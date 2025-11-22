El régimen de Bielorrusia excarceló a 31 ucranianos en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con EEUU

Bielorrusia excarcela a 31 ucranianos como gesto de "buena voluntad" en plena negociación con EEUU

El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que se encontraban presos por delitos varios en una decisión fruto de sus negociaciones con EEUU para acercar relaciones en medio de la guerra de Ucrania.

El anuncio ha sido efectuado este sábado por la jefa de Prensa del mandatario, Natalya Eismont, en rueda de prensa.

“En cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, y a petición de la parte ucraniana, el presidente ha indultado a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos en el territorio de nuestro país”, ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias del país, Belta.

“Esta decisión, un gesto de buena voluntad guiado por principios humanitarios, busca crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el país vecino”, ha explicado la secretaria de Prensa antes de informar de que los 31 ucranianos están siendo devueltos “ahora mismo” a su país.

El representante estadounidense, John Coale, desveló recientemente el interés del inquilino de la Casa Blanca por “normalizar” las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, informó que mantuvo una conversación telefónica conjunta con varios homólogos europeos para analizar el plan propuesto por Estados Unidos destinado a poner fin al conflicto en Ucrania.

Natalya Eismont, portavoz del dictador bielorruso Alexander Lukashenko. REUTERS/Maxim Shemetov

Sybiha calificó la llamada, que incluyó a los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Polonia, Finlandia, la jefa de la diplomacia de la UE Kaja Kallas, y representantes de Italia y Alemania, como “oportuna y significativa”.

Durante la reunión, el funcionario compartió los resultados de los contactos recientes del presidente Volodimir Zelensky y delineó los “próximos pasos” a seguir por el gobierno ucraniano. A su vez, detalló que las partes discutieron a fondo los elementos del plan de paz estadounidense y las acciones conjuntas necesarias para avanzar hacia una “paz justa”.

“Discutimos en detalle los elementos de las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos y nuestro trabajo conjunto para allanar un camino viable hacia una paz justa”, agregó.

Sybiha hizo hincapié en la importancia de mantener la presión transatlántica sobre Rusia y agradeció a los aliados por su disposición a incrementar el apoyo a Ucrania en una coyuntura que definió como “decisiva”.

JD Vance sostuvo que un acuerdo de paz debe contar con el visto bueno de Ucrania y Rusia

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que cualquier acuerdo de paz para Ucrania debe contar con el visto bueno tanto de Rusia como de las autoridades ucranianas, y enfocarse principalmente en evitar la reactivación del conflicto en el futuro.

A través de una publicación en la red social X, Vance marcó que el objetivo central de toda iniciativa debe ser detener el derramamiento de sangre y al mismo tiempo preservar la soberanía de Ucrania. “Cualquier plan de paz entre Ucrania y Rusia debe: 1) Detener los asesinatos y preservar la soberanía ucraniana. 2) Ser aceptable tanto para Rusia como para Ucrania. 3) Maximizar las posibilidades de que la guerra no se reanude”, manifestó.

El “número dos” del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “toda crítica al marco de paz en el que trabaja la administración (de Trump) o bien malinterpreta dicho marco o tergiversa alguna realidad crítica sobre el terreno”.

(Con información de Europa Press)