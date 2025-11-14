Despliegue récord de zapadores norcoreanos en Kursk: Rusia agradeció la colaboración militar del régimen de Kim Jong-un

Zapadores extranjeros realizan tareas de desminado tras la retirada ucraniana en Kursk (Reuters)

El Kremlin reconoció públicamente la labor de zapadores norcoreanos en el desminado de la región fronteriza de Kursk, al oeste de Rusia, tras la ocupación parcial por fuerzas ucranianas en 2024, según la agencia Tass.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, agradeció la “ayuda heroica y desinteresada” proporcionada en un contexto de riesgo extremo, remarcando la complejidad de la misión y el apoyo de Corea del Norte a Rusia en medio del conflicto.

Dmitri Peskov destacó la “ayuda heroica y desinteresada” de las fuerzas extranjeras (Reuters)

La presencia norcoreana, autorizada tras la firma de un acuerdo de alianza estratégica con Moscú en junio de 2024, incluye una cláusula de asistencia mutua que posibilitó el envío del contingente tras la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, a Pyongyang.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia desempeñó un rol clave en la coordinación para activar el acuerdo bilateral (EFE)

De acuerdo con fuentes surcoreanas, ucranianas y occidentales, Corea del Norte envió aproximadamente 14.000 soldados para enfrentar el avance ucraniano de agosto de 2024, superando las estimaciones iniciales.

El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de zapadores norcoreanos instruidos por oficiales locales, empleando plataformas de desminado robotizadas como Stalker y Uran-6 para minimizar el riesgo humano.

Por otro lado, el canal militar Krasnaya Zvezda informó que la densa presencia de minas, muchas de ellas fabricadas en países miembros de la OTAN, bloquea el acceso civil en 37 de los 64 asentamientos de Bolshesoldatsky. Las operaciones se efectúan bajo hostigamiento de artillería y drones ucranianos, incrementando peligros y bajas.

Más de 6.000 efectivos foráneos han muerto durante las operaciones en la región (Reuters)

A estas tareas se suma el envío, autorizado por Kim Jong-un, de 5.000 operarios norcoreanos para la reconstrucción de infraestructuras destruidas, todos formados por ingenieros del ejército ruso y con experiencia en misiones previas en su país.

Kim Jong-un autorizó el envío de miles de operarios para colaborar en Kursk (Agencia Telegráfica Central de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Según el Ministerio de Defensa ruso, la llegada de este personal responde a los pactos bilaterales y a una instrucción directa de Kim Jong-un. Los zapadores rinden tributo ceremonial a su bandera nacional antes de cada jornada.

Además, la inteligencia ucraniana indicó que se negocia la llegada de 12.000 trabajadores norcoreanos asignados a la fabricación de drones Shahed en una planta de Tatarstán antes de fin de año.

Se proyecta el arribo de 12.000 trabajadores extranjeros a una fábrica de drones en Tatarstán (Reuters)

La transferencia, discutida en octubre entre funcionarios rusos y la Jihyang Technology Trade Company norcoreana, corresponde al aumento de producción en uno de los principales centros rusos de ensamblaje de vehículos no tripulados, frecuentemente atacado por drones ucranianos.

La participación norcoreana en áreas sensibles evidencia la extensión de la cooperación bilateral surgida del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral. Las autoridades rusas remarcaron que la colaboración continuará hasta restituir la seguridad y reconstrucción de Kursk tras el conflicto armado.

Otro acuerdo fortalece lazos entre Moscú y Pyongyang

Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo de cooperación en medios que prevé el intercambio de información entre servicios estatales y privados, así como la organización de retransmisiones conjuntas.

Ambos países sellaron un acuerdo para compartir información y realizar retransmisiones conjuntas en el ámbito mediático (Europa Press)

El documento, suscrito por el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación ruso y el Comité de Información norcoreano, fue formalizado en la embajada de Corea del Norte en Moscú con la presencia de altos funcionarios de ambos países.

La embajada rusa en Pyongyang destacó que este acuerdo abre nuevas perspectivas para una colaboración profunda y mutuamente beneficiosa, fortaleciendo la amistad bilateral y el deseo compartido de una interacción constructiva en el ámbito mediático, según recogió la agencia RIA Nóvosti.

(Con información de EFE y Reuters)