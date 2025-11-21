Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la difusión de un plan de Estados Unidos para lograr la paz

El presidente francés Emmanuel Macron (derecha) y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky escuchan los himnos nacionales el lunes 17 de noviembre de 2025 en la base aérea de Villacoublay, cerca de París. (Foto AP/Christophe Ena, Pool)

Los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido conversaron telefónicamente este viernes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para asegurarle su continuo apoyo en medio de la guerra con Rusia, mientras que funcionarios europeos se apresuraban a responder a las propuestas de paz estadounidenses, que aparentemente los tomaron por sorpresa.

El plan estadounidense incluye muchas de las demandas históricas del presidente ruso, Vladimir Putin, entre ellas concesiones territoriales para Ucrania, al tiempo que ofrece garantías de seguridad limitadas.

Conscientes de no enemistarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, las respuestas europeas y ucranianas fueron cautelosas y elogiaron explícitamente los esfuerzos de paz estadounidenses.

Los jefes de Estado Emmanuel Macron, Friedich Merz y Keir Starmer (Reuters)

El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguraron a Zelensky “su apoyo total e inquebrantable en el camino hacia una paz justa y duradera” en Ucrania, según informó la oficina de Merz.

Los cuatro líderes celebraron los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra. “En particular, celebraron el compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a otorgarle sólidas garantías de seguridad”, añadió el comunicado.

“Acordaron seguir persiguiendo el objetivo de proteger los intereses vitales europeos y ucranianos a largo plazo”, indicó el comunicado. “Esto incluye que la línea de contacto sea el punto de partida para un acuerdo y que las fuerzas armadas ucranianas permanezcan en condiciones de defender eficazmente la soberanía de Ucrania”.

Un rescatista trabaja en un mercado destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporizhzhia, Ucrania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kateryna Klochko)

El plan prevé que Ucrania ceda territorio a Rusia, algo que Zelensky ha descartado repetidamente, y bloquea su acceso a la OTAN.

Zelensky afirmó que los líderes discutieron el plan y valoraron los esfuerzos de Trump y su equipo, aunque añadió que “están trabajando en el documento”.

“Estamos coordinando estrechamente para asegurar que se tengan en cuenta las posturas de principios”, declaró Zelensky en una publicación de Telegram.

Las propuestas llegan en un momento difícil para Zelenskyy, quien se enfrenta a la presión en el campo de batalla del ejército ruso, más numeroso, y a un importante escándalo de corrupción interna. Tomados por sorpresa

Un funcionario de un gobierno europeo afirmó que los planes estadounidenses no se presentaron oficialmente a los aliados europeos de Ucrania. Estos consideran que su propio futuro está en juego en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022, e insistieron en ser consultados en los esfuerzos de paz.

Muchas de las propuestas son “bastante preocupantes”, declaró el funcionario, añadiendo que un mal acuerdo para Ucrania también representaría una amenaza para la seguridad europea en general.

Los equipos de rescate extinguieron un incendio en un mercado destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporizhzhia, Ucrania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kateryna Klochko)

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a discutir el plan públicamente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que también llamaría a Zelensky para discutir el plan de 28 puntos.

“Lo importante es un principio clave que siempre hemos defendido, y eso significa que no hay nada sobre Ucrania sin Ucrania”, afirmó durante la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró en Johannesburgo sobre las propuestas estadounidenses: «La Unión Europea no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre ningún plan».

Ucrania analiza las propuestas

Funcionarios ucranianos afirmaron estar evaluando las propuestas estadounidenses, y Zelenskyy indicó que esperaba hablar con Trump al respecto en los próximos días.

«Somos plenamente conscientes de que la fortaleza y el apoyo de Estados Unidos pueden acercar la paz, y no queremos perderlo», declaró Zelensky en Telegram el jueves por la noche.

El Kremlin ofreció una reacción reservada. El portavoz Dmitry Peskov afirmó que Moscú no ha recibido oficialmente el plan de paz estadounidense.

«No, no hemos recibido nada oficialmente. Estamos viendo algunas novedades. Pero oficialmente, no hemos recibido nada. Y no ha habido una discusión sustantiva sobre estos puntos», declaró Peskov a la prensa sin dar más detalles.

Aseguró que los contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia «continúan», pero que «actualmente no se está discutiendo nada sustancial». Un equipo estadounidense comenzó a elaborar el plan poco después de que el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, conversara con Rustem Umerov, asesor principal de Zelensky, según un alto funcionario de la administración Trump que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario añadió que Umerov aceptó la mayor parte del plan, tras realizar varias modificaciones, y luego se lo presentó a Zelensky.

El viernes, Umerov negó esta versión de los hechos. Afirmó que solo organizó las reuniones y preparó las conversaciones.

Indicó que las conversaciones técnicas entre EEUU y Ucrania continuaban en Kiev. Los funcionarios ucranianos están “estudiando con atención todas las propuestas de los socios, esperando la misma actitud respetuosa hacia la posición de Ucrania”.

El canciller alemán Friedrich Merz informa a los medios de comunicación en Berlín, Alemania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

“Estamos analizando detenidamente las propuestas de nuestros socios en el marco de los principios inmutables de Ucrania: soberanía, seguridad del pueblo y una paz justa”, declaró.

Bomba planeadora rusa impacta viviendas en Ucrania

Mientras tanto, una bomba planeadora rusa impactó en un barrio residencial de la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, causando la muerte de cinco personas, según informaron las autoridades el viernes. Las fuerzas de Moscú continuaron bombardeando zonas civiles de Ucrania. El ataque, perpetrado durante la noche, también dejó diez heridos, entre ellos una adolescente.

La potente bomba planeadora dañó varios bloques de apartamentos por tercera vez desde el inicio de la guerra y también destrozó un mercado local, según el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

La brutalidad de las bombas planeadoras, un arma soviética modificada y lanzada por aviones rusos a gran altitud, ha devastado durante meses las ciudades ucranianas en la línea del frente. Ucrania carece de una contramedida eficaz contra ellas.

Un ataque con drones rusos contra la ciudad sureña de Odesa también alcanzó una zona residencial durante la noche, dejando cinco heridos, entre ellos un joven de 16 años.

Estos ataques se produjeron dos días después de que un bombardeo con drones y misiles rusos contra la ciudad ucraniana occidental de Ternópil causara la muerte de 31 personas, incluidos seis niños, y heridas a otras 94, entre ellas 18 niños.

Los servicios de emergencia informan que 13 personas siguen desaparecidas tras el ataque que derrumbó los pisos superiores de varios edificios de apartamentos y provocó incendios.

(Con información de AFP)