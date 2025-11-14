Mundo

Números preocupantes para China: tuvo el menor crecimiento industrial y de ventas en más de un año

“La economía china se enfrenta a presiones de todo tipo”, advierten los especialistas ante las cifras que tienen un impacto más allá de las frontera del país asiático

Operarios trabajan en el armado
Operarios trabajan en el armado de freidoras de aire en Gstar Electronic Appliance, una fábrica en Ningbo, Zhejiang, China (REUTERS/Go Nakamura/Archivo)

La producción de las fábricas y las ventas minoristas de China crecieron en octubre a su ritmo más débil en más de un año, aumentando la presión sobre los responsables de política monetaria para revitalizar la economía de 19 billones de dólares impulsada por las exportaciones, mientras la guerra comercial con EEUU y la débil demanda interna aumentan los riesgos para el crecimiento.

Durante décadas, las autoridades encargadas de mantener en marcha la segunda economía más grande del mundo han tenido la opción de estimular su vasto complejo industrial para impulsar las exportaciones en caso de que los consumidores redujeran el gasto local, o recurrir a las arcas públicas para financiar proyectos de infraestructura que impulsen el PIB.

Pero la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está recordando crudamente la dependencia del gigante manufacturero del mayor mercado de consumo del mundo, e incluso una economía del tamaño de China solo puede exprimir tanto crecimiento de la construcción de más parques industriales, subestaciones eléctricas y presas.

Los indicadores del viernes daban pocas esperanzas de un cambio rápido, y cuanto peores son los datos cada mes, más urgente se hace la necesidad de reformas.

El presidente Xi Jinping enfrenta
El presidente Xi Jinping enfrenta una perspectiva complicada (MOHAMMED BADRA/Pool via REUTERS)

“La economía china se enfrenta a presiones de todo tipo”, dijo Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC.

“El fuerte impulso de las exportaciones que ha sostenido el crecimiento en los últimos trimestres será difícil de mantener el año que viene, incluso si los aranceles de importación de EEUU resultan ser más bajos de lo que se temía. Esto deja el relevo a la demanda interna, pero sin nuevos estímulos significativos, será difícil invertir la reciente ralentización tanto de la inversión como del consumo”, añadió.

La producción industrial creció un 4,9% interanual en octubre, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el ritmo anual más débil desde agosto de 2024, frente al aumento del 6,5% de septiembre. No alcanzó el 5,5% previsto en una encuesta de Reuters.

Las ventas al por menor, un indicador del consumo, crecieron un 2,9% el mes pasado, también su peor ritmo desde agosto del año pasado, y se enfriaron respecto al aumento del 3,0% de septiembre. En comparación con el 2,8% previsto.

Cajas de ropa listas para
Cajas de ropa listas para ser enviadas al extranjero desde una fábrica de Guangzhou, China (REUTERS/Sophie Yu/Archivo)

Se necesita una nueva orientación económica

Los responsables económicos reconocen la necesidad de un cambio para abordar los desequilibrios históricos entre la oferta y la demanda, impulsar el consumo de los hogares y hacer frente a la enorme deuda de los gobiernos locales, que impide que las provincias —muchas de ellas con economías del tamaño de países— sean autosuficientes.

No obstante, también reconocen que la reforma estructural será dolorosa y conllevará riesgos económicos en un momento en que la guerra comercial de Trump ha aumentado la presión sobre la economía.

“El entorno externo sigue plagado de inestabilidad e incertidumbre, mientras que los ajustes estructurales internos se enfrentan a una presión considerable”, dijo Fu Linghui, portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas, en una rueda de prensa tras la publicación de los datos.

Las exportaciones de China se desplomaron inesperadamente en octubre, según datos publicados la semana pasada, ya que los productores luchan por obtener beneficios en otros mercados tras meses de anticipación para hacer frente a las amenazas arancelarias de Trump.

La producción industrial y el crecimiento de las ventas minoristas de China en octubre registran los peores resultados en más de un año.

Con información de Reuters

