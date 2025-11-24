Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, indicó este lunes que el texto del plan de paz elaborado en conjunto con Estados Unidos y varias potencias europeas fue reducido y modificado en la última ronda de negociaciones celebrada el domingo en Ginebra.

El mandatario explicó que el documento, presentado inicialmente por Washington con 28 puntos, pasó a 19 tras aceptar numerosas demandas de Kiev y sus aliados, aunque advirtió que temas clave aún deberán ser tratados personalmente en una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Después de Ginebra, hay menos puntos y muchas cosas justas han sido incluidas en el marco”, expresó Zelensky durante su discurso diario a la nación, al tiempo que subrayó la importancia de la presión internacional en la definición del nuevo borrador.

El presidente ucraniano señaló que algunos de los asuntos más delicados y de mayor impacto quedarán reservados para un diálogo directo entre él y Trump, previsto para los próximos días.

“Nuestro equipo informó hoy sobre el nuevo borrador de pasos y es realmente la perspectiva correcta; hablaré las cuestiones delicadas con el presidente Trump”, remarcó Zelensky.

Según fuentes citadas por medios internacionales, la insistencia de Ucrania y los representantes europeos durante las conversaciones en Suiza permitió eliminar varios de los puntos que el gobierno de Kiev consideraba imposibles de aceptar en la propuesta inicial.

El presidente de Ucrania aseguró que las principales exigencias de Kiev fueron incorporadas al documento y que los temas más complejos se discutirán directamente con Donald Trump en los próximos días

Aunque no se han detallado públicamente los apartados eliminados, diplomáticos y analistas atribuyen los cambios a un esfuerzo coordinado por blindar la soberanía ucraniana y fijar restricciones a cualquier concesión que debilite la posición del país ante una eventual mesa de diálogo con Moscú.

Zelensky reconoció que lograr un texto final que pueda someterse a Rusia será “muy difícil”.

El presidente insistió en que el documento definitivo debe garantizar la protección del territorio, el cese de los ataques y el respeto integral a la soberanía nacional.

“Si avanza el proceso, no debe haber misiles ni bombardeos masivos sobre Ucrania y nuestra población. Aquellos que tienen fuerza en el mundo están en condiciones de garantizar esto”, expresó.

La reacción de Moscú al nuevo borrador fue negativa. Autoridades rusas trasladaron que los cambios impulsados por Kiev y varios socios europeos resultan “inaceptables” y que el Kremlin solo considerará avances si nuevas rondas de negociación permiten adaptar el texto a sus exigencias principales.

Rusia, que ocupa extensos territorios ucranianos desde el inicio de la invasión en 2022, reclama que cualquier acuerdo contemple garantías de seguridad a largo plazo, reconocimiento de los territorios bajo su control y neutralidad internacional de Ucrania.

La Casa Blanca, por su parte, respondió el lunes a críticas provenientes tanto de sectores republicanos como demócratas, que acusan al presidente Trump de favorecer intereses rusos al promover iniciativas para el cierre del conflicto.

“La idea de que Estados Unidos no está interactuando con ambas partes de manera equitativa es una falacia absoluta”, sostuvo la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Además, subrayó que Trump se mantiene “esperanzado y optimista” respecto a que pueda alcanzarse finalmente un marco de paz aceptable.

En su mensaje, Zelensky hizo hincapié en la importancia de que la población esté atenta a las alertas antiaéreas, especialmente en momentos de negociación internacional. El mandatario advirtió que Rusia tiene interés en romper los diálogos de paz y podría aprovechar la coyuntura para lanzar ataques sorpresa o intensificar los bombardeos sobre zonas urbanas.

La agenda de los próximos días para Ucrania y sus socios se centrará en cerrar detalles, resolver divergencias técnicas y preparar los términos que serán sometidos a consulta política entre todos los actores involucrados. El resultado final dependerá tanto de la habilidad negociadora de las delegaciones occidentales como de la receptividad de Moscú para aceptar un marco revisado que respete la integridad de Ucrania y ponga las bases para una paz estable en la región.

(Con información de EFE y AFP)