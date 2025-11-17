Mundo

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

La reciente firma en Doha entre el Gobierno congoleño y el Movimiento 23 de Marzo abre una nueva etapa en la búsqueda de estabilidad y en la protección de la población

Guardar
Rebeldes del M23 escoltan a
Rebeldes del M23 escoltan a soldados y policías del gobierno que se rindieron en un lugar no revelado en Goma, República Democrática del Congo, el jueves 30 de enero de 2025. (Foto AP/Moses Sawasawa, archivo)

La misión de paz de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) celebró este domingo la firma del acuerdo marco entre representantes del Gobierno congoleño y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en Catar, al subrayar que el texto reafirma “la prioridad absoluta” de proteger a la población civil.

“La Monusco celebra la firma del Acuerdo Marco entre el Gobierno de la RDC y el M23, que establece principios rectores para avanzar hacia un cese duradero de las hostilidades, una gobernanza nacional participativa y una reconciliación sincera”, indicó la misión en la red social X.

La Monusco destacó además que el documento, rubricado por representantes de ambas partes el sábado en Doha, capital catarí y mediadora del proceso desde abril, reafirma la “prioridad absoluta de proteger a la población civil”, que constituye el “núcleo” de su mandato.

Por su parte el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni, a través de un mensaje en redes sociales dijo, “La UE acoge con satisfacción el Acuerdo Marco para la Paz entre la República Democrática del Congo y la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo, firmado en Doha, como un paso positivo hacia el logro de una paz duradera en el este de la República Democrática del Congo”.

El alto representante del presidente
El alto representante del presidente congoleño Félix Tshisekedi, Sumbu Sita Mambu, y el jefe de la delegación del grupo rebelde M23, Benjamin Mbonimpa, intercambian documentos durante la ceremonia de firma del acuerdo marco de paz para poner fin a los combates en el este del Congo, en Doha, Qatar, el 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

El portavoz añadió que el bloque comunitario agradece a Catar “su compromiso y sus esfuerzos diplomáticos”.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf afirmó, “Este paso histórico representa un avance significativo hacia la restauración de la estabilidad, la reconstrucción de la confianza y el abordaje de las causas profundas del conflicto en el este de la RDC”.

No obstante, la UA instó a todas las partes involucradas a “respetar la letra y el espíritu” del acuerdo para garantizar su aplicación “fiel y oportuna”.

El texto consensuado no constituye aún un acuerdo de paz definitivo, sino que recoge ocho protocolos que sirven de base para un pacto final, por lo que la misión de la ONU instó a las partes a continuar las negociaciones “de buena fe” para traducir los compromisos alcanzados en “avances concretos” sobre el terreno.

Massad Boulos, asesor principal del
Massad Boulos, asesor principal del presidente estadounidense Donald Trump para África y Oriente Medio, estrecha la mano de un hombre el día en que representantes de la República Democrática del Congo y del grupo rebelde M23 firman un acuerdo marco de paz para poner fin a los combates en el este del Congo, en Doha, Qatar, el 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

El conflicto en el este congoleño empeoró a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se reactivaron con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, así como con la declaración de principios adoptada el 19 de julio entre el M23 y el Gobierno congoleño en Doha.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

República Democrática del CongoM23acuerdo marcoDohaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

El colapso se produjo cuando decenas de mineros huían en pánico sobre un frágil entramado de tablas colocado sobre un foso de seguridad lleno de agua de lluvia

El impactante momento en que

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Zelensky denunció que Moscú también atacó con cerca de mil bombas aéreas guiadas y 36 misiles mientras intensifica la presión sobre las defensas ucranianas

Rusia lanzó casi mil drones

Drama en Grecia: un joven de 22 años está en estado crítico tras tragarse una hamburguesa entera como parte de una broma

Según informó Daily Mail, permanece intubado y con daños severos en varios órganos tras atragantarse durante un acto imprudente entre amigos, mientras la policía investiga si alguien lo incitó a realizarlo

Drama en Grecia: un joven

Ucrania acordó con Grecia el suministro de gas norteamericano para hacer frente a la crisis energética por los bombardeos rusos

En Atenas, la firma del acuerdo tuvo lugar entre la empresa griega DEPA Emporías y la ucraniana Naftogaz para el suministro de GNL estadounidense a Kiev entre diciembre de 2025 y marzo de 2026

Ucrania acordó con Grecia el

El Ejército de Estados Unidos pidió explicaciones al régimen de Irán por la incautación del petrolero Talara en el golfo Pérsico

Las autoridades iraníes se han limitado a informar que el barco contenía un “cargamento no autorizado”. De acuerdo con la información de la operadora, el buque transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos con destino a Singapur

El Ejército de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los cortes de

Estos son los cortes de la luz del lunes 17 de noviembre en Santander

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este 17 de noviembre

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Sinuano Día y Noche resultados domingo 16 de noviembre de 2025

Hojas de laurel: el secreto olvidado contra insectos en la despensa

INFOBAE AMÉRICA
Trump reduce los aranceles de

Trump reduce los aranceles de alimentos básicos como el café, la carne de vacuno y frutas

Los ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa, según resultados preliminares

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Más de 20.000 evacuados en Núremberg (Alemania) tras hallar una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de “La Odisea”, la esperada película de Christopher Nolan y Matt Damon

El show de AC/DC hizo temblar Melbourne: los sismógrafos registraron vibraciones y anticipan el furor que llega a Buenos Aires

“No están preparados”: Guillermo Del Toro aseguró que “Avatar: Fuego y Ceniza” cambiará el cine

Glenn Close revela cómo su infancia en un culto marcó su vida y su nuevo papel en “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

La madre de Angus Cloud demandó a abogados por fraude en la herencia del actor de “Euphoria”