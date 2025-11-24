Mundo

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El presidente de Ucrania aseguró que las principales exigencias de Kiev fueron incorporadas al documento y que los temas más complejos se discutirán directamente con el mandatario estadounidense en los próximos días

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, indicó este lunes que el texto del plan de paz elaborado en conjunto con Estados Unidos y varias potencias europeas fue reducido y modificado en la última ronda de negociaciones celebrada el domingo en Ginebra.

El mandatario explicó que el documento, presentado inicialmente por Washington con 28 puntos, pasó a 19 tras aceptar numerosas demandas de Kiev y sus aliados, aunque advirtió que temas clave aún deberán ser tratados personalmente en una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después de Ginebra, hay menos puntos y muchas cosas justas han sido incluidas en el marco”, expresó Zelensky durante su discurso diario a la nación, al tiempo que subrayó la importancia de la presión internacional en la definición del nuevo borrador.

El presidente ucraniano señaló que algunos de los asuntos más delicados y de mayor impacto quedarán reservados para un diálogo directo entre él y Trump, previsto para los próximos días.

Nuestro equipo informó hoy sobre el nuevo borrador de pasos y es realmente la perspectiva correcta; hablaré las cuestiones delicadas con el presidente Trump”, remarcó Zelensky.

Según fuentes citadas por medios internacionales, la insistencia de Ucrania y los representantes europeos durante las conversaciones en Suiza permitió eliminar varios de los puntos que el gobierno de Kiev consideraba imposibles de aceptar en la propuesta inicial.

El presidente de Ucrania aseguró
El presidente de Ucrania aseguró que las principales exigencias de Kiev fueron incorporadas al documento y que los temas más complejos se discutirán directamente con Donald Trump en los próximos días

Aunque no se han detallado públicamente los apartados eliminados, diplomáticos y analistas atribuyen los cambios a un esfuerzo coordinado por blindar la soberanía ucraniana y fijar restricciones a cualquier concesión que debilite la posición del país ante una eventual mesa de diálogo con Moscú.

Zelensky reconoció que lograr un texto final que pueda someterse a Rusia será “muy difícil”.

El presidente insistió en que el documento definitivo debe garantizar la protección del territorio, el cese de los ataques y el respeto integral a la soberanía nacional.

Si avanza el proceso, no debe haber misiles ni bombardeos masivos sobre Ucrania y nuestra población. Aquellos que tienen fuerza en el mundo están en condiciones de garantizar esto”, expresó.

La reacción de Moscú al nuevo borrador fue negativa. Autoridades rusas trasladaron que los cambios impulsados por Kiev y varios socios europeos resultan “inaceptables” y que el Kremlin solo considerará avances si nuevas rondas de negociación permiten adaptar el texto a sus exigencias principales.

Rusia, que ocupa extensos territorios ucranianos desde el inicio de la invasión en 2022, reclama que cualquier acuerdo contemple garantías de seguridad a largo plazo, reconocimiento de los territorios bajo su control y neutralidad internacional de Ucrania.

La Casa Blanca, por su parte, respondió el lunes a críticas provenientes tanto de sectores republicanos como demócratas, que acusan al presidente Trump de favorecer intereses rusos al promover iniciativas para el cierre del conflicto.

Zelensky explicó que el documento,
Zelensky explicó que el documento, presentado inicialmente por Washington con 28 puntos, pasó a 19 tras aceptar numerosas demandas de Kiev y sus aliados (REUTERS/Nathan Howard)

La idea de que Estados Unidos no está interactuando con ambas partes de manera equitativa es una falacia absoluta”, sostuvo la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Además, subrayó que Trump se mantiene “esperanzado y optimista” respecto a que pueda alcanzarse finalmente un marco de paz aceptable.

En su mensaje, Zelensky hizo hincapié en la importancia de que la población esté atenta a las alertas antiaéreas, especialmente en momentos de negociación internacional. El mandatario advirtió que Rusia tiene interés en romper los diálogos de paz y podría aprovechar la coyuntura para lanzar ataques sorpresa o intensificar los bombardeos sobre zonas urbanas.

La agenda de los próximos días para Ucrania y sus socios se centrará en cerrar detalles, resolver divergencias técnicas y preparar los términos que serán sometidos a consulta política entre todos los actores involucrados. El resultado final dependerá tanto de la habilidad negociadora de las delegaciones occidentales como de la receptividad de Moscú para aceptar un marco revisado que respete la integridad de Ucrania y ponga las bases para una paz estable en la región.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosUcraniaGuerra Rusia-UcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinPlan de paz para UcraniaÚltimas Noticias AméricaDonald Trump

Últimas Noticias

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional

Las Fuerzas de Apoyo Rápido aseguraron que la tregua busca facilitar asistencia humanitaria y respondió a los recientes llamados de Estados Unidos y países árabes para reducir la violencia en el conflicto

El principal grupo paramilitar de

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de la tensión con Venezuela

Dan Caine supervisará el dispositivo desplegado desde septiembre en el Caribe. El martes viajará a Trinidad y Tobago, donde se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar

El jefe del Estado Mayor

Los terroristas de la Yihad Islámica hallaron el cuerpo de otro de los rehenes israelíes asesinados en Gaza

Los restos fue localizados durante excavaciones en una zona bajo control de Israel en el centro del enclave, según un comunicado del brazo armado del grupo extremista palestino

Los terroristas de la Yihad

Estados Unidos plantea reducir los aranceles al acero europeo si la Unión Europea revisa las leyes digitales

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, propuso en Bruselas relajar los aranceles al acero y aluminio a cambio de un ajuste en la legislación digital comunitaria, en una reunión clave con ministros de la Unión Europea

Estados Unidos plantea reducir los

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

El presidente de Estados Unidos afirmó que la conversación abordó temas clave como el conflicto en Ucrania, el comercio agrícola y el combate al tráfico de fentanilo

Donald Trump elogió el vínculo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La bonita ruta cerca de

La bonita ruta cerca de Madrid que descubre una de las joyas naturales más increíbles de la Sierra de Gredos

Cinco recetas fáciles y originales con palta para preparar en casa

Los nuevos impuestos que tendrán que pagar los colombianos en caso de que se caiga la nueva reforma tributaria de Petro

Beca Rita Cetina: qué hacer si mi tarjeta está vencida

Megabloqueo hoy 24 de noviembre en vivo: reabren la México - Puebla con dirección a la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Villarreal tumba al

(Crónica) El Villarreal tumba al Mallorca y Barrenetxea sube de nivel

(Crónica) El Everton evita su autosabotaje y derrota al Manchester United

VÍDEO: Air Europa suspende sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos

Iberia cancela sus vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

'La mejor madre del mundo' se alza con Colón de Oro de la 51 edición del Festival de Huelva

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Ashton Kutcher al

Así reaccionó Ashton Kutcher al enterarse de que Jessica Simpson era virgen a los 22 años

La Miss Costa de Marfil 2025 renunció a su título tras perder contra Fátima Bosch en Tailandia

“I’ll be back”, la frase que quiso evitar Arnold Schwarzenegger y se convirtió en leyenda en Terminator

Cómo abandonar el cigarrillo renovó a Bill Nighy y terminó inspirándolo a lanzar Ill-Advised, el podcast más sincero de su carrera

Lo que nadie cuenta sobre el verdadero motor detrás del camino de Kevin Hart: “No hay éxito sin fracaso”