciones de enriquecimiento durante el conflicto de doce días de junio. Araghchi acusó a las potencias occidentales de “dar al traste” con el acuerdo, y sostuvo que la votación de la Junta de Gobernadores “socavaba el acuerdo de inspección de El Cairo que Grossi alcanzó con Teherán en septiembre a través de la mediación egipcia”.

El riesgo de nuevos ataques permanece latente, según Araghchi, quien afirmó que el historial reciente de Israel indica que la amenaza persiste. “El régimen israelí ha atacado siete países diferentes en los últimos dos años”, declaró el ministro a France 24. “Por lo tanto, es evidente que otro ataque es posible”. Estas declaraciones se produjeron un día después de que Rafael Grossi manifestara en Manila el deseo del OIEA de “retomar plenamente la colaboración con Irán” para restablecer el acceso a las inspecciones y verificar las actividades de enriquecimiento.

En cuanto a la situación actual del programa nuclear iraní, Araghchi aseguró que, tras los ataques, Irán ha suspendido el enriquecimiento de uranio en todas sus instalaciones. “No hay enriquecimiento en este momento porque nuestras instalaciones —nuestras instalaciones de enriquecimiento— han sido atacadas”, respondió el ministro a una pregunta de un periodista de Associated Press durante una conferencia en Teherán. Añadió: “No hay enriquecimiento nuclear no declarado en Irán. Todas nuestras instalaciones están bajo las salvaguardias y la supervisión del OIEA”.

Antes de estos acontecimientos, Irán había alcanzado un nivel de enriquecimiento de uranio del sesenta por ciento de pureza, apenas por debajo del umbral considerado de grado armamentístico, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 en 2018. Teherán sostiene que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos.

Temas Relacionados

Instalaciones nucleares Irán Organismo Internacional de Energía Atómica Abbas Araghchi Rafael Grossi Israel París El Cairo Enriquecimiento de uranio Junta de Gobernadores

Últimas Noticias

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

El general Horta N’Ta asumirá el ejecutivo por un año. El candidato opositor Fernando Dias acusa al presidente saliente de orquestar el golpe para evitar su derrota electoral

Se consolida el golpe militar

Un buque de la armada neozelandesa atravesó el estrecho de Taiwán bajo vigilancia de fuerzas chinas

El buque zarpó del mar Meridional hacia la región del norte de Asia haciendo uso de la libertad de navegación que el régimen de Beijing no reconoce

Un buque de la armada

Australia incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de “patrocinadores del terrorismo”

La ministra de Exteriores del país, Penny Wong, dijo que “los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano”

Australia incluyó a la Guardia

Macron presentó el nuevo servicio militar voluntario que se implementará en Francia a partir de 2026

El gobierno busca incrementar la capacidad de respuesta ante riesgos internacionales. Sólo tendrán actividad en territorio francés e incluirá formación cívica además del entrenamiento en defensa

Macron presentó el nuevo servicio

Europa continúa con su inversión en Defensa: dos países compraron drones submarinos para uso militar especial

La compañía alemana Euroatlas concretó acuerdos con ministerios de Defensa europeos para suministrar equipos Greyshark, destinados a tareas estratégicas, en medio de un contexto de mayor inversión en defensa

Europa continúa con su inversión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de Whirlpool,

Tras el cierre de Whirlpool, el presidente de la UIA destacó que producir en Argentina es 30% más caro que en Brasil

Procuraduría investiga posibles fallas del Ejército en protocolos de prevención por tragedia en el Cantón Norte

Joven estudiante pierde semanas de avance en su tesis tras el robo de su laptop mientras atendía su panadería en Tarapoto

Qué dice la denuncia de la hija del ex intendente de San Isidro que complicó a Wanda Nara

Sicarios atacaron a bala un cortejo fúnebre en Ibagué: dejó saldo de seis heridos y una víctima fatal

INFOBAE AMÉRICA
Johnny Depp muestra su arte

Johnny Depp muestra su arte en Tokio: “Crear es una necesidad; si no lo hago, mi cerebro explota”

Polonia compra casi 100 helicópteros de combate Apache AH-64E a Boeing por unos 4.000 millones

La ONU denuncia la muerte de más de 125 civiles en ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego

Fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

Cómo conservar la pata de jamón para que no se reseque: "No le pongas papel de film porque lo único que haces es ahogarl

ENTRETENIMIENTO

Noah Schnapp reveló su reacción

Noah Schnapp reveló su reacción al leer el guion final de Stranger Things

La sorprendente transformación de Tekashi 6ix9ine en la era de los streamers y el contenido viral

Elizabeth Olsen explicó la razón por la que evita realizar comedias románticas modernas

“Familia en renta”: el proyecto que llevó a Brendan Fraser a redescubrirse en Tokio

Ariana Grande reveló historias personales, su relación con Cynthia Erivo y el detrás de escena de Wicked