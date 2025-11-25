Impactante rescate en Jerusalén: así salvaron a un adolescente atrapado a 300 metros de altura por casi 9 horas

Un adolescente de 15 años fue rescatado tras pasar horas atrapado en una grúa a 36 pisos de altura en Jerusalén (Créditos: @inbartvizer/X)

Un adolescente de 15 años fue rescatado este lunes tras pasar unas 9 horas colgado de una grúa a 36 pisos de altura en Jerusalén, en un operativo que movilizó a los bomberos y servicios de emergencia de la ciudad. El joven, que permanecía suspendido en una pequeña plataforma conectada al gancho de la grúa, fue rescatado y llevado a un hospital, según informaron Associated Press (AP) y The Times of Israel.

El incidente ocurrió en la entrada de Jerusalén, junto a un rascacielos en construcción. Según AP, el adolescente habría escalado la estructura alrededor de la medianoche y permaneció atrapado entre siete y nueve horas, según las estimaciones de ambas fuentes.

El suboficial Eyal Cohen, comandante adjunto de la estación de bomberos del distrito de Jerusalén, detalló a JNS que el escenario suponía retos inusuales debido a la gran altura y la orientación complicada de la grúa. “Solo por milagro logró salir con vida”, afirmó Cohen al canal israelí.

El operativo de rescate movilizó a bomberos y servicios de emergencia, que enfrentaron retos excepcionales por la altura y la orientación de la grúa (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Según el relato de Channel 12 News, fue el propio adolescente quien tomó la iniciativa de llamar a los servicios de emergencia, indicando por teléfono: “Necesito ayuda, estoy atrapado. Quería ver el paisaje”. Además, un transeúnte que lo detectó posteriormente avisó nuevamente a las autoridades, lo que aceleró la respuesta y activó el operativo especial de rescate.

Los bomberos desplegaron un dispositivo para acceder al joven, quien se encontraba a unos 300 metros sobre el suelo, según The Times of Israel. Los equipos escalaron la grúa y lograron llegar hasta la plataforma donde el adolescente estaba atrapado, de acuerdo con AP.

Los rescatistas descendieron, mediante un sistema de poleas, a un bombero especializado hasta la plataforma donde se encontraba el adolescente, para que pudiera asistirlo directamente y prepararlo para el descenso seguro.

El joven permaneció suspendido entre siete y nueve horas en una plataforma a 300 metros sobre el suelo, según fuentes oficiales (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Shai Nehemiah, comandante de la operación, explicó que el rescate presentó dificultades excepcionales debido a la altura y al ángulo en que se encontraba la grúa.

“Los bomberos actuaron con criterio y profesionalismo para construir un sistema de cuerdas que permitió el acceso seguro al adolescente y su rescate”, afirmó Nehemiah en declaraciones recogidas por The Times of Israel.

Una vez en tierra, el adolescente fue atendido por los servicios médicos de Magen David Adom. Según The Times of Israel, presentaba raspaduras leves y signos de deshidratación tras pasar horas expuesto en la plataforma. Los paramédicos lo trasladaron al hospital Hadassah Ein Kerem para una evaluación más exhaustiva, aunque su estado general era considerado bueno.

El propio adolescente alertó a los servicios de emergencia y un transeúnte reforzó el aviso, lo que aceleró la respuesta de los rescatistas (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Respecto a las causas del incidente, el propio joven declaró a los equipos de rescate que subió a la grúa porque quería “ver la vista”, según Associated Press. En tanto, las autoridades descartaron inicialmente que se tratara de un intento de suicidio.

Eyal Cohen, funcionario de bomberos, señaló que este caso se suma a otros episodios recientes en los que jóvenes han sido sorprendidos al escalar edificios altos en Jerusalén.

El lugar del suceso fue escenario de otros incidentes graves. The Times of Israel recuerda que el mes pasado, durante una protesta masiva, un joven falleció tras caer desde el mismo rascacielos en construcción junto al que se encuentra la grúa.

Los bomberos utilizaron un sistema de poleas y cuerdas para acceder de forma segura al adolescente y lograr su descenso (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Este antecedente ha reavivado el debate sobre la seguridad en obras y estructuras de gran altura en la ciudad.

Las autoridades destacaron la dificultad y el riesgo del operativo. Nehemiah, comandante de la operación, subrayó la complejidad del rescate por la altura y la posición de la grúa, mientras que Cohen, funcionario de bomberos, valoró el desenlace como un hecho extraordinario dadas las circunstancias.

El resultado del rescate fue considerado por los responsables como un suceso poco común, en el que la pericia de los equipos de emergencia y la fortuna evitaron una tragedia en condiciones extremas.