Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Las autoridades indonesias aumentaron la alerta tras la potente erupción, que obligó a evacuar a cientos de residentes y mantiene en vilo a la población por el riesgo de flujos piroclásticos y avalanchas de lava

El volcán Semeru de Indonesia entra en erupción; el nivel de alerta se eleva al máximo

Las autoridades de Indonesia han elevado este miércoles al máximo el nivel de alerta a causa de la erupción registrada en las últimas horas en el volcán Semeru, situado en el este de la isla de Java, en la que se encuentra la capital, Yakarta, que ha provocado por ahora la evacuación de unas 300 personas.

El monte Semeru, a unos 310 kilómetros al oeste del popular destino turístico de Bali, entró en erupción a las 2:13 pm hora local (07:13 GMT), arrojando lo que se conoce como flujos piroclásticos, dijo el jefe de la agencia geológica indonesia, Muhammad Wafid.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que el nivel de alerta ha sido elevado a la cuarta fase, la más alta, a causa de la actividad en el volcán, con una erupción piroclásita en la zona, situada entre las localidades de Lumajang y Malang.

Así, ha recalcado que no deben llevarse a cabo actividades en un radio de ocho kilómetros desde el cráter del volcán debido “al riesgo de impacto de rocas eyectadas”, además de la posibilidad de “avalanchas de lava y lahares” que se originen a causa de la erupción del Semeru, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

No se reportaron víctimas hasta el momento.
No se reportaron víctimas hasta el momento.

La agencia nacional de gestión de desastres señaló que la columna de ceniza se elevó hasta 13 kilómetros.

Su portavoz, Abdul Muhari, añadió que al menos 300 habitantes que viven cerca del volcán fueron evacuados a dos refugios temporales. No se reportaron víctimas hasta el momento.

La agencia geológica también informó que la actividad sísmica en el monte Semeru sigue siendo elevada.

Las autoridades del aeropuerto Ngurah Rai en Bali indicaron que, por ahora, los vuelos se realizan con normalidad.

El volcán Monte Semeru arroja
El volcán Monte Semeru arroja material volcánico durante una erupción vista desde la aldea de Sumbermujur en Lumajang, provincia de Java Oriental, Indonesia, el 19 de noviembre de 2025. REUTERS/Stringer

Una erupción del Semeru en 2021 causó la muerte de más de 50 personas y dañó más de 5.000 viviendas, obligando a casi 10.000 personas a refugiarse.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego, y alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

El archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas.

En mayo de este año, también en torno al Merapi, al menos 60 personas perdieron la vida después de que fuertes lluvias arrastraran material volcánico a zonas residenciales.

(con información de EP, EFE y AFP)

