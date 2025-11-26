El Vaticano reafirmó la importancia de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio católico (REUTERS/ARCHIVO)

El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó esta semana un documento que reafirma la importancia de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio entre católicos, en respuesta a lo que considera crecientes desafíos como “la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor”. El texto, titulado “Una caro. Elogio de la monogamia”, fue presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del organismo, con la aprobación del papa León XIV.

Según explicó Fernández durante la presentación, el origen del documento estuvo en la petición de varios obispos africanos, preocupados por la persistencia de la poligamia en determinadas regiones. Sin embargo, el cardenal subrayó que el análisis aborda una realidad global, en la que el sacramento del matrimonio enfrenta amenazas estructurales y culturales. El texto enfatiza que, pese a los cambios sociales, “el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo”, tal como recoge el documento divulgado por el Vaticano.

El documento 'Una caro. Elogio de la monogamia' responde a la preocupación de obispos africanos por la persistencia de la poligamia (AP/ARCHIVO)

En el análisis de la coyuntura social actual, el Dicasterio advierte sobre el impacto del entorno digital y las redes sociales, donde “el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual”. El organismo considera urgente una nueva pedagogía sobre las relaciones humanas, al señalar que “el amor no puede reducirse a un impulso” y requiere responsabilidad y esperanza.

El documento profundiza en la doctrina católica sobre el matrimonio, ratificando que para esta confesión religiosa la unión conyugal es indisoluble y se fundamenta en amplias referencias bíblicas y teológicas. Asimismo, aborda aspectos vinculados a la vida sexual en el matrimonio, defendiendo que la relación íntima debe estar “naturalmente abierta a la comunicación de la vida”, pero matiza que este no es un objetivo explícito para cada acto sexual, de acuerdo con citas del papa Juan Pablo II incluidas en el texto.

El Dicasterio de la Doctrina de la Fe advierte sobre el impacto de los divorcios, el poliamor y la banalización del adulterio en la sociedad actual (ARCHIVO)

En esta línea, el Dicasterio señala situaciones legítimas para el sexo conyugal sin fines reproductivos, como los casos en los que la pareja no puede tener hijos o la utilización de los “ritmos naturales inherentes a las funciones generativas” para mantener relaciones solo en periodos infértiles.

El documento ofrece también recomendaciones para fortalecer los vínculos matrimoniales, como fomentar el desarrollo personal de cada cónyuge a través del trabajo, proyectos y aprendizajes individuales, así como el sentido procreativo del matrimonio o la adopción para quienes no puedan tener hijos. El informe anima a las parejas a compartir tiempo con otros matrimonios y a buscar formas de servicio a la sociedad para prevenir la ruptura matrimonial.